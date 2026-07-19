/Vastu Tips: घर के किचन में जूते-चप्पल पहनकर जाना चाहिए या नहीं, क्या कहते हैं वास्तु नियम? जानें

Vastu Tips For Kitchen: हिंदू धर्म और वास्तु शास्त्र में घर के रसोईघर का बड़ा महत्व है. पूजा रूम के बाद रसोई घर एक बहुत पवित्र जगह है जहां से पूरे घर में सकारात्मकता का संचार होता है. मां अन्नपूर्णा का वास घर के किचन में ही होता है. बहुत से लोग घर में या घर के किचन में जूते या चप्पल पहनकर आते-जाते हैं. खाना पकाते समय भी लोग चप्पल पहन लेते हैं. हालांकि, ध्यान देने वाली बात ये है कि वास्तु अनुसार ऐसा करना सही है या गलत, इस बारे में जानना बहुत जरूरी है.