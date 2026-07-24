/विवाह योग्य बेटी को इस दिशा में न सुलाएं, जिद्दी होकर उठा सकती है गलत कदम! वास्तु में बताया है कारण

आजकल विवाह में देरी होना या विवाह होने के बाद पति-पत्नी में आपसी सामंजस्य न रहना, आधुनिक समाज में एक चिंता का विषय बनता जा रहा है. शादी में देरी के पीछे करियर में सैटल न हो पाना, मनपसंद जीवनसाथी न मिलना समेत कई कारण हो सकते हैं. कई बार लड़का-लड़की शादी के लिए तैयार रहते हैं, फिर भी विभिन्न अड़चनों के चलते शादी नहीं हो पाती है. इसके पीछे वास्तु दोष भी वजह हो सकते हैं.
यदि घर में वास्तु दोष होंगे या शादी योग्य लड़का-लड़की गलत जगह पर सोंए तो वास्तु शास्त्र के अनुसार यह उनके विवाह में रुकावटें डाल सकता है.
मशहूर ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु विशेषज्ञ डॉ. अजय भाम्बी के अनुसार, अगर विवाह योग्य कन्या को दक्षिण या दक्षिण-पश्चिम में स्थान दे दिया जाए तो वह कन्या बहुत जिद्दी हो सकती है और माता-पिता के विरुद्ध जाकर भी कोई कदम उठा ले सकती है.
वहीं विवाह योग्य लड़के को भी दक्षिण या दक्षिण-पश्चिम दिशा में सोने से बचना चाहिए. वरना शादी होने में बार-बार रुकावट आती है. क्योंकि हर दिशा की अपनी एक अलग ऊर्जा होती है. शादी के बाद पति-पत्नी दक्षिण या दक्षिण-पश्चिम दिशा में सो सकते हैं.
वास्तु शास्त्र के अनुसार, विवाह योग्य लड़कों को उत्तर-पश्चिम (वायव्य) या उत्तर दिशा के कमरे में सोना चाहिए. वहीं, विवाह योग्य लड़कियों के लिए उत्तर-पश्चिम (वायव्य) दिशा का कमरा सबसे उत्तम माना जाता है. इससे जल्दी शादी के योग बनते हैं.
- ध्यान रखें कि किसी भी ऐसे स्थान पर न सोएं, जहां सिर के ऊपर बीम आए. इससे शादी के साथ-साथ करियर में तरक्की में भी बाधाएं आती हैं.
- कमरे में गहरे रंगों (जैसे काला या गहरा लाल) का उपयोग न करें. शादी योग्य लड़का-लड़की के कमरे में हल्का पीला, गुलाबी या सफेद रंग करवाना वास्तु में शुभ माना गया है. यह सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है और जल्द शादी के योग बनाता है.
- कोशिश करें कि विवाह योग्य लड़के/लड़कियों के कमरे में एक से अधिक दरवाजे न हों. खिड़की एक से ज्यादा हो सकती हैं. ताकि कमरे का वेंटीलेशन अच्छा रहे.
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक वास्तु एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)