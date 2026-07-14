Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /ऐस्ट्रो
  • /घर की इस दीवार पर भूलकर भी न टांगें शीशा! वरना खिंची चली आएगी कंगाली, आज ही बदलें आईने की दिशा

घर की इस दीवार पर भूलकर भी न टांगें शीशा! वरना खिंची चली आएगी कंगाली, आज ही बदलें आईने की दिशा

वास्तु शास्त्र के अनुसार गलत दिशा या बेडरूम में बेड के ठीक सामने लगा शीशा घर में भयंकर कंगाली और बीमारियां लाता है, जबकि उत्तर या पूर्व दिशा में आईना लगाने से किस्मत चमकती है.

Written Byharsh singh
Published: Jul 14, 2026, 06:46 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 06:46 PM IST
घर की इस दीवार पर भूलकर भी न टांगें शीशा! वरना खिंची चली आएगी कंगाली, आज ही बदलें आईने की दिशा

About the Author

harsh singh

harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में एक अनुभवी और धारदार शैली के पत्रकार हैं. उन्होंने मार्च 2024 में जी न्यूज जॉइन किया था. वर्तमान में हर्ष धर्म और ज्योतिष से जुड़ी खबरों की खास कवरेज कर रहे हैं. वे देश-दुनिया के धार्मिक आयोजनों, अध्यात्म और ज्योतिषीय गणनाओं से जुड़े जरूरी अपडेट्स दर्शकों तक पूरी सटीकता के साथ पहुंचाते हैं. हर्ष को उनकी फैक्ट-आधारित और भरोसेमंद लेखन शैली के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से उनकी खबरों पर रिकॉर्ड पेज-व्यूज आते हैं.

मास कम्युनिकेशन में पोस्ट-ग्रेजुएशन करने वाले हर्ष अपनी पूरी ऊर्जा और समझ के साथ धर्म-कर्म और ऐस्ट्रो की दुनिया के खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचा रहे हैं.

अगर आप हर्ष सिंह से संपर्क करना चाहते हैं या उनसे जुड़ा कोई सुझाव साझा करना चाहते हैं, तो उन्हें इस ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं: Harsh.singh@India.com

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में खाली हो रहा है बैंक अकाउंट? आज ही गांठ बांध...
Chanakya Niti48 min ago
2
actor Pawan Singh51 min ago
3
Ketan Agarwal52 min ago
4
Strait of Hormuz1 hr ago
5
haryana weather1 hr ago