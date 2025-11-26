Advertisement
Vastu Tips: रखा हुआ धन हो जाएगा धूल और छा जाएगी कंगाली, अगर भूल से भी घर की इन 4 जगहों पर रख दिया आईना!

Mirror Vastu Tips: वास्तु शास्त्र की इस कड़ी में हम जानेंगे कि आखिर घर की किन जगहों पर आईना भूलकर भी नहीं लगाना चाहिए. ऐसे वास्तु टिप्स को जानने के बाद आप अपने घर में हो रही धन हानि और अन्य परेशानियों को दूर कर सकते हैं.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Nov 26, 2025, 10:57 AM IST
Mirror Vastu Tips
Mirror Vastu Tips

Vastu Tips oF Mirror: वास्तु शास्त्र हमें बताता है कि कैसे घर का वास्तु दोष दूर करें, कौन से सामान को कहा रखना चाहिए. घर के एक एक सामान की अपनी एक ऊर्जा होती है जिसका हमारे घर और हमारे जीवन पर बुरा और अच्छा प्रभाव पड़ता है. इसी तरह घर में आईना किस जगह पर न रखें इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है. क्योंकि आईने को लेकर की गई छोटी सी लापरवाही भी बड़ी परेशानी खड़ा कर सकता है. आइए इस बारे में विस्तार से.

दक्षिण और पश्चिम दिशा में
वास्तु शास्त्र की मानें तो घर के दक्षिण और पश्चिम में आईना भूलकर भी नहीं लगाना चाहिए. इन दिशाओं में आईना रखना घर में दरिद्रता और परेशानियां ला सकता है. इसके अलावा घर के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व और दक्षिम-पश्चिम दिशा में आईना को नहीं रखना चाहिए.

बेडरूम और स्टोर रूम
वास्तु शास्त्र की मानें तो कभी भी अपने बेडरूम में, घर के स्टोर रूम में आईना नहीं रखना चाहिए. इन जगहों पर आईना रखने से परिवार के सदस्यों में तनाव का माहौल रहता है और आपसी मतभेद खत्म नहीं होते हैं. घर का धन बेवजह बर्बाद होता रहता है.

बिस्तर के ठीक सामने
बिस्तर के ठीक सामने भूलकर भी आईना न रखें, सुबह उठते ही आइना देखने से पूरा दिन खराब हो सकता है. पूरा दिन धनहानि की स्थितियां बनी रहेंगी.

घर के मुख्य द्वार पर
घर का मुख्य द्वार घर का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है. हालांकि लोगों को इस बात तो लेकर भ्रम होता है कि मुख्य द्वार पर आईना रखने से घर को बुरी नजर नहीं लगेगी लेकिन इसके उलट सच्चाई ये है कि घर के मुख्य द्वार पर शीशे या आईना को रखने घर पर अशुभ प्रभाव डाल सकता है और घर में धन हानि बढ़ सकती है.

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

vastu tips

