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Vastu tips: एसी और कूलर से जुड़े वास्तु टिप्स लाएंगे आपके घर में सुख-शांति, जानें सही दिशा और रख-रखाव के नियम!

Vastu Tips For AC And Coolers: गर्मियों में लोग घर में एसी और कूलर तो रखते हैं लेकिन इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं कि इससे जुड़े वास्तु नियम क्या है. इस लेख में जानेंगे कि वास्तु शास्त्र के अनुसार एसी और कूलर को घर में रखने के क्या नियम हैं.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jun 15, 2026, 09:03 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 09:03 PM IST
Vastu tips: एसी और कूलर से जुड़े वास्तु टिप्स लाएंगे आपके घर में सुख-शांति, जानें सही दिशा और रख-रखाव के नियम!
Image Credit: AI (Vastu Tips)

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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