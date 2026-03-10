पत्नी को पति के किस तरफ सोना चाहिए? एक छोटी सी चूक बिगाड़ सकती है रिश्ता, बढ़ती है गरीबी

Vastu Tips for Husband Wife Sleeping Position : पति और पत्नी के सोने की दिशा उनके वैवाहिक जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है. वास्‍तु शास्‍त्र में बताया गया है कि पत्नी को पति के किस तरफ सोना चाहिए. वरना गलत दिशा में सोने से उनके बीच तनाव बढ़ता है, रिश्‍ते में दूरियां और खटास बढ़ती है. साथ ही घर में कंगाली आती है.

हालांकि इसके पीछे धार्मिक कारण भी जिम्‍मेदार हैं और वैज्ञानिक वजहें भी हैं. हर दिशा में सिर करके सोने का शारीरिक और मानसिक स्‍वास्‍थ्‍य पर अलग-अलग असर पड़ता है.

पति के बाईं ओर सोए पत्‍नी

वास्‍तु शास्‍त्र के अनुसार पत्‍नी को पति के बाईं ओर सोना चाहिए. सनातन धर्म में पत्‍नी को वामांगी कहा गया है. यानी कि पत्‍नी, पति का बायां अंग होती है. यही वजह है कि फेरों के बाद जब लड़का-लड़की, पति-पत्‍नी बन जाते हैं तो लड़की को लड़के के बाएं ओर बैठाया जाता है. सभी धार्मिक कार्यों, पूजा-पाठ में भी पत्‍नी को पति के बाईं ओर बैठाया जाता है.

वास्‍तु शास्‍त्र और ज्‍योत‍िष शास्‍त्र के अनुसार भी पत्नी को हमेशा पति के बाएं ओर ही सोना चाहिए. ऐसा करने से पति-पत्‍नी का रिश्‍ता मजबूत होता है. उनके बीच प्रेम बढ़ता है. साथ ही घर में सुख-समृद्धि भी बढ़ती है.

सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी भी रहती हैं संतुलित

व‍िशेषज्ञों के अनुसार पत्‍नी के बाएं तरफ सोने के पीछे हमारे शरीर की सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी भी खास वजह हैं. दरअसल, सूर्य नाड़ी हमारे शरीर में दाहिनी ओर स्थित होती है. यह ऊर्जा, उत्साह और निर्णय लेने की क्षमता को दर्शाती है. वहीं चंद्र नाड़ी हमारे शरीर में बाईं ओर स्थित होती है, जो सौम्यता, शांति और भावनात्मक संतुलन को दर्शाती है.

चंद्र नाड़ी नारी प्रधान होती है. ऐसे में पत्‍नी का बाईं ओर सोना पति के मन को शीतलता देता है. उसे आरामदायक महसूस कराता है. तनाव कम करता है. वहीं पत्‍नी भी खुद को सुरक्षित महसूस करती है.

इन बातों का भी रखें ध्‍यान

पति-पत्‍नी के अच्‍छे रिश्‍ते, सुखी वैवाहिक जीवन और घर की समृद्धि के लिए कुछ अन्‍य वास्‍तु नियमों का ध्‍यान रखना भी जरूरी है.

- बेडरूम दक्षिण पश्चिम दिशा में हो. सोते समय उनका सिर दक्षिण या पूर्व दिशा में हो.

- बेडरूम में कबाड़, डस्‍टबिन या गंदी चीजें ना रखें. बेड के अंदर या नीचे लोहे का सामान, कबाड़, जूते-चप्‍पल ना रखें. इससे नकारात्‍मकता बढ़ती है और जीवन पर बुरा असर पड़ता है.

- कमरे में पूजा रूम ना हो, ना ही भगवान की फोटो हों.

