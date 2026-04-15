Advertisement
trendingNow13179340
Hindi Newsऐस्ट्रोVastu Tips: घर की शांति भंग हो रही है, परिवार के सदस्यों में टकराव है? चेक करें घर का मंदिर गलत दिशा में स्थापित तो नहीं!

Vastu Tips: घर की शांति भंग हो रही है, परिवार के सदस्यों में टकराव है? चेक करें घर का मंदिर गलत दिशा में स्थापित तो नहीं!

Vastu Tips For Ghar Ka Mandir: घर के मंदिर की सही दिशा घर में सुख-शांति और सकारात्मकता लाती है लेकिन जब गलत दिशा में घर का मंदिर स्थापित हो तो घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और शांति भंग हो जाती है. आइए इस बारे में जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Apr 15, 2026, 10:43 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Vastu Tips
Vastu Tips

Puja Room Vastu Tips: घर का मंदिर घर का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है जहां से पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.  जिस घर के मंदिर में हर सुबह और शाम पूजा उपासना की जाती है, धूप-दीप जलाया जाता है और घंटी बजाई जाती है वहां पर नकारात्मक ऊर्जा टिक ही नहीं पाता और घर की समृद्धि बढ़ती रहती है. लेकिन क्या आपके घर में भी ऐसा होता है कि घर के मंदिर में पूजा पाठ के बाद भी सुख-समृद्धि नहीं आती और परिवार के सदस्यों में टकराव बना रहता है. ऐसे में आपको इस बात के बारे में ध्यान देना चाहिए कि कहीं आपके घर का मंदिर सही दिशा में है या नहीं है. क्योंकि वास्तु अनुसार घर के मंदिर का स्थापित होना बहुत जरूरी है. आइए, जानें घर के मंदिर से जुड़े वास्तु टिप्स जो कारगर सिद्ध हो सकते हैं और देवी-देवताओं की कृपा प्राप्त हो सके.

घर के मंदिर के लिए सही दिशा
वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में मंदिर को स्थापित करने के लिए सबसे सही और शुभ दिशा उत्तर-पूर्व दिशा है क्योंकि यह दिशा देवी-देवताओं का स्थान है. मंदिर जब इस दिशा में होता है तो घर में सकारात्मकता का संचार होता है और पूजा सफल होकर शुभ फल देती है. घर में क्लेश नहीं रहता है और धन की समस्या दूर होती है.

किस दिशा में होना चाहिए मुख?
पूजा के समय अपना मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखें. इसे पूजा करने के लिए सबसे शुभ दिशा माना जाता है. इससे घर में सुख-शांति बनी रहती है और धन में अचानक वृद्धि होती है.

Add Zee News as a Preferred Source

घर का मंदिर कहा न स्थापित करें
घर के मंदिर को कभी सीढ़ियों के नीचे न स्थापित करें. इससे घर में वास्तु दोष लगता है और हर काम के अशुभ फल प्राप्त हो सकते हैं.
घर के मंदिर को कभी बाथरूम या टॉयलेट के पास वाली जगह पर स्थापित नहीं करना चाहिए. इससे घर में नकारात्मकता का संचार होता है.
वास्तु अनुसार, अगर दक्षिण दिशा में घर के मंदिर को स्थापित कर रहे हैं तो यह पूरी तरह गलत है. क्योंकि यह दिशा पितरों की है. इस दिशा में मंदिर बनवाने से घर में बुरी घटनाए हो सकती है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम् के पाठ से पाएं शिव जी की कृपा, जन्म-जन्मातर के पापों से मिलेगी मुक्ति!

और पढ़ें-  Pauranik Katha: यह मंदिर किन्नर समाज के लिए है गहरी आस्था का केंद्र, जहां माता करती हैं मुर्गे की सवारी, जानिए इसके पीछे की पौराणिक कथा

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

vastu tips

Trending news

महिलाओं को 33% आरक्षण पर किसे मिलेगा फायदा? आम आदमी से जुड़े 10 सवालों के जवाब
PM Modi
महिलाओं को 33% आरक्षण पर किसे मिलेगा फायदा? आम आदमी से जुड़े 10 सवालों के जवाब
ऑपरेशन सिंदूर, अमेरिका-ईरान में युद्ध, इजरायल का... आपको डोभाल का मैसेज समझना चाहिए
ajit doval news
ऑपरेशन सिंदूर, अमेरिका-ईरान में युद्ध, इजरायल का... आपको डोभाल का मैसेज समझना चाहिए
घर से भागी, फिर मनाया... नहीं मानी तो महिला को सुलाया मौत की नींद
Karnataka News
घर से भागी, फिर मनाया... नहीं मानी तो महिला को सुलाया मौत की नींद
850 सीटों का मास्टर प्लान: UP बनेगा ‘सुपर पावर’, बाकी राज्यों का क्या होगा हाल?
Lok Sabha
850 सीटों का मास्टर प्लान: UP बनेगा ‘सुपर पावर’, बाकी राज्यों का क्या होगा हाल?
नोएडा में पहले मजदूर, अब 'मेड', कौन बना रहा टारगेट? हिंसा की 'साजिश' का DNA टेस्ट
noida maid protest
नोएडा में पहले मजदूर, अब 'मेड', कौन बना रहा टारगेट? हिंसा की 'साजिश' का DNA टेस्ट
जम्मू-कश्मीर में गूंजे मचैल माता के जयकारे, पहले दिन 10 हजार भक्तों ने किए दर्शन
Machail Mata Yatra
जम्मू-कश्मीर में गूंजे मचैल माता के जयकारे, पहले दिन 10 हजार भक्तों ने किए दर्शन
543 से बढ़कर 850 हो सकती हैं लोकसभा की सीटें! विपक्ष को मिला मसौदा, मगर खोला मोर्चा
women reservation
543 से बढ़कर 850 हो सकती हैं लोकसभा की सीटें! विपक्ष को मिला मसौदा, मगर खोला मोर्चा
पंजाब सरकार की महिलाओं को बड़ी सौगात, हर महीने भरेगी जेब; मिलेंगे इतने पैसे
Punjab news
पंजाब सरकार की महिलाओं को बड़ी सौगात, हर महीने भरेगी जेब; मिलेंगे इतने पैसे
ट्यूलिप गार्डन ने बढ़ाई कश्मीर की खूबसूरती, घाटी में लौटी पर्यटकों की बहार
Jammu-kashmir
ट्यूलिप गार्डन ने बढ़ाई कश्मीर की खूबसूरती, घाटी में लौटी पर्यटकों की बहार
होर्मुज में हाहाकार के बीच पीएम मोदी और ट्रंप ने की बातचीत, 40 मिनट चली फोन कॉल
iran us war
होर्मुज में हाहाकार के बीच पीएम मोदी और ट्रंप ने की बातचीत, 40 मिनट चली फोन कॉल