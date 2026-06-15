Cooler Vastu Niyam: गर्मी के मौसम में एसी और एयर कूलर लगवाना एक आम बात है. लोग गर्मी से राहत पाने के लिए एसी और कूलर घर में लगवा तो लेते हैं लेकिन इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं कि वास्तु नियमों का पालन किया जाए ताकि घर में किसी तरह की परेशानी न आए या धन हानि न हो. वास्तु शास्त्र के अनुसार कूलर या एसी सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मशीन ही नहीं है बल्कि जल और वायु तत्व का मिक्स है. जिसके कारण घर में इन्हें रखने के लिए दिशा और वास्तु का विशेष ध्यान रखना जरूरी होता है.
कूलर और एसी का प्रभाव घर के वातावरण और घर की ऊर्जा पर भी गहराई से पड़ता है. वास्तु आनुसार सही दिशा में रखा गया कूलर और एसी सकारात्मक परिणाम दे सकते हैं और जीवन की परेशानियों का अंत हो सकता है.
वास्तु शास्त्र के अनुसार उत्तर-पश्चिम दिशा यानी वायव्य कोण में कूलर रखना सही माना गया है. घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है.
उत्तर दिशा में कूलर रखना शुभ माना जाता है. आर्थिक स्थिरता आ सकती है और धन संबंधी समस्याओं का अंत हो सकता है.
पूर्व दिशा भी कूलर रखने के लिए अच्छा माना जाता है. इससे घर के लोगों का स्वास्थ्य बेहतर होता है और सोच सकारात्मक होती है.
वास्तु शास्त्र के अनुसार दक्षिण-पूर्व दिशा में कूलर रखना सही नहीं माना जाता है. अग्नि और जल तत्व के असंतुलन से पूरे घर में तनाव और नकारात्मक ऊर्जा का का फैलाव होता है. विवाद और आर्थिक परेशानियां घर में बढ़ जाती है.
वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में एसी लगवाते समय वास्तु नियमों का विशेष ध्यान रखना चाहिए. ध्यान रखें कि एसी को हमेशा अग्नि कोण यानी दक्षिण पूर्व दिशा में लगाएं. ऐसा करना शुभ माना जाता है. दक्षिण-पूर्व दिशा में एसी लगवाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है. परिवार के सदस्यों के जीवन में सुख बना रहता है. एसी को इस तरह से घर में लगवाएं कि उसकी ठंडी हवा सीधे सिर पर न पड़े. इससे स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव तो पड़ेगा ही साथ ही वास्तु दोष भी लगता है.
वास्तु शास्त्र के अनुसार, उत्तर-पूर्व और दक्षिण-पश्चिम में एसी न लगवाएं. ध्यान रखें कि जिस रूम में एसी लगा हो उस रूम में सोते समय सिर हमेशा दक्षिण दिशा की ओर न हो और पैर पूर्व और दक्षिण दिशा की ओर न हो. पश्चिम या उत्तर दिशा की ओर पैर करके सोने से नींद अच्छी आएगी और व्यक्ति की तरक्की होगी. जीवन में सुख, शांति और सकारात्मकता आती है.
वास्तु शास्त्र के अनुसार, खराब और बेकार पड़े कूलर या एसी को घर से दूर कर देना चाहिए. इन दोनों सामान को गंदा न रखें. कूलर का पानी बदलते रहें, एसी को समय समय पर साफ करें. इससे नकारात्मकता उर्जा दूर हो जाती है.
(Disclaimer-- यह जानकारी पारंपरिक वास्तु एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)