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Vastu Tips: लोहे की तिजोरी में सोना रखना शुभ या अशुभ, इनका किन ग्रहों से है संबंध? जान लें

Gold Vastu Tips: लोगे का संबंध शनि से और सोने का संबंध गुरु व सूर्य से है. इस लेख में जानेंगे कि लोहे की तिजोरी में सोने के गहने रखना वास्तु और ज्योतिष अनुसार सही है या गलत.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 09, 2026, 08:38 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 08:38 AM IST
Vastu Tips: लोहे की तिजोरी में सोना रखना शुभ या अशुभ, इनका किन ग्रहों से है संबंध? जान लें
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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