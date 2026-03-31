Advertisement
trendingNow13160050
Hindi Newsऐस्ट्रोLPG खत्म होने पर इंडक्शन का करते हैं इस्तेमाल? वास्तु की ये छोटी गलती कर देगी कंगाल!

LPG खत्म होने पर इंडक्शन का करते हैं इस्तेमाल? वास्तु की ये छोटी गलती कर देगी कंगाल!

Induction Vastu: इस समय देश में LPG गैस की कमी है और रसोई गैस की किल्‍लत ने आम आदमी को इसके विकल्‍प तलाशने पर मजबूर कर दिया है. इसके चलते इंडक्‍शन चूल्‍हे का उपयोग घरों में बढ़ गया है. लेकिन इंडक्‍शन का उपयोग करते समय वास्‍तु से जुड़ी गलती न करें. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Mar 31, 2026, 12:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

घर में इंडक्‍शन रखने की सही दिशा और स्‍थान.
घर में इंडक्‍शन रखने की सही दिशा और स्‍थान.

Vastu tips for induction stove : ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच छिड़ी जंग दुनिया के कई देशों में तेल, गैस की कमी हो गई है. भारत में रसोई गैस की बढ़ती किल्‍लत के बीच जहां गांव और छोटे शहरों में लोग चूल्‍हा जला रहे हैं. वहीं शहरों में रसोई गैस का सबसे आसान विकल्‍प इंडक्‍शन स्‍टोव बना हुआ है. गैस चूल्‍हे की बजाय इंडक्‍शन चूल्‍हे का इस्‍तेमाल करते समय भी वास्‍तु के नियमों का उपयोग करना जरूरी है. वरना इससे जुड़ी एक गलती बड़ा नुकसान दे सकती है. ये गलती घर की बरकत छीन सकती है और आर्थिक तंगी ला सकती है. 

गलत जगह पर न रखें इंडक्‍शन 

वास्‍तु शास्‍त्र के अनुसार जिस तरह गैस चूल्‍हा सही दिशा में रखना जरूरी है, वैसे ही इंडक्‍शन को भी वास्‍तु के अनुसार रखना चाहिए. चूंकि इंडक्‍शन का संबंध अग्नि तत्‍व से है. इसलिए इसका सही जगह पर होना जरूरी है. 

गलती से भी इंडक्‍शन को उत्‍तर-पूर्व यानी कि ईशान कोण में न रखें. ईशान कोण देवी-देवताओं का स्थान होता है, जहां इंडक्‍शन को रखना घर में ऊर्जा का संतुलन बिगाड़ सकता है. साथ ही आर्थिक स्थिति पर बुरा असर डालता है. बीमारियां देता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

(यह भी पढ़ें: 24 घंटे में मंगल का महागोचर, 4 राशियों के लिए अगले 14 दिन बेहद कठिन, देश-दुनिया में भी मचेगी उथल-पुथल)

इंडक्‍शन रखने की वास्‍तु अनुसार सही दिशा 

वास्‍तु के अनुसार इंडक्‍शन को दक्षिण-पूर्व दिशा यानी कि आग्‍नेय कोण में रखना चाहिए. इससे घर में ऊर्जा संतुलित रहती है और अन्न-धन की कमी नहीं होती. यदि किसी कारण से आग्‍नेय कोण में इंडक्‍शन न रख पाएं तो उत्तर-पश्चिम दिशा में भी इसे रख सकते हैं.

(यह भी पढ़ें: मूलांक की तरह भाग्‍यांक से भी पता चलता है भविष्‍य, जानिए किस भाग्‍यांक के लोगों को जीवन में मिलती है बड़ी सफलता)

सिंक के पास न रखें इंडक्‍शन 

कई बार लोग गैस चूल्‍हे के पास ही इंडक्‍शन रख लेते हैं. छोटा प्‍लेटफार्म होने की स्थिति में जाने-अनजाने में इंडक्‍शन सिंक के बगल में आ जाता है. यह गलती बहुत भारी पड़ सकती है क्योंकि इससे अग्नि तत्‍व (इंडक्‍शन) और जल तत्‍व (सिंक) का टकराव होता है, जो घर में कई बड़ी मुसीबतें लाता है. इसके अलावा इंडक्‍शन को लिविंग रूम या बेडरूम में भी न रखें. इससे मानसिक तनाव और रिश्‍तों में मतभेद बढ़ते हैं. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

TAGS

vastu tips

Trending news

अप्रैल में बन रहा तीसरे विश्व युद्ध का योग, शनि - मंगल का सामना कराएगा भीषण रक्तपात?
america iran war
अप्रैल में बन रहा तीसरे विश्व युद्ध का योग, शनि - मंगल का सामना कराएगा भीषण रक्तपात?
जुए की लत से बना कातिल, कर्ज चुकाने के लिए दो महिलाओं को उतारा मौत के घाट
Hyderabad News
जुए की लत से बना कातिल, कर्ज चुकाने के लिए दो महिलाओं को उतारा मौत के घाट
BJP की चौथी सूची जारी, 13 उम्मीदवारों का ऐलान; इस सीट पर पार्टी ने बदला प्रत्याशी
West Bengal Election 2026
BJP की चौथी सूची जारी, 13 उम्मीदवारों का ऐलान; इस सीट पर पार्टी ने बदला प्रत्याशी
जिसने सैनिकों को भिक्षु बनने का दिया था आदेश, कहानी अशोक के पोते सम्राट संप्रति की
samrat ashok history in hindi
जिसने सैनिकों को भिक्षु बनने का दिया था आदेश, कहानी अशोक के पोते सम्राट संप्रति की
BJP की जीत पर सवाल, UDF-LDF में मुकाबला; केरल चुनाव से पहले कांग्रेस नेता का दावा
kerala election 2026
BJP की जीत पर सवाल, UDF-LDF में मुकाबला; केरल चुनाव से पहले कांग्रेस नेता का दावा
सड़क, रेलवे, म्यूजियम और...गुजरात में PM की 'धनवर्षा', 20 हजार करोड़ की देंगे सौगात
PM Modi
सड़क, रेलवे, म्यूजियम और...गुजरात में PM की 'धनवर्षा', 20 हजार करोड़ की देंगे सौगात
UCC, 2 लाख नौकरी, महिलाओं को 3000... BJP ने असम चुनाव के लिए जारी किया 'संकल्प पत्र'
assam election 2026
UCC, 2 लाख नौकरी, महिलाओं को 3000... BJP ने असम चुनाव के लिए जारी किया 'संकल्प पत्र'
केरल में BJP कहीं नहीं है, मुकाबला LDF और UDF के बीच है: कांग्रेस के सचिन पायलट
Assembly Election 2026
केरल में BJP कहीं नहीं है, मुकाबला LDF और UDF के बीच है: कांग्रेस के सचिन पायलट
चीन युद्ध में नेहरू ने बीजू पटनायक को क्यों दिया सीक्रेट मिशन? कहानी 'भूमिपुत्र' की
India China War
चीन युद्ध में नेहरू ने बीजू पटनायक को क्यों दिया सीक्रेट मिशन? कहानी 'भूमिपुत्र' की
डेडलाइन के आखिरी दिन बचे हुए माओवादियों के फूले हाथ-पांव, 8 ने कर दिया सरेंडर
Andhra pradesh news
डेडलाइन के आखिरी दिन बचे हुए माओवादियों के फूले हाथ-पांव, 8 ने कर दिया सरेंडर