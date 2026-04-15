Vastu Tips: घर की शांति भंग हो रही है, परिवार के सदस्यों में टकराव है? चेक करें घर का मंदिर गलत दिशा में स्थापित तो नहीं!

Puja Room Vastu Tips: घर का मंदिर घर का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है जहां से पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. जिस घर के मंदिर में हर सुबह और शाम पूजा उपासना की जाती है, धूप-दीप जलाया जाता है और घंटी बजाई जाती है वहां पर नकारात्मक ऊर्जा टिक ही नहीं पाता और घर की समृद्धि बढ़ती रहती है. लेकिन क्या आपके घर में भी ऐसा होता है कि घर के मंदिर में पूजा पाठ के बाद भी सुख-समृद्धि नहीं आती और परिवार के सदस्यों में टकराव बना रहता है. ऐसे में आपको इस बात के बारे में ध्यान देना चाहिए कि कहीं आपके घर का मंदिर सही दिशा में है या नहीं है. क्योंकि वास्तु अनुसार घर के मंदिर का स्थापित होना बहुत जरूरी है. आइए, जानें घर के मंदिर से जुड़े वास्तु टिप्स जो कारगर सिद्ध हो सकते हैं और देवी-देवताओं की कृपा प्राप्त हो सके.

घर के मंदिर के लिए सही दिशा

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में मंदिर को स्थापित करने के लिए सबसे सही और शुभ दिशा उत्तर-पूर्व दिशा है क्योंकि यह दिशा देवी-देवताओं का स्थान है. मंदिर जब इस दिशा में होता है तो घर में सकारात्मकता का संचार होता है और पूजा सफल होकर शुभ फल देती है. घर में क्लेश नहीं रहता है और धन की समस्या दूर होती है.

किस दिशा में होना चाहिए मुख?

पूजा के समय अपना मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखें. इसे पूजा करने के लिए सबसे शुभ दिशा माना जाता है. इससे घर में सुख-शांति बनी रहती है और धन में अचानक वृद्धि होती है.

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घर का मंदिर कहा न स्थापित करें

घर के मंदिर को कभी सीढ़ियों के नीचे न स्थापित करें. इससे घर में वास्तु दोष लगता है और हर काम के अशुभ फल प्राप्त हो सकते हैं.

घर के मंदिर को कभी बाथरूम या टॉयलेट के पास वाली जगह पर स्थापित नहीं करना चाहिए. इससे घर में नकारात्मकता का संचार होता है.

वास्तु अनुसार, अगर दक्षिण दिशा में घर के मंदिर को स्थापित कर रहे हैं तो यह पूरी तरह गलत है. क्योंकि यह दिशा पितरों की है. इस दिशा में मंदिर बनवाने से घर में बुरी घटनाए हो सकती है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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