/Vastu Tips: मिट्टी से बनी ये 5 चीजें घर में रखकर तो देखिए, एक-एक फैमली मेंबर के खुलने लगेंगे भाग्य और दूर होगी आर्थिक तंगी!

Vastu Tips Clay Items: मिट्टी की ऊर्जा अति शुभ होती है. वास्तु शास्त्र में तो मिट्टी का बड़ा महत्व है लेकिन ज्योतिष शास्त्र में भी इसे मंगल ग्रह से जोड़ा जाता है. पुराने समय से ही लोग घरों में मिट्टी के बर्तन रखते रहे हैं और उपयोग करते रहे हैं. घर के मंगल दोष से लेकर वास्तु दोष को दूर करने के लिए घर में मिट्टी के बर्तन रखना एक कारगर उपाय माना जाता है. आज के समय में भी अगर मिट्टी के बर्तन का उपयोग किया जाए तो जीवन में समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति की जा सकती है.