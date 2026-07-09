Vastu Tips: लोहे की तिजोरी में सोना रखना शुभ या अशुभ, इनका किन ग्रहों से है संबंध? जान लें

Gold Astrology: सोने को पहनने से लेकर इसे घर में रखने के कुछ नियम हैं. ध्यान दें कि धन-आभूषण का घर में होना समृद्धि को दर्शाता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हें अगर अच्छे से न रखें या वास्तु नियमों के अनुसार न रखें तो समृद्धि घर से दूर भी हो सकती है. अक्सर लोग धन-आभूषण को लोहे की तिजोरी में रखते हैं. हालांकि, घर में लोहे की तिजोरी होना आम बात है लेकिन इनमें सोने के गहने रखना वास्तु शास्त्र के अनुसार सही है या नहीं, ये जानना जरूरी है.
सोना या गोल्ड के गहने हिंदू धर्म में केवल धातु या आभूषण नहीं माना गया है बल्कि इसे मां लक्ष्मी की कृपा माना गया है. आइए वास्तु शास्त्र के अनुसार जानें लोहे की तिजोरी में सोने के गहने रखें या नहीं. साथ ही ये भी जानेंगे कि ज्योतिष अनुसार लोहे और सोने का किन ग्रहों से संबंध है.
सही दिशा और सही जगह पर सोने को रखना बहुत जरूरी है. शास्त्रों के अनुसार लोहे की तिजोरी में सोना या सोने के गहने रखना शुभ नहीं माना जाता है. आमतौर पर कई लोग लोहे की तिजोरी ही घर में रखते हैं और उसमें सोना रखने की गलती कर देती हैं.
वास्तु शास्त्र के अनुसार सोने के जेवर को हमेशा लकड़ी की अलमारी में ही रखें. ऐसा करना अति उत्तम माना जाता है. पीले या लाल रंग के कपड़े में सोने के गहने लपेटकर रखें.
वास्तु शास्त्र के अनुसार, कभी भी सोने के गहने घर की पश्चिम दिशा में न रखें. ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा फैल सकती है और धन-संबंधी समस्याएं बढ़ सकती है. वास्तु शास्त्र के अनुसार सोना रखने के लिए सबसे उत्तम दिशा उत्तर या उत्तर-पूर्व दिशा मानी गई है. यह दिशा सोना रखने के लिए अति शुभ माना गया है.
ज्योतिष अनुसार सोना अगर लोहे की तिजोरी में रखें तो ग्रहों पर इसका अशुभ प्रभाव पड़ता है. सोना गुरु ग्रह और सूर्य से जोड़ा जाता है, गुरु सौभाग्य और सूर्य तेज के कारक हैं. वहीं, लोहे का संबंध शनि ग्रह से हैं जो कर्म, संघर्ष, विलंब के साथ ही कठोरता के कारक हैं. माने जाते हैं. वैसे तो शनि का गुरु के साथ सम भाव है लेकिन दोनों ही विपरित स्वभाव वाले ग्रह हैं. वहीं, शनि ग्रह और सूर्य का आपस में शत्रुता का भाव है. ऐसे में लोहे और सोने को कभी साथ में नहीं रखना चाहिए या लोहे की तिजोरी में सोना नहीं रखना चाहिए.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक वास्तु एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)