Vastu Tips for Kitchen: गर्म तवे पर पानी छिड़क देते हैं तो हो जाएं सावधान! तवा से जुड़े ये वास्तु टिप्स मां लक्ष्मी को कर देंगे प्रसन्न

Vastu Tips for Kitchen: हिंदू धर्म में कई ऐसी मान्यताएं है जो सदियों से चली आ रही हैं. खासकर वास्तु से जुड़ी कुछ बातों को लेकर हमेशा से बड़े-बूढ़े सलाह देते रहे हैं. अक्सर आपने सुना होगा कि तवा साफ रखना चाहिए, तवा पलटकर नहीं रखना चाहिए, गर्म तवे पर पानी नहीं छिड़का चाहिए और ऐसे ही कुछ वास्तु टिप्स जिसको पुराने समय से ही अपनाया जा चुका है. वास्तु शास्त्र अनुसार गर्म तवे या तवे को लेकर किस तरह के नियम बताए गए हैं, कौन से छोटे-छोटे टिप्स को अपनाकर कर हम मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं या नाराज होने से रोक सकते हैं, तवे का किस ग्रह से संबंध है? आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

तवे से जुड़े जरूरी वास्तु नियम

माना जाता है कि भूलकर भी गर्म तवे पर पानी नहीं डालना चाहिए, इससे बहुत तेज बारिश हो सकती है जिससे तबाही के आसार बढ़ जाते हैं. Add Zee News as a Preferred Source

वास्तु शास्त्र के अनुसार जब गर्म तवे पर पानी पड़ता है तो जो छन की आवाज आती है उससे घर में नकारात्‍मकता उर्जा फैलने लगती है.

मान्यता है कि तवे पर पानी डालने से उस घर के किसी सदस्य की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो सकती है.

गर्म तवे पर पानी डालने से एक साथ राहु और चंद्रमा दोनों ही कमजोर होते हैं जिससे मन अशांत रहने लगता है और मां लक्ष्मी नाराज हो सकती है.

तवे से जुड़े टोटके

अगर परिवार में खुशहाली चाहिए तो तवे को गर्म करने से पहले उस पर जरूर पानी छिड़कें.

रोटी बनाने से पहले तवे पर नमक के छिड़काव से घर में अन्न-धन की कमी नहीं होती है. नमक मां लक्ष्मी का रूप माना गया है.

इस्तेमाल करने से पहले तवे को हमेशा साफ करके ही रखें. तवा को राहु का प्रतिनिधि माना गया है ऐसे में इसे साफ रखने राहु शांत रहता है.

वास्‍तु शास्‍त्र के अनुसार तवे को किचन में हमेशा छुपाकर रखें, ऐसी जगह पर जहां किसी की नजर न जाए.

तवे को कभी भी उल्टा करके न रखें, ऐसा करने से राहु दोष लगता है जिससे मन भ्रमित रहता है. व्यक्ति गलत निर्णय लेने लगता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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