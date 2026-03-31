Vastu Tips: पढ़ाई से अनाकानी करते हैं बच्चे? मां सरस्वती की प्रतिमा सही दिशा में रखें, फिर देखें इसके परिणाम

Maa Saraswati Ki Murti Vastu: वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि घर में हर वस्तु के लिए कोई न कोई दिशा तय है. सजावट की वस्तु किस दिशा में रखें इस बारे में भी वर्णन मिलता है. इसके अलावा देवी देवताओं की प्रतिमा को घर की किस दिशा में स्थापित करें इसके लिए भी कुछ वास्तु नियम बताए गए हैं. इसी तरह इस लेख में हम ये जानेंगे कि घर में मां सरस्वती की प्रतिमा को घर की किस दिशा में स्थापित करें कि पूरे घर में ज्ञान, बुद्धि और कला का संचार हो सके, घर के बच्चे पढ़ाई और करियर में अच्छा कर सकें और उनका बौद्धिक रूप से प्रगति हो सकें.

मां सरस्वती की प्रतिमा

वास्तु टिप्स के अनुसार, मां सरस्वती की प्रतिमा को स्थापित करना है तो इसके लिए पूर्व दिशा अति शुभ माना जाता है जो उगते सूर्य की दिशा है. इस दिशा में मां सरस्वती की मूर्ति रखने से घर में सकारात्मकता फैलती है और पढ़ाई या बौद्धिक कार्यों में बच्चों की एकाग्रता बढ़ती है.

प्रतिमा की दिशा

उत्तर दिशा और उत्तर-पूर्व यानी ईशान कोण में मां सरस्वती की प्रतिमा को स्थापित करना अति उत्तम होता है. वास्तु अनुसार इस दिशा में मां सरस्वती की प्रतिमा से घर में ज्ञान और समृद्धि फैलती है. घर के लोगों को, विशेषकर बच्चों को नए अवसर मिलते हैं और घर में आध्यात्मिक ऊर्जा फैलती है. बच्चों को पढ़ाई में मन लगने लगता है. वे पढ़ाई करने में आनाकानी नहीं करते हैं.

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प्रतिमा की मुद्रा

मां सरस्वती की ऐसी प्रतिमा है जिसमें मां सरस्वती कमल के फूल पर विराजमान हों तो इसे अति शुभ माना जाता है. मां की यह मुद्रा ज्ञान, एकाग्रता और बुद्धिमत्ता को दर्शाता है. ऐसी प्रतिमा में मां के चेहरे पर प्रसन्नता का भाव होना परिवार जनों की सोच में सकारात्मकता लाता है और घर में अच्छी ऊर्जा फैलती है.

वीणा, पुस्तक या शास्त्र

मां सरस्वती की ऐसी प्रतिमा को घर में रखें जिसमें मां ने हाथों में वीणा, पुस्तक या शास्त्र रखा हो, कला और शिक्षा को दिखाने वाली ऐसी प्रतिमा घर में स्थापित करने से बच्चे की पढ़ाई अच्छी होती है और बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होती है. प्रगति के रास्ते खुलते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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