/ऑफिस की सीट बदलने से चमक सकती है किस्मत! जानिए करियर में छप्परफाड़ ग्रोथ के लिए कौन सी दिशा है सबसे शुभ

क्या आप भी ऑफिस में दिन रात पागलों की तरह मेहनत करते हैं, फिर भी प्रमोशन या सैलरी हाइक के नाम पर आपके हाथ खाली रह जाते हैं. कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ सही करने के बाद भी करियर में वो ग्रोथ नहीं मिल पाती, जिसके आप हकदार हैं.
ऐसे में हो सकता है कि दिक्कत आपकी मेहनत में नहीं, बल्कि आपके बैठने की जगह में हो. वास्तु शास्त्र की मानें तो ऑफिस में आपकी बैठने की दिशा और आपकी सीट का स्थान आपके करियर को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है.
अगर आप सही दिशा में मुंह करके बैठना शुरू कर दें, तो आपकी बंद किस्मत के ताले भी खुल सकते हैं. चलिए जानते हैं कि ऑफिस में बैठने का सही तरीका क्या है.
वास्तु के नियमों के अनुसार काम करते समय आपका चेहरा किस तरफ है, यह सबसे ज्यादा मायने रखता है. ऑफिस में हमेशा इस तरह बैठें कि आपका मुंह उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ हो.
उत्तर दिशा को धन के देवता कुबेर की दिशा माना जाता है. इस तरफ मुंह करके काम करने से नए और बेहतर मौके हाथ लगते हैं. वहीं पूर्व दिशा से सकारात्मक ऊर्जा आती है, जो आपके दिमाग को फ्रेश रखती है और काम में आपका फोकस बढ़ाती है. गलती से भी दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके काम न करें, इससे मानसिक तनाव बढ़ता है.
ऑफिस में आपकी सीट कहां है और आपकी पीठ के पीछे क्या है, इस पर जरूर ध्यान दें. वास्तु कहता है कि काम करते समय आपकी पीठ के पीछे हमेशा एक ठोस दीवार होनी चाहिए.
दीवार का पीछे होना एक मजबूत सपोर्ट यानी सहारे का प्रतीक माना जाता है. इससे ऑफिस में आपकी पोजीशन मजबूत होती है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है.
अगर आपकी पीठ के पीछे कोई खिड़की, खुला रास्ता या कांच की दीवार है, तो इससे आपकी एनर्जी बाहर निकलती है. ऐसी स्थिति में आपका ध्यान काम से भटकता रहेगा और मन में असुरक्षा की भावना बनी रहेगी.
आपकी काम करने वाली टेबल यानी डेस्क का माहौल भी आपकी तरक्की तय करता है. अपनी टेबल पर कभी भी फालतू कागज, पुरानी फाइलें या कचरा जमा न होने दें.
गंदगी से वहां नेगेटिविटी फैलती है और काम में रुकावटें आती हैं. इसके अलावा, कंप्यूटर या लैपटॉप को हमेशा टेबल के उत्तर पूर्व कोने में रखें. अगर आपकी जॉब में फाइलों का ज्यादा काम है, तो जरूरी दस्तावेजों को हमेशा दाहिनी तरफ रखें.
टेबल पर एक छोटा सा इनडोर प्लांट या पानी की बोतल रखने से भी वहां का माहौल पॉजिटिव बना रहता है.
अक्सर ऑफिसों में छत पर पिलर या बीम निकले होते हैं. वास्तु के मुताबिक, कभी भी किसी बीम के ठीक नीचे अपनी सीट न लगाएं. बीम के नीचे बैठने से सिर पर एक अजीब सा मानसिक दबाव हमेशा बना रहता है.
इससे व्यक्ति हर वक्त थका हुआ और परेशान महसूस करता है, जिससे उसकी परफॉर्मेंस खराब होने लगती है. अगर जगह की कमी के कारण बीम के नीचे बैठना ही पड़े, तो बीम पर एक बांसुरी लटका दें या अपनी टेबल पर कोई क्रिस्टल रख लें, ताकि उसका बुरा असर कम हो सके.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक वास्तु एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)