Vastu Tips: रखा हुआ धन हो जाएगा धूल और छा जाएगी कंगाली, अगर भूल से भी घर की इन 4 जगहों पर रख दिया आईना!

Vastu Tips oF Mirror: वास्तु शास्त्र हमें बताता है कि कैसे घर का वास्तु दोष दूर करें, कौन से सामान को कहा रखना चाहिए. घर के एक एक सामान की अपनी एक ऊर्जा होती है जिसका हमारे घर और हमारे जीवन पर बुरा और अच्छा प्रभाव पड़ता है. इसी तरह घर में आईना किस जगह पर न रखें इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है. क्योंकि आईने को लेकर की गई छोटी सी लापरवाही भी बड़ी परेशानी खड़ा कर सकता है. आइए इस बारे में विस्तार से.

दक्षिण और पश्चिम दिशा में

वास्तु शास्त्र की मानें तो घर के दक्षिण और पश्चिम में आईना भूलकर भी नहीं लगाना चाहिए. इन दिशाओं में आईना रखना घर में दरिद्रता और परेशानियां ला सकता है. इसके अलावा घर के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व और दक्षिम-पश्चिम दिशा में आईना को नहीं रखना चाहिए.

बेडरूम और स्टोर रूम

वास्तु शास्त्र की मानें तो कभी भी अपने बेडरूम में, घर के स्टोर रूम में आईना नहीं रखना चाहिए. इन जगहों पर आईना रखने से परिवार के सदस्यों में तनाव का माहौल रहता है और आपसी मतभेद खत्म नहीं होते हैं. घर का धन बेवजह बर्बाद होता रहता है.

बिस्तर के ठीक सामने

बिस्तर के ठीक सामने भूलकर भी आईना न रखें, सुबह उठते ही आइना देखने से पूरा दिन खराब हो सकता है. पूरा दिन धनहानि की स्थितियां बनी रहेंगी.

घर के मुख्य द्वार पर

घर का मुख्य द्वार घर का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है. हालांकि लोगों को इस बात तो लेकर भ्रम होता है कि मुख्य द्वार पर आईना रखने से घर को बुरी नजर नहीं लगेगी लेकिन इसके उलट सच्चाई ये है कि घर के मुख्य द्वार पर शीशे या आईना को रखने घर पर अशुभ प्रभाव डाल सकता है और घर में धन हानि बढ़ सकती है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

