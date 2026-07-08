/Vastu Tips: मिट्टी से बनी ये 5 चीजें घर में रखकर तो देखिए, एक-एक फैमली मेंबर के खुलने लगेंगे भाग्य और दूर होगी आर्थिक तंगी!

Vastu Tips Clay Items: मिट्टी की ऊर्जा अति शुभ होती है. वास्तु शास्त्र में तो मिट्टी का बड़ा महत्व है लेकिन ज्योतिष शास्त्र में भी इसे मंगल ग्रह से जोड़ा जाता है. पुराने समय से ही लोग घरों में मिट्टी के बर्तन रखते रहे हैं और उपयोग करते रहे हैं. घर के मंगल दोष से लेकर वास्तु दोष को दूर करने के लिए घर में मिट्टी के बर्तन रखना एक कारगर उपाय माना जाता है. आज के समय में भी अगर मिट्टी के बर्तन का उपयोग किया जाए तो जीवन में समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति की जा सकती है.
घर में संपन्नता बनी रहे और स्वास्थ्य लाभ हो सके, इसके वास्तु शास्त्र के अनुसार एक टिप्स को आजमा सकते हैं. अगर घर में मिट्टी से बनी कुछ चीजों को रखें तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है, शांति और समृद्धि बढ़ा सकती है. आइए जानें घर में मिट्टी से बनी कौन सी 5 चीजें रखें.
मिट्टी के घड़े तो घर में जरूर रखें. मिट्टी का घड़ा वास्तु दोष को दूर करता है और घर के जल तत्व को संतुलन में लाता है. इसमें रखा जल शीतल और ऊर्जा से भरपूर होता है. वास्तु के अनुसार जिस घर के उत्तर पूर्व दिशा में मिट्टी का घड़ा पानी से भरा होता है वहां पर घर में शांति और सकारात्मकता आती है. मिट्टी की सुराही और मिट्टी का कलश भी रख सकते हैं.
मिट्टी का दीया घर में रखें और नियमित रूप से जलाएं तो घर का अग्नि तत्व शुद्ध होगा. घर में लक्ष्मी जी का वास होगा. वास्तु अनुसार ऐसे में पर्व-त्यौहार, व्रत-पूजा में किसी धातु के बजाए मिट्टी से बने दीये को उपयोग करें तो इससे घर में सकारात्मकता आएगी और घर का वातावरण हल्का रहेगा. ऐसे घर में माता लक्ष्मी प्रसन्नता के साथ वास करती हैं.
मिट्टी से बनी मूर्तियों को अगर घर के मंदिर में स्थान दें जैसे गणेश-लक्ष्मी की मिट्टी या अन्य देवी-देवताओं की मूर्ति तो घर में धन और समृद्धि बढ़ेगी. वास्तु अनुसार, मिट्टी की मूर्तियां घर की उत्तर-पूर्व और दक्षिण-पश्चिम दिशा में रखें तो आर्थिक स्थिति में सुधार होता है. मिट्टी की बनी गौमाता लेकर हाथी या घोड़े की मूर्ति भी घर में रखने से धन-समृद्धि और स्थिरता बढ़ती है.
जिस घर में तुलसी का पौधा हो वहां पर मां लक्ष्मी का वास होता ही है, लेकिन जिस घर में तुलसी का पौधा मिट्टी के गमले में लगा होता है उस घर में किसी भी तरह का वास्तु दोष नहीं लगता है और घर में सकारात्मकता बनी रहती है. ऊर्जा और आध्यात्मिक शांति का पूरे घर में संचार होता है.
मिट्टी के बर्तनों में भोजन पकाना और खाना सात्त्विक माना गया है. ऐसे भोजन से घर के सदस्यों की सेहत और मन दोनों स्वस्थ्य रहता हैं. शास्त्रों के अनुसार मिट्टी के बर्तन के उपयोग से मंगल ग्रह से जुड़ा दोष दूर होने लगता है.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक वास्तु एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)