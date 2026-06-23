Vastu Tips For Wealth: जब वास्तु शास्त्र की बात आती है तो दिशाओं का बहुत महत्व होता है. घर के उत्तर या पूर्व दिशा को शुभ माना जाता है जो धन के आगमन के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है. कम लोगों को पता है कि घर की दक्षिण दिशा भी धन को चुंबक की तरह खींच सकता है. हालांकि, इसके लिए कुछ वास्तु टिप्स का ध्यान रखना जरूरी होता है.
वास्तु अनुसार, अगर किसी घर की दक्षिण दिशा में कुछ खास चीजों को रखें तो इस दिशा की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और घर में सुख-समृद्धि को बढ़ावा मिलता है. घर की दक्षिण दिशा में अगर 5 चीजों को रखें तो बेहिसाब धन का आगमन होने लगेगा और घर में सुख और सकारात्मकता में वृद्धि हो सकती है. जानिए जानें इस लेख में कि वो 5 चीजें कौन सी हैं.
वास्तु शास्त्र के अनुसार फीनिक्स पक्षी सफलता, प्रसिद्धि के साथ ही सौभाग्य का कारक है. फीनिक्स पक्षी की तस्वीर को अगर घर की दक्षिण दिशा की दीवार पर लगाएं तो घर के लोगों की तरक्की तेजी से होती है और तरक्की में किसी भी तरह की बाधा नहीं आती है. साथ ही घर में धन-धान्य की भी बढ़ोतरी होती है.
वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में झाड़ू को रखने के लिए दक्षिण दिशा की किसी एक जगह को चुनें क्योंकि इस दिशा में झाड़ू को रखना सबसे अच्छा होता है. ऐसा करने से घर में लक्ष्मी देवी स्थिर होती है और धन लाभ के अनेक रास्ते खुलने लगते हैं.
जेड प्लांट पौधे को वास्तु अनुसार अति शुभ माना जाता है. यह पौधा जिस घर में होता है वहां का वास्तु दोष दूर होता है. इसे घर के हॉल या ड्राइंग रूम की दक्षिण दिशा में रखें. इसके पौधे के प्रभाव से घर का सुख बढ़ता है और धन में वृद्धि होती है. ये पौधा धन को घर की ओर खींचते हैं.
दक्षिण दिशा की दीवार पर अगर सात दौड़ते हुए घोड़ों की बड़ी सी फोटो लगाएं तो यह घर को सकारात्मक ऊर्जा से भर सकता है. ऐसी तस्वीर करियर में तेजी से तरक्की लाते हैं और धन आगमन को बढ़ावा देती है.
घर की दक्षिण दिशा में अगर सोने के गहने रखें तो इससे धन वृद्धि होती है और तेजी से घर की तरक्की होती है. सोने-चांदी के गहनों की की आलमारी को इस दिशा में रखना चाहिए और उस पूरी जगह को साफ रखना चाहिए.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक वास्तु एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)