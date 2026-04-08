Advertisement
trendingNow13170651
Hindi Newsऐस्ट्रोघर में WiFi राउटर रखने की सही दिशा क्या है? वास्तु के इन नियमों से बढ़ेगी सुख-समृद्धि

घर में WiFi राउटर रखने की सही दिशा क्या है? वास्तु के इन नियमों से बढ़ेगी सुख-समृद्धि

Wifi Placement Vastu Tips: आपके घर में WiFi राउटर कहां रखा है, इसका असर सिर्फ इंटरनेट की स्पीड पर ही नहीं पड़ता है, बल्कि घर की ऊर्जा पर भी पड़ता है. लिहाजा WiFi राउटर रखने की जगह का चुनाव वास्‍तु शास्‍त्र के कुछ नियमों को ध्‍यान में रखकर करें. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Apr 08, 2026, 01:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

घर में WiFi राउटर रखने की वास्‍तु के अनुसार सही दिशा और जगह.
घर में WiFi राउटर रखने की वास्‍तु के अनुसार सही दिशा और जगह.

Wifi Router Right Place at home: वास्‍तु शास्‍त्र के अनुसार हर चीज में ऊर्जा होती है, साथ ही वह किस दिशा में रखी है इसका असर आसपास के माहौल पर पड़ता है. Wifi का राउटर भी इसमें श‍ामिल है. यदि Wifi राउटर वास्‍तु के अनुसार सही दिशा में और सही जगह पर रखा है तो यह सुख-समृद्धि बढ़ाएगा. वहीं गलत जगह पर रखा Wifi राउटर घर में नकारात्‍मक ऊर्जा बढ़ाएगा. जिससे घर के लोगों को अनिद्रा, तनाव, काम में बाधाएं, आर्थिक हानि जैसी समस्‍याओं का सामना करना पड़ सकता है. जानिए Wifi राउटर रखते समय किन गलतियों से बचना चाहिए और इसको कहां रखना चाहिए. 

Wifi राउटर रखने की सही दिशा 

वास्‍तु शास्‍त्र के अनुसार WiFi राउटर को घर की दक्षिण-पूर्व दिशा में रखना सबसे अच्छा रहेगा. यह दिशा आग्‍नेय दिशा कहलाती है. जो इलेक्‍ट्रॉनिक आइटम रखने के लिए सही होती है. इसके अलावा वायव्‍य कोण यानी कि उत्तर-पश्चिम दिशा में भी WiFi राउटर रखना उचित होगा. 

(यह भी पढ़ें: ग्रहों के राजकुमार बुध का गोचर, 11 अप्रैल से कारोबार को लगेंगे पंख, 3 राशियों का बढ़ेगा धन, घोड़े की तरह तेज चलेगा दिमाग)

Add Zee News as a Preferred Source

 

WiFi राउटर रखते समय न करें ये गलतियां 

WiFi राउटर रखते समय सही दिशा का चुनाव करना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है कि इसे लेकर कुछ गलतियों से बचा जाए, वरना सेहत भी बिगड़ेगी और आर्थिक हानि भी झेलनी पड़ सकती है. लिहाजा WiFi राउटर को लेकर ये गलतियां न करें. 

सिर के पास न रखें - गलती से भी WiFi राउटर को बेडरूम में न रखें. यदि रखना ही पड़े तो उस सिर के पास रखने की भारी भूल तो बिल्‍कुल न करें. वरना राउटर से लगातार निकलने वाले सिग्नल आपकी नींद पर बुरा असर डाल सकते हैं. सही नींद न लेना आपकी सेहत पर नकारात्‍मक प्रभाव डालेगा, साथ ही आपको थकान, चिड़चिड़ापन, फोकस की कमी जैसी समस्‍याओं का शिकार भी बनाएगा. बेहतर है WiFi राउटर को घर की लॉबी, लिविंग रूम जैसी जगह पर रखें. 

(यह भी पढ़ें: कष्ट नहीं, वरदान है शनि की साढ़ेसाती! साढ़े 7 साल बाद मिलती है अपार सफलता, पैसा, जानें इसके पीछे का असली राज)

राउटर को नीचे रखना - राउटर को नीचे न रखें. ये वास्‍तु के अनुसार भी ठीक नहीं है और टेक्निकल लिहाज से भी गलत है. WiFi राउटर ऊंचाई पर हो तभी उसके सिग्नल ठीक से फैल पाते हैं. लिहाजा उसे खुली जगह पर और थोड़ा ऊंचाई पर रखें. 

पानी से दूरी - इलेक्‍ट्रॉनिक आइटम अग्नि तत्‍व से जुड़े होते हैं, लिहाजा इन्‍हें पानी के पास रखने की गलती न करें. इससे वे बार-बार खराब होते हैं और ठीक तरह से काम नहीं करते हैं. लिहाजा किचन में या पानी के पास WiFi राउटर न रखें.

(यह भी पढ़ें: थम गया महायुद्ध, ट्रंप-ईरान पर सच हुई भविष्यवाणी! सोना-चांदी-बाजार पर भी दिखा साफ असर

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

TAGS

wifi router vastu tips

Trending news

भाजपा ने जारी की उम्मीदवारों की छठी लिस्ट,TMC सांसद ने क्यों कसा चुनाव आयोग पर तंज?
West Bengal Election 2026
भाजपा ने जारी की उम्मीदवारों की छठी लिस्ट,TMC सांसद ने क्यों कसा चुनाव आयोग पर तंज?
अब किशोरियों की प्रेग्नेंसी पर प्रशासन की पैनी नजर, अनिवार्य ऑडिट से खुलेगा हर राज
Teenage
अब किशोरियों की प्रेग्नेंसी पर प्रशासन की पैनी नजर, अनिवार्य ऑडिट से खुलेगा हर राज
बंगाल में ठन गई! TMC नेता बोले, CEC ने भगा दिया; चुनाव आयोग का 'दो टूक' वाला ट्वीट
West Bengal Election 2026
बंगाल में ठन गई! TMC नेता बोले, CEC ने भगा दिया; चुनाव आयोग का 'दो टूक' वाला ट्वीट
रियल नेता या डिजिटल अवतार? 2026 में नेताओं के AI पावर्ड कैंपेनिंग की Inside Story
AI
रियल नेता या डिजिटल अवतार? 2026 में नेताओं के AI पावर्ड कैंपेनिंग की Inside Story
Assembly Election 2026 Live Update: भवानीपुर विधानसभा से ममता बनर्जी ने दाखिल किया नामांकन, कहा- SIR मामले पर फिर SC जाएंगी
West Bengal Election 2026
Assembly Election 2026 Live Update: भवानीपुर विधानसभा से ममता बनर्जी ने दाखिल किया नामांकन, कहा- SIR मामले पर फिर SC जाएंगी
100 रुपये की दवा, 500 में क्यों बिक रही? MRP वाली लूट पर खुलासा पार्ट-2, खेल EXPOSED
DNA
100 रुपये की दवा, 500 में क्यों बिक रही? MRP वाली लूट पर खुलासा पार्ट-2, खेल EXPOSED
घाटी में दिल छू लेने वाली पहल, ट्यूलिप गार्डन विजिट पर पहुंचे कैंसर के मरीज बच्चे
Jammu-kashmir
घाटी में दिल छू लेने वाली पहल, ट्यूलिप गार्डन विजिट पर पहुंचे कैंसर के मरीज बच्चे
धुरंधर में अतीक का किरदार दिखाना रचनात्मक स्वतंत्रता नहीं, कैसे जुड़े PAK से तार
Dhurandhar
धुरंधर में अतीक का किरदार दिखाना रचनात्मक स्वतंत्रता नहीं, कैसे जुड़े PAK से तार
कौन थीं नीलम शिंदे, जिन्होंने जाते-जाते कई लोगों को दी जिंदगी; US में हुई थी घायल
Neelam Shinde
कौन थीं नीलम शिंदे, जिन्होंने जाते-जाते कई लोगों को दी जिंदगी; US में हुई थी घायल
कोई महिला 3 दिन के लिए अछूत नहीं मानी जा सकती, सबरीमाला केस को लेकर SC की टिप्पणी
Sabrimala Case
कोई महिला 3 दिन के लिए अछूत नहीं मानी जा सकती, सबरीमाला केस को लेकर SC की टिप्पणी