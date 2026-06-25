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Vastu Tips: घर के किस कमरे में लगाएं कौन से रंग के पर्दे, वास्तु नियमों को ध्यान में रखें तो बदल जाएगी किस्मत!

Curtains Vastu Niyam: घर के किस कमरे में कौन से रंग का पर्दा लगाएं, इसके लिए वास्तु नियमों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है. पर्दे से जुड़े वास्तु नियमों का पालन करें तो किस्मत चमक सकती है.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jun 25, 2026, 01:02 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 01:02 PM IST
Vastu Tips: घर के किस कमरे में लगाएं कौन से रंग के पर्दे, वास्तु नियमों को ध्यान में रखें तो बदल जाएगी किस्मत!
Image Credit: AI (Curtain)

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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