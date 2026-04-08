घर में WiFi राउटर रखने की सही दिशा क्या है? वास्तु के इन नियमों से बढ़ेगी सुख-समृद्धि

Wifi Router Right Place at home: वास्‍तु शास्‍त्र के अनुसार हर चीज में ऊर्जा होती है, साथ ही वह किस दिशा में रखी है इसका असर आसपास के माहौल पर पड़ता है. Wifi का राउटर भी इसमें श‍ामिल है. यदि Wifi राउटर वास्‍तु के अनुसार सही दिशा में और सही जगह पर रखा है तो यह सुख-समृद्धि बढ़ाएगा. वहीं गलत जगह पर रखा Wifi राउटर घर में नकारात्‍मक ऊर्जा बढ़ाएगा. जिससे घर के लोगों को अनिद्रा, तनाव, काम में बाधाएं, आर्थिक हानि जैसी समस्‍याओं का सामना करना पड़ सकता है. जानिए Wifi राउटर रखते समय किन गलतियों से बचना चाहिए और इसको कहां रखना चाहिए.

Wifi राउटर रखने की सही दिशा

वास्‍तु शास्‍त्र के अनुसार WiFi राउटर को घर की दक्षिण-पूर्व दिशा में रखना सबसे अच्छा रहेगा. यह दिशा आग्‍नेय दिशा कहलाती है. जो इलेक्‍ट्रॉनिक आइटम रखने के लिए सही होती है. इसके अलावा वायव्‍य कोण यानी कि उत्तर-पश्चिम दिशा में भी WiFi राउटर रखना उचित होगा.

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WiFi राउटर रखते समय न करें ये गलतियां

WiFi राउटर रखते समय सही दिशा का चुनाव करना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है कि इसे लेकर कुछ गलतियों से बचा जाए, वरना सेहत भी बिगड़ेगी और आर्थिक हानि भी झेलनी पड़ सकती है. लिहाजा WiFi राउटर को लेकर ये गलतियां न करें.

सिर के पास न रखें - गलती से भी WiFi राउटर को बेडरूम में न रखें. यदि रखना ही पड़े तो उस सिर के पास रखने की भारी भूल तो बिल्‍कुल न करें. वरना राउटर से लगातार निकलने वाले सिग्नल आपकी नींद पर बुरा असर डाल सकते हैं. सही नींद न लेना आपकी सेहत पर नकारात्‍मक प्रभाव डालेगा, साथ ही आपको थकान, चिड़चिड़ापन, फोकस की कमी जैसी समस्‍याओं का शिकार भी बनाएगा. बेहतर है WiFi राउटर को घर की लॉबी, लिविंग रूम जैसी जगह पर रखें.

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राउटर को नीचे रखना - राउटर को नीचे न रखें. ये वास्‍तु के अनुसार भी ठीक नहीं है और टेक्निकल लिहाज से भी गलत है. WiFi राउटर ऊंचाई पर हो तभी उसके सिग्नल ठीक से फैल पाते हैं. लिहाजा उसे खुली जगह पर और थोड़ा ऊंचाई पर रखें.

पानी से दूरी - इलेक्‍ट्रॉनिक आइटम अग्नि तत्‍व से जुड़े होते हैं, लिहाजा इन्‍हें पानी के पास रखने की गलती न करें. इससे वे बार-बार खराब होते हैं और ठीक तरह से काम नहीं करते हैं. लिहाजा किचन में या पानी के पास WiFi राउटर न रखें.

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(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)