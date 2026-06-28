/Vastu For Plants: घर में बरकत लाएंगे तुलसी और मनी प्लांट! लेकिन अगल बगल में न रखें ये पौधे, जानें सही नियम

Vastu tips for plants: आजकल हर कोई अपने घर को सुंदर बनाने के लिए पेड़ पौधे लगाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में रखे ये पौधे आपकी किस्मत भी बदल सकते हैं. वास्तु शास्त्र में पौधों का बहुत बड़ा महत्व माना गया है. अगर इन्हें सही दिशा और सही नियम के साथ रखा जाए, तो घर में सुख समृद्धि और बरकत आती है.
हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को सबसे पवित्र और पूजनीय माना गया है. वहीं, मनी प्लांट को घर में पैसा और तरक्की खींचने वाला पौधा माना जाता है. लोग अक्सर इन दोनों पौधों को अपने घरों में बड़े चाव से लगाते हैं.
तुलसी का पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा यानी पॉजिटिविटी का सबसे बड़ा जरिया होता है. वास्तु के अनुसार, तुलसी को हमेशा घर की उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए. इस दिशा में लगी तुलसी घर के वास्तु दोषों को दूर करती है.
दूसरी तरफ, मनी प्लांट को धन के देवता कुबेर का पौधा माना जाता है. इसे लगाने के लिए सबसे अच्छी दिशा दक्षिण पूर्व मानी गई है. यह दिशा भगवान गणेश की मानी जाती है, जो जीवन से सारे संकट दूर करते हैं. इन दोनों पौधों को सही दिशा में रखने से घर में पैसों की तंगी कभी नहीं होती है.
अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी गलती की, जो अक्सर लोग अंजाने में कर बैठते हैं. कई लोग जगह की कमी या जानकारी न होने की वजह से तुलसी और मनी प्लांट को बिल्कुल अगल बगल या एक साथ रख देते हैं. वास्तु शास्त्र के मुताबिक ऐसा करना बहुत बड़ा दोष माना जाता है.
दरअसल, तुलसी एक बेहद पवित्र और सात्विक पौधा है, जिसे नियमित पूजा पाठ की जरूरत होती है.
वहीं, मनी प्लांट एक बेल है, जिसे वास्तु में थोड़ा अलग स्वभाव का माना जाता है. इन दोनों को एक साथ रखने से इनकी ऊर्जा आपस में टकराती है, जिससे घर की बरकत रुक सकती है.
वास्तु एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर आप इन दोनों पौधों को पास पास रखते हैं, तो इससे घर में कंगाली आ सकती है. बने बनाए काम बिगड़ने लगते हैं और परिवार के सदस्यों के बीच अनबन शुरू हो जाती है. मनी प्लांट को कभी भी सीधे जमीन पर नहीं फैलने देना चाहिए.
इसे हमेशा किसी रस्सी या डंडे के सहारे ऊपर की तरफ चढ़ाना चाहिए, क्योंकि ऊपर जाती बेल तरक्की का प्रतीक होती है. वहीं, तुलसी के पौधे के पास हमेशा साफ सफाई रखनी चाहिए. वहां कभी भी कूड़ा कचरा, चप्पल या झाड़ू जैसी चीजें भूलकर भी न रखें.
अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा खुशहाली और लक्ष्मी का वास रहे, तो कुछ छोटे नियमों का पालन जरूर करें. मनी प्लांट को हमेशा घर के अंदर या बालकनी में ऐसे स्थान पर रखें जहां सीधी तेज धूप न पड़े.
तुलसी के पौधे में रोज सुबह जल चढ़ाएं और शाम के समय घी का दीपक जरूर जलाएं. रविवार और एकादशी के दिन तुलसी में जल चढ़ाने और उसकी पत्तियां तोड़ने से बचना चाहिए. पौधों को सही नियम और दूरी पर रखकर आप अपने घर के माहौल को बेहद शांत, सुंदर और समृद्ध बना सकते हैं.
डिस्क्लेमर-ये जानकारी पारंपरिक वास्तु एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.