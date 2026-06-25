Vastu Niyam related to curtains: वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर कुछ नियमों का पालन करें तो घर के लोगों की किस्मत चमक सकती है और धन से लेकर स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है. इसी तरह से घर में अगर वास्तु नियमों के अनुसार पर्दे लगाएं तो घर की स्थिति पहले से अच्छी हो सकती है.
वैसे तो घर के पर्दे घर की सुंदरता को बढ़ाने का काम करते हैं, पर्दे घर को धूप और धूल से बचाते हैं. वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर घर में पर्दे लगाने है तो वास्तु अनुसार उन पर्दों के रंग चुनना चाहिए. पर्दों के कलर से जुड़े वास्तु नियमों का पालन करने से एक से एक लाभ पाए जा सकते हैं.
ड्राइंग रूम या गेस्ट रूम में बादामी या फिर क्रीम कलर के पर्दे लगा सकते हैं. वास्तु शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से घर की रौनक और सकारात्मकता बनी रहती है. सुख और समृद्धि लगातार बढ़ती रहती है.
घर के मुखिया के कमरे के दरवाजे और खिड़की में नीले, भूरे या फिर नारंगी पर्दे लगाना सही होगा. मुखिया का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और घर के सदस्यों की तरक्की तेजी से होगी.
नए दंपत्ति को अपने कमरे में लाल, बैंगनी या फिर गुलाबी पर्दे लगाने चाहिए. इससे जीवन में एक नयी ऊर्जा और प्रेम का संचार होगा. पति-पत्नी का रिश्ता मजबूत होगा.
बच्चों के पढ़ने वाले कमरे में हरे, नीले या फिर गुलाबी पर्दे लगवाएं. ऐसा करने से मन शांत और एकाग्र रहेगा. शरीर स्वस्थ्य रहेगा. पढ़ाई में मन लगेगा.
घर के पूजा स्थल के द्वार पर नारंगी या फिर हल्के पीले रंग के पर्दे लगाएं. ये दोनों ही रंग ऊर्जा, शुद्धता और पवित्रता के रंग हैं. ऐसा करने से घर में सात्विक और सकारात्मक माहौल बना रहता है.
घर में कलह की स्थिति बनी रहती है तो घर की दक्षिण दिशा में लाल पर्दे लगाएं. ऐसा करने से घर के सदस्यों के बीच लगाव और प्रेम बढ़ेगा और रिश्ते मजबूत होंगे. आर्थिक स्थिति बेहतर करने के लिए घर की उत्तर दिशा में नीले पर्दे लगाएं.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक वास्तु एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)