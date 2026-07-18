/वो दिशा, जहां गलती से भी नहीं टांगनी चाहिए घड़ी; वरना घर में पैर पसार लेगी निगेटिविटी और...

घर में घड़ी टांगना एक बहुत ही आम बात है. हम सब बाजार से नई दीवार घड़ी लाते हैं और बिना सोचे समझे उसे किसी भी खाली दीवार पर कील ठोककर लटका देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी यह छोटी सी लापरवाही आपके पूरे परिवार पर भारी पड़ सकती है.
वास्तु शास्त्र की मानें तो घर में घड़ी लगाने की भी एक सही दिशा होती है. अगर आपने अनजाने में किसी गलत दिशा में घड़ी टांग दी, तो आपके घर में परेशानियां आते देर नहीं लगेगी. आज हम आपको बिल्कुल आसान शब्दों में बताएंगे कि घड़ी लगाने की सही और गलत दिशा कौन सी है.
वास्तु शास्त्र के नियमों के मुताबिक, घर की उत्तर और पूर्व दिशा को सबसे पवित्र और शुभ माना जाता है. उत्तर दिशा के स्वामी धन के देवता कुबेर हैं और पूर्व दिशा पर देवताओं के राजा इंद्र का राज होता है.
अगर आप अपने घर में उत्तर या पूर्व दिशा की दीवार पर घड़ी लगाते हैं, तो इससे घर में अच्छी और पॉजिटिव एनर्जी आती है. ऐसा करने से आपके रुके हुए सारे काम धीरे धीरे बनने लगते हैं. घर के लोगों में प्यार बढ़ता है और पैसों की तंगी भी दूर होने लगती है.
कई बार लोगों के घरों में उत्तर या पूर्व दिशा की दीवार पर घड़ी टांगने की जगह नहीं होती. ऐसे में लोग उलझन में पड़ जाते हैं कि अब घड़ी कहाँ लगाएं. वास्तु के जानकारों का कहना है कि अगर उत्तर या पूर्व दिशा में जगह न हो, तो आप पश्चिम दिशा की दीवार पर घड़ी टांग सकते हैं.
हालांकि यह दिशा उत्तर या पूर्व जितनी फलदायी तो नहीं होती, लेकिन यहां घड़ी लगाने से आपके परिवार को कोई नुकसान या नुकसानदेह असर भी नहीं झेलना पड़ता. इसलिए आप इसे एक सुरक्षित विकल्प मान सकते हैं.
अब बात करते हैं उस सबसे खतरनाक दिशा की जहां आपको गलती से भी घड़ी नहीं लगानी चाहिए. वास्तु शास्त्र में दक्षिण दिशा को यमराज की दिशा माना गया है, जो मृत्यु के देवता हैं. इसलिए इस दिशा को बेहद अशुभ माना जाता है.
अगर आप दक्षिण दिशा की दीवार पर घड़ी टांगते हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि आप अपने बुरे समय को खुद न्योता दे रहे हैं. इस दिशा में घड़ी होने से घर के लोगों की सेहत खराब होने लगती है और पूरा परिवार कर्ज या भारी आर्थिक तंगी के जाल में फंस जाता है.
बंद घड़ी तुरंत हटाएं: अगर आपके घर में कोई घड़ी बंद पड़ी है या खराब हो गई है, तो उसे तुरंत दीवार से उतार लें. बंद घड़ी घर में तरक्की को रोकती है और नकारात्मकता लाती है.
समय हमेशा सही रखें: आपकी दीवार घड़ी का समय कभी भी पीछे नहीं होना चाहिए. घड़ी को हमेशा सही समय पर रखें या आप चाहें तो इसे सही समय से एक दो मिनट आगे भी रख सकते हैं.
साफ सफाई है जरूरी: घड़ी पर धूल मिट्टी जमा न होने दें. समय समय पर इसे साफ करते रहें ताकि आपके जीवन की गाड़ी बिना किसी रुकावट के चलती रहे.
(Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी पारंपरिक वास्तु ग्रंथों के बुनियादी सिद्धांतों, लोक-मान्यताओं और सामान्य नियमों पर आधारित है. इन नियमों के प्रभावों का कोई वैज्ञानिक या सांख्यिकीय आधार नहीं है. इस सामग्री को किसी भी प्रकार की वित्तीय, स्वास्थ्य, कानूनी या व्यावसायिक विशेषज्ञ सलाह का विकल्प न माना जाए। पाठक अपने विवेक के आधार पर इन जानकारियों का उपयोग कर सकते हैं.