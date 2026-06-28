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Vastu For Plants: घर में बरकत लाएंगे तुलसी और मनी प्लांट! लेकिन अगल बगल में न रखें ये पौधे, जानें सही नियम

Vastu tips for plants: ये खबर घर में सुख समृद्धि के लिए तुलसी और मनी प्लांट को वास्तु के अनुसार सही दिशा में रखने के नियमों और इन्हें एक साथ न रखने की बड़ी वजहों को समझाता है.

Written Byharsh singh
Published: Jun 28, 2026, 01:56 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 01:56 PM IST
Vastu For Plants: घर में बरकत लाएंगे तुलसी और मनी प्लांट! लेकिन अगल बगल में न रखें ये पौधे, जानें सही नियम

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harsh singh

harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में एक अनुभवी और धारदार शैली के पत्रकार हैं. उन्होंने मार्च 2024 में जी न्यूज जॉइन किया था. वर्तमान में हर्ष धर्म और ज्योतिष से जुड़ी खबरों की खास कवरेज कर रहे हैं. वे देश-दुनिया के धार्मिक आयोजनों, अध्यात्म और ज्योतिषीय गणनाओं से जुड़े जरूरी अपडेट्स दर्शकों तक पूरी सटीकता के साथ पहुंचाते हैं. हर्ष को उनकी फैक्ट-आधारित और भरोसेमंद लेखन शैली के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से उनकी खबरों पर रिकॉर्ड पेज-व्यूज आते हैं.

मास कम्युनिकेशन में पोस्ट-ग्रेजुएशन करने वाले हर्ष अपनी पूरी ऊर्जा और समझ के साथ धर्म-कर्म और ऐस्ट्रो की दुनिया के खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचा रहे हैं.

अगर आप हर्ष सिंह से संपर्क करना चाहते हैं या उनसे जुड़ा कोई सुझाव साझा करना चाहते हैं, तो उन्हें इस ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं: Harsh.singh@India.com

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