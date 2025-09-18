तुलसी के बगल में ये पौधा रखने से घर में बहकर आता है पैसा, करियर में भी मिलती है बड़ी तरक्‍की
तुलसी के बगल में ये पौधा रखने से घर में बहकर आता है पैसा, करियर में भी मिलती है बड़ी तरक्‍की

Money Plant and Tulsi Vastu Tips: तुलसी पवित्र, पूजनीय और धन-समृद्धि देने वाला पौधा है. तुलसी को मां लक्ष्‍मी का रूप माना गया है. यदि तुलसी के पौधे के बगल में एक और ऐसा ही शुभ पौधा रख दिया जाए तो घर में कभी पैसे की कमी नहीं होती है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Sep 18, 2025, 06:52 AM IST
Vastu Shastra for Money Plant and Tulsi: वास्तु शास्त्र में विशेष महत्‍व दिया गया है. इसमें तुलसी का पौधा सबसे पहले नंबर पर आता है. हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को धन की देवी मां लक्ष्‍मी का रूप माना गया है. अधिकांश घरों में तुलसी की पूजा होती है. सुबह तुलसी में जल चढ़ाने और पूजा करने के बाद शाम को घी का दीपक लगाया जाता है. यदि तुलसी के पौधे के बाजू में मनी प्‍लांट रखा जाए तो इसका कई गुना ज्‍यादा फायदा होता है. मनी प्‍लांट को तो वैसे ही धन आकर्षित करने वाला पौधा माना जाता है. 

यह भी पढ़ें: छल-कपट से दूर बेहद भरोसेमंद होती हैं इस मूलांक की लड़कियां, पार्टनर को भी रखती हैं खुश

बढ़ती है धन-समृद्धि और पॉजिटिविटी 

ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि तुलसी के पौधे के साथ मनी प्लांट का पौधा रखा जाए तो इन दोनों पौधों से मिलने वाला फायदा कई गुना ज्‍यादा बढ़ जाता है. साथ ही घर में कभी भी धन-दौलत की कमी नहीं होती है, बल्कि घर में हमेशा बरकत रहती है. 
- तुलसी का पौधा और मनी प्‍लांट साथ में रखने से घर में हमेशा सुख-समृद्धि रहती है. घर के दिनोंदिन तरक्‍की करते हैं. 
- घर के लोगों के बीच प्रेम बढ़ता है. वे हमेशा साथ में स्‍नेह से रहते हैं. 
- घर में सकारात्‍मकता रहती है. जिससे घर के सदस्‍य पॉजिटिव सोच वाले, प्रसन्‍नचित्‍त और निरोगी रहते हैं. 

यह भी पढ़ें: 24 घंटे में बदलेगी किस्‍मत, अद्भुत शुक्रादित्‍य योग देगा सिंह समेत 4 राशि वालों को बेहिसाब शोहरत, पैसा भी मिलेगा

- ऐसे परिवार पर कर्ज नहीं रहता है, बल्कि कर्ज हो तो उससे जल्‍द मुक्ति मिलने के योग बनते हैं क्‍योंकि इन दोनों पौधों को साथ में रखने से आर्थिक स्थिति मजबूत रहती है. 
- ये दोनों पौधे घर में ताजगी और शुद्ध हवा लाते हैं. मनी प्लांट हवा में नमी बनाए रखता है, वहीं तुलसी के पत्‍ते वातावरण से प्रदूषण कम करते हैं और प्‍योरिटी लाते हैं. 

यह भी पढ़ें: सूर्य ग्रहण से पहले सूर्य गोचर मचाएगा हाहाकार, 4 राशि वालों के लिए अशुभ हैं ये योग, घेरेंगी मुसीबतें

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

TAGS

plant vastu tips

