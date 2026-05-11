Vastu Tips: बाथरूम का दरवाजा खुला छोड़ने की गलती खा जाएगी घर का धन, बचना है तो तुरंत नोट कर लें ये वास्तु टिप्स!

Vastu Tips For Bathroom: वास्तु शास्त्र के अनुसार बाथरूम घर का सबसे अशुद्ध और नकारात्मक ऊर्जा से भरा स्थान है. ऐसे में बाथरूम को लेकर वास्तु का विशेष ध्यान रखना जरूरी होता है. बाथरूम का दरवाजा खुला छोड़ना या बाथरूम को गंदा रखना पैसों की बर्बादी, बीमारी और घर में क्लेश बढ़ने का कारक हो सकता है. इतना ही नहीं खुला दरवाजा तिजोरी की बरकत को रोक सकता है. बाथरूम से जुड़े कुछ वास्तु टिप्स के बारे में आइए जानें ताकि इनके जरिए किसी भी तरह के वास्तु दोष और हानि से बचा जा सके.

आर्थिक स्थिरता

जिस घर में बाथरूम का दरवाजा खुला रखा जाता है वहां आर्थिक स्थिरता नहीं रहती है और पानी की तरह धन बहने लगता है. ऐसे घर के लोगों की मानसिक शांति भंग होने लगती है और सेहत पर भी बुरा प्रभाव पड़ने लगता है.

वास्तु दोष सक्रिय हो सकता है

वास्तु शास्त्र के अनुसार, बाथरूम का दरवाजा खुला रखने से घर में चारों ओर नकारात्मक उर्जा फैल सकती है. ऐसे घर में पूजा पाठ करने का भी कोई लाभ नहीं होता है. वास्तु दोष सक्रिय हो जाता है और बने बनाए काम खराब होने लगते हैं.

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समस्याओं से मुक्ति नहीं मिल पाती

वास्तु शास्त्र के अनुसार, बाथरूम एक ऐसी जगह है जहां पर नमी, दुर्गंध और गंदगी हो सकती है ऐसे में बाथरूम को अच्छे साफ करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए कि अधिक से अधिक समय तक बाथरूम सूखा रहे. गंदे बाथरूम घर में नकारात्मक और अशुद्ध ऊर्जाओं को बढ़ावा देता है. जिससे बड़ी-बड़ी समस्याओं से जल्दी मुक्ति नहीं मिल पाती है. बिना कारण धन खर्च बढ़ जाता है.

बाथरूम से जुड़े कुछ विशेष वास्तु टिप्स

बाथरूम की दक्षिण दीवार पर पिरामिड लगाएं. वास्तु दोष दूर होगा और घर में सुख-समृद्धि बनी रहेगी.

बाथरूम में वास्तु दोष है तो एक सरल उपाय करें. बाथरूम में एक शीशे की कटोरी में नमक भरकर रखें. सभी अशुभ प्रभाव दूर होंगे.

बाथरूम में नीले रंग की बाल्टी रखें तो सभी तरह की नकारात्मकता दूर होंगी और वास्तु दोष का भी नाश होता है.

वास्तु शास्त्र अनुसार बाथरूम में अगर हल्के रंग का टाइल्स लगवाएं तो घर की संपन्नता बनी रहती है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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