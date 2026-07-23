वास्तु में कोई दिशा अशुभ नहीं! प्लॉट खरीदते समय इन जरूरी बातों का रखें ध्यान

आमतौर पर लोग प्लॉट खरीदते समय केवल यह देखते हैं कि घर उत्तरमुखी या पूर्वमुखी होगा या नहीं. लोग दक्षिणमुखी घर लेने से बचते हैं. ताकि घर में नकारात्मक न रहे. बल्कि सकारात्मकता और सुख-समृद्धि रहे. जबकि वास्तु शास्त्र के अनुसार भूखंड या जमीन खरीदते समय कुछ अन्य नियमों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. आइए आज हम विशेषज्ञ से जानते हैं कि भूखंड या प्लॉट खरीदते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है.
प्लॉट को लेकर अकसर लोगों के प्रश्न आते हैं कि भूखंड मकान या दुकान खरीदने के लिए कौन सी दिशा को ज्यादा शुभ माना जाए. इसे लेकर मशहूर ऐस्ट्रोलॉजर डॉ. अजय भाम्बी कहते हैं कि कोई भी दिशा शुभ या अशुभ नहीं होती. हर दिशा का अपना-अपना महत्व है, लिहाजा इस भ्रांति से निकले और वास्तु के नियमों का प्रयोग करें.
- भूखंड खरीदते समय उसके आसपास के वातावरण, बनावट आदि को ध्यान में रखें. यदि भूखंड के उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ कोई जल साधन है, खुला स्थान है, ऊंचे वृक्ष आदि नहीं है तो वह भूखंड शुभ माना जाता है.
- इसी तरह दक्षिण या पश्चिम की तरफ कोई जल साधन, ढलान नहीं होनी चाहिए.
- भूखंड के आगे बड़ा ट्रांसफार्मर होना, बिजली का खंबा होना, उसके सामने बने हुए भवन की छाया पड़ना आदि शुभ नहीं माने गए हैं.
- इसी तरह पहाड़ी इलाकों पर अगर उत्तर या पूर्व की ओर कोई पहाड़ी वगैरह हो और पश्चिम-दक्षिण की तरफ खाई हो तो वह भूखंड खरीदने के लिए उत्तम नहीं माना जाता.
- ध्यान रखें कि प्लॉट के सामने आकर रोड खत्म न हो. यानी कि T प्वांइट पर भी घर बनाने से बचना चाहिए.
इतना ही नहीं महान अर्थशास्त्री, कूटनीतिज्ञ और विचारक आचार्य चाणक्य ने भी घर बनाने को लेकर कुछ अहम बातें बताई हैं. चाणक्य कहते हैं कि कभी भी ऐसे स्थान पर घर न बनाएं जहां सुरक्षा के इंतजाम न हों, आसपास के लोग सामाजिक और सहृदय न हों. न ही कभी एकदम सुनसान स्थान पर घर बनाएं. घर ऐसी जगह पर हो रोजगार के साधन हों या आपका काम-धंधा अच्छा चले, उस स्थल के आसपास हो.
(Disclaimer- वास्तु शास्त्र से जुड़ी मान्यताएं धार्मिक और पारंपरिक विश्वासों पर आधारित हैं. इनके परिणाम व्यक्ति-विशेष और परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इस जानकारी को आस्था और सामान्य जानकारी के रूप में लें.)