Vastu Tips: घर के भीतर झूला रखना शुभ या अशुभ, क्या है इससे जुड़े जरूरी वास्तु नियम? जानें

Vastu Tips For Swing At Home: घर में जो भी वस्तु रखी गई है उसकी अपनी एक ऊर्जा है, ऐसे में जरूरी है कि घर के सामान को सही जगह पर और सही दिशा में रखा जाए. जिससे घर में हमेशा सकारात्मकता का संचार होता है. इसके लिए जरूरी है कि वास्तु शास्त्र के कुछ नियमों का पालन किया जाए. अक्सर लोग घर के अंदर झूला रखने की सोचते हैं लेकिन इससे जुड़े वास्तु नियमों को नहीं जानते हैं. इस लेख में हम जानेंगे कि घर के भीतर झूला रखना चाहिए या नहीं, साथ ही झूला रखने से जुड़े कुछ जरूरी वास्तु नियमों को भी जानेंगे.

घर के भीतर झूला लगाना शुभ या अशुभ होता?

वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के भीतर झूला लगाना शुभ फलदायी होता है. ऐसा घर जहां झूला लगा हो, वहां किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता है और घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं. इसके अलावा ग्रह दोष दूर होते हैं और शांति आती है.

घर में लकड़ी का झूला शुभ

वैसे तो आजकल लोग मॉडर्म झूले खरीदने लगे हैं, लोहे या अन्य धातु से बने झुले को घर में रखने लगे हैं. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के भीतर अगर झूला रख रहे हैं तो लकड़ी का बना हुआ झूला ही रखना शुभ होता है. लकड़ी से बना झूला घर में लगाने से बेवजह हो रहे धन खर्च काबू में आता है और धीरे-धीरे आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगती है. लकड़ी से बना झूला जिस घर के अंदर होता है उस घर की तरक्की तेजी से होती है और घर के बच्चे बीमार नहीं होते हैं. बुरे सपने नहीं आते हैं और पढ़ाई में सफलता प्राप्त होती है. ऐसे घर के लोग अकारण भय से मुक्ति पाते हैं.

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झूले की सही दिशा

वास्तु शास्त्र के अनुसार झूले को सही दिशा में लगाना महत्वपूर्ण होता है. झूले को हमेशा उस दिशा में लगाएं जहां से उसे झुलाने से वह पूर्व से पश्चिम की ओर झूलता हो. इसके अलावा उत्तर दिशा या पूर्व की ओर मुख करके अगर झूला झूला जाए तो इससे व्यक्ति को भाग्य का साथ प्राप्त होता है और कार्यों में सफलता मिलती है. रुके कार्य पूरे होते हैं. ध्यान रहे कभी भी झूले को दक्षिण दिशा में न लगाएं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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