Vastu Tips: लोहे की तिजोरी में सोना रखना शुभ या अशुभ, इनका किन ग्रहों से है संबंध? जान लें

ज्योतिष अनुसार सोना अगर लोहे की तिजोरी में रखें तो ग्रहों पर इसका अशुभ प्रभाव पड़ता है. सोना गुरु ग्रह और सूर्य से जोड़ा जाता है, गुरु सौभाग्य और सूर्य तेज के कारक हैं. वहीं, लोहे का संबंध शनि ग्रह से हैं जो कर्म, संघर्ष, विलंब के साथ ही कठोरता के कारक हैं. माने जाते हैं. वैसे तो शनि का गुरु के साथ सम भाव है लेकिन दोनों ही विपरित स्वभाव वाले ग्रह हैं. वहीं, शनि ग्रह और सूर्य का आपस में शत्रुता का भाव है. ऐसे में लोहे और सोने को कभी साथ में नहीं रखना चाहिए या लोहे की तिजोरी में सोना नहीं रखना चाहिए.