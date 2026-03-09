Advertisement
Vastu Tips: घर में यहां-वहां न रखें कांच के सामान, मनी और पॉजिटिविटी चाहिए तो इन वास्तु नियमों को नोट कर लें

Vastu Tips: घर में यहां-वहां न रखें कांच के सामान, मनी और पॉजिटिविटी चाहिए तो इन वास्तु नियमों को नोट कर लें

Kaanch Vastu Tips: अगर आपके घर में भी यहां-वहां कांच के सामान रखे जाते हैं, कांच के सजावटी सामानों को सही दिशा में नहीं रखा जाता है? ऐसा करना आपके घर के वास्तु को खराब कर सकता है. ऐसे में जरूरी है कि कांच के सामना से जुड़े कुछ वास्तु टिप्स को अभी नोट कर लें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Mar 09, 2026, 08:39 AM IST
Kaanch Vastu Tips
Kaanch Vastu Tips

Vastu Tips For Glass Decorative Items: कांच का सामान अगर घर की सजावट के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है तो घर की सुंदरता ही कुछ और नजर आती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कांच से जुड़े कुछ जरूरी वास्तु नियमों का पालन नहीं किया गया तो घर का सुख, धन और समृद्धि समाप्त हो सकती है. कांस के सामान को सजाने के लिए घर की कौन सी दिशा सही है और किन नियमों का ध्यान रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रह सकता है, ये जानने के लिए कांच से जुड़े कुछ वास्तु नियमों को जानना जरूरी है. जिससे घर का वातावरण अच्छा रहे और घर के लोगों की प्रगति अनवरत होती रहे. आइए कांच के सजावटी सामानों से जुड़े वास्तु नियमों को जान लें.

कांच का सामान रखने के लिए कौन सी दिशा सही होती है?
पूर्व दिशा
कांच का सामान रखने के लिए सबसे शुभ दिशा पूर्व है. इस दिशा में कांच का सजावटी सामान रखने से घर में सुख-शांति बनी रहती है. पूर्व  दिशा सूर्य से संबंधित है. ऐसे में यह दिशा और भी शुभ हो जाती है.

उत्तर दिशा
कांच का सामान रखने के लिए घर की उत्तर दिशा भी अति शुभ होती है. धन और समृद्धि की आवक बढ़ती है और घर के एक-एक सदस्यों की आर्थिक स्थिति बेहतर होती है और नौकरी के नए मौके प्राप्त होते हैं.

किन दिशाओं में कांच का सामान नहीं रखना चाहिए
दक्षिण दिशा
वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में कांच का सामान दक्षिण दिशा में भूलकर भी न रखें. परिवार के सदस्यों की मानसिक शांति भंग हो सकती है और स्वास्थ्य खराब हो सकता है.

पश्चिम दिशा
पश्चिम दिशा में भी कांच का सामान न रखें. इससे घर में वास्तु दोष पैदा हो सकता है. इससे संबंधों में खटास आ सकती है. परिवार की सुख-शांति भंग हो सकती है और धन समृद्धि का नाश हो सकता है.

कांच के सजावटी सामान से जुड़े वास्तु नियम
कांच का फर्नीचर और सजावटी सामान लिविंग रूम या ड्राइंग रूम में रखें. मेहमानों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा और सम्मान बढ़ेगा.
कांच के सजावटी सामान जैसे शोपीस, फोटो फ्रेम आदि उत्तर या पूर्व दिशा में रखें. धन और सुख-शांति में वृद्धि होगी.
कांच की खिड़कियां और दरवाजे उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना शुभ होगा. इससे घर में सकारात्मक उर्जा का प्रवेश लगातार होता रहेगा.

घर में दर्पण की सही दिशा क्या है?
वास्तु अनुसार घर में दर्पण लगाने का सबसे सही दिशा उत्तर या पूर्व है. इन दो में से किसी एक दिशा में जब दर्पण लगाया जाता है तो घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है और घर के लोगों की उन्नति होती है.

घर के किन जगहों पर दर्पण न लगाएं?

  • दक्षिण दिशा में दर्पण न लगाएं. इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा फैल सकती है.

  • दर्पण को भूलकर भी बेडरूम में न लगाएं. घर का वास्तु और पारिवारिक रिश्ते खराब हो सकते हैं.

  • बेडरूम में दर्पण लगा हो तो सोते समय उसे ढंक दें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.
