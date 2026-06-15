Cooler Vastu Niyam: गर्मी के मौसम में एसी और एयर कूलर लगवाना एक आम बात है. लोग गर्मी से राहत पाने के लिए एसी और कूलर घर में लगवा तो लेते हैं लेकिन इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं कि वास्तु नियमों का पालन किया जाए ताकि घर में किसी तरह की परेशानी न आए या धन हानि न हो. वास्तु शास्त्र के अनुसार कूलर या एसी सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मशीन ही नहीं है बल्कि जल और वायु तत्व का मिक्स है. जिसके कारण घर में इन्हें रखने के लिए दिशा और वास्तु का विशेष ध्यान रखना जरूरी होता है.