LPG खत्म होने पर इंडक्शन का करते हैं इस्तेमाल? वास्तु की ये छोटी गलती कर देगी कंगाल!

Vastu tips for induction stove : ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच छिड़ी जंग दुनिया के कई देशों में तेल, गैस की कमी हो गई है. भारत में रसोई गैस की बढ़ती किल्‍लत के बीच जहां गांव और छोटे शहरों में लोग चूल्‍हा जला रहे हैं. वहीं शहरों में रसोई गैस का सबसे आसान विकल्‍प इंडक्‍शन स्‍टोव बना हुआ है. गैस चूल्‍हे की बजाय इंडक्‍शन चूल्‍हे का इस्‍तेमाल करते समय भी वास्‍तु के नियमों का उपयोग करना जरूरी है. वरना इससे जुड़ी एक गलती बड़ा नुकसान दे सकती है. ये गलती घर की बरकत छीन सकती है और आर्थिक तंगी ला सकती है.

गलत जगह पर न रखें इंडक्‍शन

वास्‍तु शास्‍त्र के अनुसार जिस तरह गैस चूल्‍हा सही दिशा में रखना जरूरी है, वैसे ही इंडक्‍शन को भी वास्‍तु के अनुसार रखना चाहिए. चूंकि इंडक्‍शन का संबंध अग्नि तत्‍व से है. इसलिए इसका सही जगह पर होना जरूरी है.

गलती से भी इंडक्‍शन को उत्‍तर-पूर्व यानी कि ईशान कोण में न रखें. ईशान कोण देवी-देवताओं का स्थान होता है, जहां इंडक्‍शन को रखना घर में ऊर्जा का संतुलन बिगाड़ सकता है. साथ ही आर्थिक स्थिति पर बुरा असर डालता है. बीमारियां देता है.

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इंडक्‍शन रखने की वास्‍तु अनुसार सही दिशा

वास्‍तु के अनुसार इंडक्‍शन को दक्षिण-पूर्व दिशा यानी कि आग्‍नेय कोण में रखना चाहिए. इससे घर में ऊर्जा संतुलित रहती है और अन्न-धन की कमी नहीं होती. यदि किसी कारण से आग्‍नेय कोण में इंडक्‍शन न रख पाएं तो उत्तर-पश्चिम दिशा में भी इसे रख सकते हैं.

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सिंक के पास न रखें इंडक्‍शन

कई बार लोग गैस चूल्‍हे के पास ही इंडक्‍शन रख लेते हैं. छोटा प्‍लेटफार्म होने की स्थिति में जाने-अनजाने में इंडक्‍शन सिंक के बगल में आ जाता है. यह गलती बहुत भारी पड़ सकती है क्योंकि इससे अग्नि तत्‍व (इंडक्‍शन) और जल तत्‍व (सिंक) का टकराव होता है, जो घर में कई बड़ी मुसीबतें लाता है. इसके अलावा इंडक्‍शन को लिविंग रूम या बेडरूम में भी न रखें. इससे मानसिक तनाव और रिश्‍तों में मतभेद बढ़ते हैं.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)