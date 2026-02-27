कई घरों में की जाती हैं तवे और कढ़ाई को लेकर ये गलतियां, फिर शनि-राहु पड़ जाते हैं हाथ धोकर पीछे

Kitchen Vastu Shastra : रसोई और मंदिर को घर का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है. इसलिए रसोई को लेकर धर्म से लेकर ज्‍योतिष शास्‍त्र और वास्‍तु शास्‍त्र में भी विशेष नियम बताए गए हैं. साथ ही किचन में रखे तवा और कढ़ाई जैसे बर्तनों का शनि व राहु ग्रह से संबंध होता है. ऐसे में इन बर्तनों को लेकर की गई गलती पूरे परिवार पर भारी पड़ सकती है. लिहाजा किचन में तवा, कढ़ाई रखने और इनके उपयोग को लेकर कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए.

धन, करियर में तरक्‍की से है संबंध

वास्‍तु शास्‍त्र के अनुसार तवा-कढ़ाई रखने और इनसे जुड़े उपायों का आर्थिक स्थिति और करियर में उन्‍नति से संबंध होता है. यदि इन बर्तनों का उपयोग सही तरीके से करें तो शनि व राहु प्रसन्‍न रहते हैं और धन वृद्धि करते हैं, करियर में उन्‍नति की राह में आ रही बाधाएं दूर करते हैं.

गरम तवे पर पानी डालने की गलती

कभी भी गरम तवे पर पानी डालने की गलती ना करें. बार-बार ऐसा करना घर में नकारात्‍मक ऊर्जा बढ़ाता है, जो लोगों में तनाव-चिड़चिड़ाहट का कारण बनता है. दरअसल, तवा राहु का प्रतीक है और पानी चंद्रमा का. ये दोनों ग्रह एक-दूसरे के विरोधी हैं. ऐसे में गरम तवे पर पानी डालने से राहु दोष बढ़ता है. मन का कारक चंद्रमा भी अशुभ फल देने लगता है. वहीं वैज्ञानिक रूप से भी ऐसा करना गलत है क्‍योंकि गर्म तवे पर पानी डालने से तवा थर्मल शॉक के कारण टेढ़ा हो सकता है, उसकी कोटिंग खराब हो सकती है. साथ ही इससे अचानक पैदा हुई भाप से जलने का खतरा भी रहता है.

तवा-कढ़ाई उल्‍टा ना रखें

किचन में तवे और कढ़ाई को उल्‍टा नहीं रखना चाहिए. इससे भी नकारात्‍मकता बढ़ती है और परिवार को नुकसान होता है. गैस पर तवा उल्‍टा रखने की भारी भूल ना करें. यह गलती शनि और राहु ग्रह को नाराज कर सकती है. साथ ही तवे को इस तरह रखना चाहिए कि बाहरी व्‍यक्ति की उस पर नजर ना पड़े. इसके अलावा कभी भी अपना तवा किसी अन्‍य को उधार ना दें. ऐसा करने से लक्ष्‍मी जी नाराज हो जाती हैं और घर की बरकत खत्‍म होती है.

तवा रखने की सही दिशा और जगह

तवे को गैस के दाईं ओर रखना वास्‍तु के अनुसार अच्‍छा माना जाता है. लेकिन ध्‍यान रखें कि उपयोग होने के बाद तवे को ठंडा होने दें और फिर अच्‍छे से मांज-धोकर उसे छिपाकर आड़ा करके रखें. इसी तरह कढ़ाई भी धोकर रखें. कभी भी बर्तन गंदे ना छोड़ें.

गैस पर ना छोड़ें गंदे बर्तन

कई लोग काम होने के बाद गंदी कढ़ाई और तवे को ऐसे ही गैस पर रखा छोड़ देते हैं, जबकि ऐसा करना मां लक्ष्‍मी को नाराज करता है. हमेशा सुनिश्चित करें कि उपयोग होने के बाद तवा-कढ़ाई गैस चूल्‍हे से हटा दें. साथ ही किचन से जब काम खत्‍म करें तो सिंक में जूठे बर्तन ना छोड़ें.

तवे पर नमक छिड़कने से बढ़ता है पैसा

लाल किताब में तवे को लेकर एक उपाय बताया गया है जो धन वृद्धि करने और सकारात्‍मक बढ़ाने में उपयोगी है. इसके अनुसार सुबह जब रोटी बनाना शुरू करें तो गर्म तवे पर चुटकी भर नमक छिड़क दें. फिर एक बड़ी रोटी बनाएं, जिसे गाय को दें. इसके बाद परिवार के सदस्‍यों के लिए रोटियां बनाएं. कभी भी रोटियां गिनकर ना बनाएं. आखिरी की रोटी कुत्‍ते को दें.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)