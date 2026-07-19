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Vastu Tips: घर के किचन में जूते-चप्पल पहनकर जाना चाहिए या नहीं, क्या कहते हैं वास्तु नियम? जानें

हिंदू धर्म और वास्तु शास्त्र में घर के रसोईघर का बड़ा महत्व है. पूजा रूम के बाद रसोई घर एक बहुत पवित्र जगह है जहां से पूरे घर में सकारात्मकता का संचार होता है. मां अन्नपूर्णा का वास घर के किचन में ही होता है.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 19, 2026, 05:43 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 05:43 PM IST
Vastu Tips: घर के किचन में जूते-चप्पल पहनकर जाना चाहिए या नहीं, क्या कहते हैं वास्तु नियम? जानें
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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