Vastu Tips: घर में मां लक्ष्मी की कौन सी मूर्तियों को दें स्थान, जानें लें नहीं तो आया हुआ धन भी चला जाएगा!

Best Direction Fot Lakshmi Idol: हिंदू सनातन धर्म में मां लक्ष्मी धन की देवी है जिनकी आराधना करने से घर में धन वैभव और समृद्धि बनी रहती है. वैसे तो दिवाली पर्व पर मां लक्ष्मी की विशेष पूजा आराधना की जाती है लेकिन कुछ भक्त माता लक्ष्मी की पूजा हर दिन करते हैं. ऐसे में इस बात को जानना जरूरी है कि आखिर मां लक्ष्मी की कौन सी मूर्ति के घर में स्थान दें और किन मूर्तियों को घर में न रखें. सही प्रतिमा की पूजा करने से ही घर को लाभ हो सकता है और सकारात्मक ऊर्जा फैल सकती है, नहीं तो धन हानि भी झेलनी पड़ सकती है. ऐसे में आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

मां लक्ष्मी की ऐसी प्रतिमा करें स्थापित

ज्योतिष और वास्तु शास्त्र की मानें तो मां लक्ष्मी की अनेक रूपों में प्रतिमाएं और तस्वीर प्रचलित हैं. ज्यादातर माता की चार तरह की प्रतिमाएं देखी जाती हैं-

कमल के फूल पर खड़ी मां लक्ष्मी.

कमल पर बैठी हुई मां लक्ष्मी.

मां केदोनों पैर कमल के भीतर हों, ऐसी मूर्ति.

गणेश जी के साथ मां लक्ष्मी की प्रतिमा.

इस मूर्ति को घर में स्थान दें

वास्तु और शास्त्रों के अनुसार, इनमें से कमल पर बैठी हुई मां लक्ष्मी की प्रतिमा को घर में स्थान देना शुभ हो सकता है. इससे समृद्धि के रास्ते खुलते हैं और जीवन में सकारात्मकता आती है. इसके अलावा लक्ष्मी जी के साथ अगर आप हाथी का जोड़ा रख दें तो घर का सौभाग्य बढ़ जाएगा. हाथी ऐश्वर्य और शक्ति को दर्शाते हैं. विष्णु-लक्ष्मी के गरुड़ पर देवी-देवताओं की सवार होने वाली तस्वीर घर के लिए शुभ फलदायी सिद्ध होता है. यह संरक्षण और समृद्धि को दर्शाता है.

किन मूर्तियों को घर में न रखें

वास्तु के अनुसार, मां लक्ष्मी की ऐसी मूर्ति को घर में न रखें जिसमें माता खड़ी रहती हैं. इस मुद्रा की मूर्ति घर में रखने से घर के घन सुख-समृद्धि स्थिर नहीं रहती है.

ऐसी तस्वीर या प्रतिमा जिसमें मां लक्ष्मी के साथ उल्लू भी विराजमान उसे घर में न रखें.

गणेश जी के साथ लक्ष्मी जी की तस्वीर

वास्तु अनुसार मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की एक साथ वाली प्रतिमा की पूजा दीपावली के मौके पर की जाती है. ऐसी प्रतिमा को हर की पूजा में घर में न रखें. इससे आर्थिक रूप से परेशानी तो आती ही है इसके साथ ही पारिवारिक अस्थिरता भी आती है. मां लक्ष्मी की मूर्ति शिला, धातु या मिट्टी का ही रखें. प्लास्टिक या प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रतिमां न रखें.

