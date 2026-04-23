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Vastu Tips: सीढ़ियों के नीचे या बालकनी में टॉयलेट का होना शुभ या अशुभ, जानें इसकी सही दिशा और वास्तु उपाय!

Toilet Vastu Tips: वास्तु शास्त्र में टॉयलेट बनवाने को लेकर कई तरह की सलाह दी गई है. इस लेख में जानेंगे कि घर का टॉयलेट सीढ़ियों के नीचे या बालकनी में बनवाना शुभ होता है या अशुभ. इससे जुड़े कौन से वास्तु उपाय करना चाहिए, ये भी जानेंगे.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Apr 23, 2026, 11:47 AM IST
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Vastu Tips For Toilet
Vastu Tips For Toilet

Effective Toilet Vastu Tips: वास्तु शास्त्र में शौचालय की दिशा का विशेष महत्व बताया गया है. घर में जगह की कमी के कारण आज के घरों में लोग सीढ़ियों के नीचे या बालकनी में टॉयलेट बनवाने लगे हैं. हालांकि, वास्तु शास्त्र में बालकनी  कहा बनावाएं इस लेकर विशेष जानकारियां दी गई हैं. दरअसल, गलत दिशा में या गलत जगह पर बना टॉयलेट घर में वास्तु दोष पैदा कर सकता है. वहीं, बालकनी और सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट का होना शुभ होता या अशुभ इस बारे में जानना भी जरूरी है. ताकि नकारात्मकता से बचा जा सके. अगर गलत दिशा में टॉयलेट बन जाता है तो कौन से वास्तु उपाय करें. इस लेख में हम इस बारे में विस्तार से जानेंगे.

सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट बनवाना शुभ या अशुभ?
वास्तु के अनुसार, सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट या बाथरूम बनवाना अशुभ होता है. टॉयलेट से ही नकारात्मक ऊर्जा फैलती है ऐसे में इसका सही जगह पर होने जरूरी है और बात सीढ़ियों के नीचे की करें सीढ़ियों के नीचे की खाली जगह एक शुभ और सकारात्मक जगह होती है. जिस घर की सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट होता है उस घर में गरीबी फैलती है और परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य खराब रहता है.

बालकनी में टॉयलेट होना शुभ या अशुभ
वास्तु शास्त्र के अनुसार बालकनी में टॉयलेट या शौचालय बनवाना अशुभ होता है. विशेषकर उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) या फिर दक्षिण-पश्चिम दिशा में तो टॉयलेट कतई नहीं बनवाना चाहिए. ध्यान दें बालकनी से सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश सीधे कमरे में होता है और जब बालकनी में टॉयलेट होता है तो कमरे में नकारात्मकता का संचार होता है जिससे घर के लोग बीमार रहते है, आर्थिक तंगी बनी रहती है. 

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बालकनी या सीढ़ियों के नीचे बने टॉयलेट के वास्तु उपाय
बालकनी या सीढ़ियों के नीचे अगर टॉयलेट बन ही गया है तो इससे जुड़े कुछ वस्तु उपाय कर सकते हैं. ये उपाय कुछ इस तरह हैं-
बालकनी या सीढ़ियों के नीचे बने टॉयलेट के दरवाजे के ऊपर या अंदर अगर तांबे या क्रिस्टल का पिरामिड लगा दें तो शुभ होगा.
बालकनी या सीढ़ियों के नीचे बने टॉयलेट के अंदर कांच की कटोरी में समुद्री नमक भरकर टॉयलेट के कोने में रख गें और 15 दिन में बदलें.  बालकनी या सीढ़ियों के नीचे बने टॉयलेट में नीला जीरो वॉट का बल्ब लगा दें. दोष कम हो जाएगा.

वास्तु अनुसार टॉयलेट की सही दिशा

  • घर में उत्तर-पश्चिम या दक्षिण-पूर्व दिशा की ओर टॉयलेट बनवाना सही होता है.

  • उत्तर-पश्चिम में टॉयलेट बनवाना घर में सौभाग्य को बढ़ाता है और घर में समृद्धि आती है.

  • भूलकर भी टॉयलेट को घर के ईशान कोण में या उत्तर दिशा में न बनवाएं. देवता रूठ सकते हैं और धन हानि हो सकता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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