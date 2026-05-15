Advertisement
trendingNow13218468
Hindi Newsऐस्ट्रोVastu Tips: घर के भीतर झूला रखना शुभ या अशुभ, क्या है इससे जुड़े जरूरी वास्तु नियम? जानें

Vastu Tips: घर के भीतर झूला रखना शुभ या अशुभ, क्या है इससे जुड़े जरूरी वास्तु नियम? जानें

Vastu Tips For Swing: अगर आप भी घर में झूला लगाने की सोच रहे हैं तो आपको इससे जुड़े वास्तु नियम जान लेना चाहिए. ताकि बाद में इसके बुरे प्रभाव से बचा जा सके.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: May 15, 2026, 08:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Jhula At Home
Jhula At Home

Vastu Tips For Swing At Home: घर में जो भी वस्तु रखी गई है उसकी अपनी एक ऊर्जा है, ऐसे में जरूरी है कि घर के सामान को सही जगह पर और सही दिशा में रखा जाए. जिससे घर में हमेशा सकारात्मकता का संचार होता है. इसके लिए जरूरी है कि वास्तु शास्त्र के कुछ नियमों का पालन किया जाए. अक्सर लोग घर के अंदर झूला रखने की सोचते हैं लेकिन इससे जुड़े वास्तु नियमों को नहीं जानते हैं. इस लेख में हम जानेंगे कि घर के भीतर झूला रखना चाहिए या नहीं, साथ ही झूला रखने से जुड़े कुछ जरूरी वास्तु नियमों को भी जानेंगे. 

घर के भीतर झूला लगाना शुभ या अशुभ होता? 
वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के भीतर झूला लगाना शुभ फलदायी होता है. ऐसा घर जहां झूला लगा हो, वहां किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता है और घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं. इसके अलावा ग्रह दोष दूर होते हैं और शांति आती है. 

घर में लकड़ी का झूला शुभ
वैसे तो आजकल लोग मॉडर्म झूले खरीदने लगे हैं, लोहे या अन्य धातु से बने झुले को घर में रखने लगे हैं. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के भीतर अगर झूला रख रहे हैं तो लकड़ी का बना हुआ झूला ही रखना शुभ होता है. लकड़ी से बना झूला घर में लगाने से बेवजह हो रहे धन खर्च काबू में आता है और धीरे-धीरे आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगती है. लकड़ी से बना झूला जिस घर के अंदर होता है उस घर की तरक्की तेजी से होती है और घर के बच्चे बीमार नहीं होते हैं. बुरे सपने नहीं आते हैं और पढ़ाई में सफलता प्राप्त होती है. ऐसे घर के लोग अकारण भय से मुक्ति पाते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

झूले की सही दिशा
वास्तु शास्त्र के अनुसार झूले को सही दिशा में लगाना महत्वपूर्ण होता है. झूले को हमेशा उस दिशा में लगाएं जहां से उसे झुलाने से वह पूर्व से पश्चिम की ओर झूलता हो. इसके अलावा उत्तर दिशा या पूर्व की ओर मुख करके अगर झूला झूला जाए तो इससे व्यक्ति को भाग्य का साथ प्राप्त होता है और कार्यों में सफलता मिलती है. रुके कार्य पूरे होते हैं. ध्यान रहे कभी भी झूले को दक्षिण दिशा में न लगाएं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Pearl Gemstone: मोती पहनने से पहले हो जाएं सावधान! इन 5 रत्नों के साथ पहन लिया तो मिलेगा केवल भ्रम और बैचेनी

और पढ़ें- बार-बार पूजा संबंधी चीजों का टूटना शुभ या अशुभ? आपके साथ भी हो रहा है ऐसा तो इसके पीछे का रहस्य जान लें

और पढ़ें- Shani Jayanti 2026: चमत्कारी है शनि आरती और चालीसा का पाठ, साढ़ेसाती ढैय्या और महादशा के नकारात्मक प्रभाव होते हैं दूर!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

vastu tips

Trending news

100 करोड़ दो वरना... नितिन गडकरी को धमकाने वाले दोषी करार, अब जेल में कटेगी जिंदगी
Nitin Gadkari
100 करोड़ दो वरना... नितिन गडकरी को धमकाने वाले दोषी करार, अब जेल में कटेगी जिंदगी
हैदराबाद-जयपुर स्पेशल ट्रेन में अचानक लगी आग, कोच हुआ जलकर खाक
train fire
हैदराबाद-जयपुर स्पेशल ट्रेन में अचानक लगी आग, कोच हुआ जलकर खाक
बंगाल के CM शुभेंदु अधिकारी ने बंद कराया जय श्री राम का नारा, आखिरकार मामला क्या था?
Shubhendu Adhikari
बंगाल के CM शुभेंदु अधिकारी ने बंद कराया जय श्री राम का नारा, आखिरकार मामला क्या था?
भारत का वो शहर जहां नाश्ते में खाते हैं मीठा, इस जगह को कहते हैं जलेबी कैपिटल
India popular dish
भारत का वो शहर जहां नाश्ते में खाते हैं मीठा, इस जगह को कहते हैं जलेबी कैपिटल
NEET पेपर लीक का मास्टरमाइंड निकला केमिस्ट्री का लेक्चरर, पुणे से CBI ने दबोचा
NEET
NEET पेपर लीक का मास्टरमाइंड निकला केमिस्ट्री का लेक्चरर, पुणे से CBI ने दबोचा
भोजशाला विवाद पहुंचा SC, हिंदू पक्षकार ने दायर की कैविएट; एकतरफा आदेश न देने की मांग
bhojshala dispute
भोजशाला विवाद पहुंचा SC, हिंदू पक्षकार ने दायर की कैविएट; एकतरफा आदेश न देने की मांग
मीलॉर्ड भी 'WFH' के साथ करेंगे कार पूल, पीएम मोदी की अपील पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
Supreme Court
मीलॉर्ड भी 'WFH' के साथ करेंगे कार पूल, पीएम मोदी की अपील पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
कुछ युवा कॉकरोच की तरह होते हैं...! सुप्रीम कोर्ट ने इतनी सख्त टिप्पणी क्यों की?
 Supreme Court
कुछ युवा कॉकरोच की तरह होते हैं...! सुप्रीम कोर्ट ने इतनी सख्त टिप्पणी क्यों की?
चिलचिलाती धूप और गर्मी से राहत देने कब आ रहा मॉनसून? मौसम विभाग ने बता दी तारीख
Monsson
चिलचिलाती धूप और गर्मी से राहत देने कब आ रहा मॉनसून? मौसम विभाग ने बता दी तारीख
मिडिल ईस्ट में थमेगा युद्ध? BRICS बैठक में सर्गेई लावरोव का भारत को लेकर बड़ा दावा
BRICS
मिडिल ईस्ट में थमेगा युद्ध? BRICS बैठक में सर्गेई लावरोव का भारत को लेकर बड़ा दावा