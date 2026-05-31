Vastu Tips: दीवारों की सीलन से लगा वास्तु दोष कहीं घर बर्बाद न कर दे, बह जाए धन उससे पहले कर लें ये उपाय!

Vastu Tips for Home Dampness: घर की दीवारों में सीलन लगना आम बात है लेकिन कई लोगों को ये जानकारी ही नहीं होती है किवास्तु के अनुसार घर में सीलन लगना नकारात्मकता को बढ़ावा देता है. ऐसे में जरूरी है कि सीलन के कारण करनें पैदा हुए वास्तु दोष को कुछ उपायों को करके दूर कर दिया जाए.
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Seelan Vastu Dosh Upay: घरों में दीवारों पर सीलन होना सामान्य सी बात है लेकिन क्या आपको ये पता है कि यही सीलन घर में वास्तु दोष को बढ़ावा देते हैं. कई बार समझ नहीं आता कि समस्याएं खत्म क्यों नहीं हो रही हैं और लाख कोशिशों के बाद भी धन हानि क्यों नहीं रुक रही है. ऐसी स्थिति में एक बार चेक करना चाहिए कि कहीं घर की किसी दीवार पर सीलन तो नहीं लगी है, यही सीलन घर में वास्तु दोष को पैदा करते हैं और फिर धन हानि से लेकर बेचैनी, आइए जानें सीलन से होने वाले वास्तु दोष का प्रभाव और उसके उपाय क्या है.
सीलन का प्रभाव
वास्तु के अनुसार, दीवारों पर लगी सीलन स्वास्थ्य के लिए तो खतरनाक है ही इसके साथ ही ऐसी दीवारों के घर में होने से चिड़चिड़ापन और मानसिक तनाव बना रहता है. ऐसे घर में रहने वाले लोगों को हमेशा थकावट और बेचैनी महसूस होती है. मानसिक तनाव और अन्य परेशानियां खड़ी हो जाती है. इसके अलावा शारीरिक, व्यवसाय और करियर संबंधी परेशानियां खत्म नहीं होती हैं. वास्तु दोष लगने लगते हैं जिससे धन हानि से लेकर सुख में कमी होने लगती है.
सीलन से दिशा अनुसार वास्तु दोष
उत्तर दिशा की दीवार पर सीलन होने से व्यापार में हानि होती है और नई डील नहीं मिलती है.
दक्षिण-पश्चिम दिशा में लगी सीलन से वित्तीय अस्थिरता बढ़ती है. आय पर बुरा प्रभाव पड़ता है. परिवारिक रिश्ते खराब होने लगते हैं.
दक्षिण-दक्षिण-पश्चिम दिशा की दीवार में लगी सीलन धन हानि बढ़ाती है और पेट संबंधी समस्याएं पैदा होने लगती हैं.
पूर्व दिशा में लगी सीलन समाज में बदनामी करा सकती है और पिता-पुत्र के रिश्ते में टकराव बढ़ सकता है.
पश्चिम दिशा की दीवार पर लगी सीलन किसी तरह के लाभ या सफलता को रोकती है. मेहनत के बाद भी कोई परिणाम हासिल नहीं होता है.
सीलन वाली जगह पर कपूर रखें
घर के जिस दीवार या कोने में सीलन लगी हो वहां पर साफ-सफाई करके एक कटोरी में कपूर रखें. इस उपाय से सभी तरह की नकारात्मक ऊर्जा व दुर्गध दूर होगी.
सेंधा नमक का पोछा
सीलन के वास्तु दोष को दूर करने के लिए हफ्ते में दो से तीन बार ऐसे पानी से पोंछा लगाएं जिसमें चुटकी पर सेंधा नमक मिला हो. गुरुवार को घर में पोछा न लगाएं.
सूर्य की किरणें
कोशिश करें की सीलन वाली दीवार या कमरे में सूरज की रोशनी पहुंत सके ताकि सभी तरह की नकारात्मकता का नाश हो सकें. सूर्य की किरणें वास्तु दोष का काट मानी गई हैं.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.
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