Vastu Tips: मां अन्नपूर्णा नहीं होने देंगी धन धान्य की कमी, बासी रोटी समेत इन चीजों को तुरंत रसोई घर से करें बाहर!

Kitchen Vastu Tips: वास्तु शास्त्र में रसोई घर का बहुत महत्व बताया गया है. किचन ऊर्जा का केंद्र हैं जिसे लेकर कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि घर की बरकत बनी रहे और मां अन्नपूर्णा अपनी कृपा घर पर बनाए रखें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Feb 07, 2026, 12:18 PM IST
Kitchen Vastu Tips
Kitchen Vastu Tips Hindi Me: वास्तु शास्त्र में रसोई घर को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है. यहीं से पूरे घर में ऊर्जा का संचार होता है. वास्तु अनुसार रसोई घर भोजन बनाने की जगह के साथ ही सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का माध्यम भी होता है. ऐसे में जरूरी है कि इस बात का पूरा ध्यान रखें कि रसोई घर में कुछ चीजों को बिल्कुल न रखें ताकि घर की तरक्की दूर न हो और मां अन्नपूर्णा की कृपा से घर की दिन रात उन्नति होती रहे. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

किचन में बासी या खराब भोजन न रखें
रसोई घर में कभी भी बासी खाना न रखें, खासकर बासी राटी न रखें. इससे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव तो पड़ता ही है, इसके साथ साथ घर की आर्थिक स्थिति को भी नुकसान पहुंचता है. घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलता है और गरीबी बनी रहती है. सभी बासी भोजन को रसोई से दूर करें तभी मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद मिलता है और धन धान्य की घर में कभी कमी नहीं होती है.

किचन में जंग लगे औजार न रखें
किचन में कभी भी ऐसे सामान न रखें जिसमें जंग लगा हो, जैसे जंग लगे चाकू, कैंची या ऐसा कोई जंग लगा औजार न रखें. इससे घर के लोगों के साथ कोई न कोई दुर्घटना होती ही रहती है. नकारात्मकता ऊर्जा का घर में प्रवाह होता है. जिसे बहुत अशुभ माना जाता है. ऐसे घर में मां अन्नपूर्णा समेत सभी देवी-देवताओं की कृपा नहीं होती हैं.

किचन में कचरा या गंदगी न रखें
रसोई घर में कूड़ा-कचरा इकट्ठा करके न रखें. गंदगी किचन में न रहने दें. मां अन्नपूर्ण ऐसे घर में या किचन में वास ही नहीं कर सकती हैं.  अन्न-धन का भंडार घर में बना रहे इसके लिए जरूरी है कि किचन को साफ रखें. घर से आर्थिक तंगी दूर होगी और अशांति दूर होगा. रात को भोजन के बाद रसोई घर को साफ कर लें.

किचन में टूटे-चटके बर्तन न रखें
रसोई में कभी भी टूटे या चटके बर्तन न रखें. टूटी क्रॉकरी हटा दें, टूटे गिलास, चटके शीशे के बर्तन किचन में रखने से घर की आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है. कर्ज-उधार के झंझट में परिवार के लोग फंसे रहते हैं. ऐसे घर से कर्जों का भार उतरता ही नहीं हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

