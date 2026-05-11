Advertisement
trendingNow13213349
Hindi Newsऐस्ट्रोVastu Tips: बाथरूम का दरवाजा खुला छोड़ने की गलती खा जाएगी घर का धन, बचना है तो तुरंत नोट कर लें ये वास्तु टिप्स!

Vastu Tips: बाथरूम का दरवाजा खुला छोड़ने की गलती खा जाएगी घर का धन, बचना है तो तुरंत नोट कर लें ये वास्तु टिप्स!

Vastu Shastra for Bathroom: वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का बाथरूम एक ऐसी जगह है जो नकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है. बाथरूम का दरवाजा खुला रखना या गंदा रखना घर के लिए कितना खतरनाक है, आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: May 11, 2026, 08:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Bathroom Vastu Tips
Bathroom Vastu Tips

Vastu Tips For Bathroom: वास्तु शास्त्र के अनुसार बाथरूम घर का सबसे अशुद्ध और नकारात्मक ऊर्जा से भरा स्थान है. ऐसे में बाथरूम को लेकर वास्तु का विशेष ध्यान रखना जरूरी होता है. बाथरूम का दरवाजा खुला छोड़ना या बाथरूम को गंदा रखना पैसों की बर्बादी, बीमारी और घर में क्लेश बढ़ने का कारक हो सकता है. इतना ही नहीं खुला दरवाजा तिजोरी की बरकत को रोक सकता है. बाथरूम से जुड़े कुछ वास्तु टिप्स के बारे में आइए जानें ताकि इनके जरिए किसी भी तरह के वास्तु दोष और हानि से बचा जा सके.

आर्थिक स्थिरता
जिस घर में बाथरूम का दरवाजा खुला रखा जाता है वहां आर्थिक स्थिरता नहीं रहती है और पानी की तरह धन बहने लगता है. ऐसे घर के लोगों की मानसिक शांति भंग होने लगती है और सेहत पर भी बुरा प्रभाव पड़ने लगता है.

वास्तु दोष सक्रिय हो सकता है
वास्तु शास्त्र के अनुसार, बाथरूम का दरवाजा खुला रखने से घर में चारों ओर नकारात्मक उर्जा फैल सकती है. ऐसे घर में पूजा पाठ करने का भी कोई लाभ नहीं होता है. वास्तु दोष सक्रिय हो जाता है और बने बनाए काम खराब होने लगते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

समस्याओं से मुक्ति नहीं मिल पाती
वास्तु शास्त्र के अनुसार, बाथरूम एक ऐसी जगह है जहां पर नमी, दुर्गंध और गंदगी हो सकती है ऐसे में बाथरूम को अच्छे साफ करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए कि अधिक से अधिक समय तक बाथरूम सूखा रहे. गंदे बाथरूम घर में नकारात्मक और अशुद्ध ऊर्जाओं को बढ़ावा देता है. जिससे बड़ी-बड़ी समस्याओं से जल्दी मुक्ति नहीं मिल पाती है. बिना कारण धन खर्च बढ़ जाता है.

बाथरूम से जुड़े कुछ विशेष वास्तु टिप्स

  • बाथरूम की दक्षिण दीवार पर पिरामिड लगाएं. वास्तु दोष दूर होगा और घर में सुख-समृद्धि बनी रहेगी.

  • बाथरूम में वास्तु दोष है तो एक सरल उपाय करें. बाथरूम में एक शीशे की कटोरी में नमक भरकर रखें. सभी अशुभ प्रभाव दूर होंगे.

  • बाथरूम में नीले रंग की बाल्टी रखें तो सभी तरह की नकारात्मकता दूर होंगी और वास्तु दोष का भी नाश होता है.

  • वास्तु शास्त्र अनुसार बाथरूम में अगर हल्के रंग का टाइल्स लगवाएं तो घर की संपन्नता बनी रहती है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Owl Dream Meaning: सपने में बार-बार उल्लू दिख रहा है? जीवन से जुड़े मिल रहे हैं ये गहरे संकेत

और पढ़ें- हनुमान जी के इन दो आरती में है असीम शक्ति, पूजा कर गाएं... भय से मिलेगी मुक्ति और ऊर्जा से भर जाएगा शरीर!

और पढ़ें- Shani dev Puja Niyam: न चल रही साढ़ेसाती न ढैय्या... क्या तब भी कर सकते हैं शनिदेव की पूजा? यहां कन्फ्यूजन कर लें दूर

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

vastu tips

Trending news

NEET अब नीलामी... 10 साल में 89 पेपर, 48 Re-Exam', राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला
NEET
NEET अब नीलामी... 10 साल में 89 पेपर, 48 Re-Exam', राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला
मजार पर चादरपोशी, अयोध्या में दर्शन, फिर कत्ल...कोलकाता पुलिस के दावे पर मां के सवाल
suvendu adhikari
मजार पर चादरपोशी, अयोध्या में दर्शन, फिर कत्ल...कोलकाता पुलिस के दावे पर मां के सवाल
अग्निमित्रा को नारी कल्याण, घोष को पंचायत और… सुवेंदु कैबिनेट में किसको क्या मिला?
Suvendu Adhikari Cabinet
अग्निमित्रा को नारी कल्याण, घोष को पंचायत और… सुवेंदु कैबिनेट में किसको क्या मिला?
बंगाल विजय ने BJP को दी कौन सी संजीवनी? जानिए राष्ट्रपति चुनाव 2027 का गुणा-गणित
Presidential Elections 2027
बंगाल विजय ने BJP को दी कौन सी संजीवनी? जानिए राष्ट्रपति चुनाव 2027 का गुणा-गणित
आकाश में फुफकार रहा था बिजली वाला 'नाग'..भारत के मिसाइल टेस्ट से पड़ोस में खलबली
Agni MIRV Missile
आकाश में फुफकार रहा था बिजली वाला 'नाग'..भारत के मिसाइल टेस्ट से पड़ोस में खलबली
हार के लिए SIR जिम्मेदार! TMC का SC में दावा, कोर्ट ने कहा- नई अर्जी दाखिल करें
Supreme Court
हार के लिए SIR जिम्मेदार! TMC का SC में दावा, कोर्ट ने कहा- नई अर्जी दाखिल करें
जिसका धर्म इजाजत दे, वही शराब पिये... उमर के बयान पर बोलीं महबूबा- महिलाएं को खतरा
CM Omar Abdullah
जिसका धर्म इजाजत दे, वही शराब पिये... उमर के बयान पर बोलीं महबूबा- महिलाएं को खतरा
बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग और आयुष्मान भारत...CM बनते ही एक्शन में सुवेंदु अधिकारी
suvendu adhikari
बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग और आयुष्मान भारत...CM बनते ही एक्शन में सुवेंदु अधिकारी
महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा का X अकाउंट बैन, अलगाववादी कंटेंट को लेकर चला चाबुक
iltija mufti
महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा का X अकाउंट बैन, अलगाववादी कंटेंट को लेकर चला चाबुक
'देरी नहीं चलेगी', जमानत याचिकाओं पर SC सख्त, सभी HC को दी डेडलाइन तय करने की हिदायत
Supreme Court
'देरी नहीं चलेगी', जमानत याचिकाओं पर SC सख्त, सभी HC को दी डेडलाइन तय करने की हिदायत