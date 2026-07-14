/घर की इस दीवार पर भूलकर भी न टांगें शीशा! वरना खिंची चली आएगी कंगाली, आज ही बदलें आईने की दिशा

क्या आपके घर में भी बिना बात के क्लेश रहता है, या फिर लाख कोशिशों के बाद भी जेब में पैसा नहीं टिकता. वास्तु शास्त्र की मानें तो इसके पीछे आपके घर की किसी गलत दीवार पर लगा शीशा हो सकता है. हमारे घरों में शीशा सिर्फ चेहरा देखने की चीज नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा को अपनी तरफ खींचने और उसे वापस भेजने का बहुत बड़ा जरिया है.
अगर इसे गलत दिशा में टांग दिया जाए, तो यह घर में कंगाली, बीमारियां और भयंकर नकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है. आइए जानते हैं कि शीशे को लेकर आपको कौन सी बड़ी गलतियां करने से बचना चाहिए.
वास्तु शास्त्र के नियमों के अनुसार घर की दक्षिण और पश्चिम दिशा की दीवारों पर भूलकर भी शीशा नहीं लगाना चाहिए. इन दिशाओं को भारीपन और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है.
अगर आप दक्षिण या पश्चिम की दीवार पर शीशा लगाते हैं, तो यह घर में आने वाले संकटों और पैसों की तंगी को बुलावा देता है. इससे घर के सदस्यों के बीच आपसी तालमेल बिगड़ने लगता है और बेवजह के खर्च बढ़ने लगते हैं.
बहुत से लोग अपने बेडरूम की खूबसूरती बढ़ाने के लिए बेड के ठीक सामने ड्रेसिंग टेबल या बड़ा शीशा लगा लेते हैं. वास्तु में इसे बहुत बड़ा दोष माना गया है. सोते समय अगर आपके शरीर का कोई भी हिस्सा शीशे में दिखाई देता है, तो इससे सेहत से जुड़ी गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं.
बेड के सामने शीशा होने से पति पत्नी के रिश्तों में कड़वाहट आती है और रात में डरावने सपने या बेचैनी महसूस होने लगती है. अगर वहां से शीशा हटाना मुमकिन न हो, तो सोते समय उसे किसी कपड़े से ढक दें.
अगर गलत दिशा का शीशा बर्बादी लाता है, तो सही दिशा में लगा शीशा आपकी सोई हुई किस्मत को चमका भी सकता है. घर में शीशा लगाने के लिए उत्तर और पूर्व दिशा को सबसे शुभ माना गया है. उत्तर दिशा धन के देवता कुबेर की दिशा है.
इस दीवार पर शीशा लगाने से घर में सुख समृद्धि और पैसों का आगमन तेजी से होता है. वहीं पूर्व दिशा में लगा शीशा समाज में आपका मान सम्मान और तरक्की के नए रास्ते खोलता है.
अक्सर लोग घर को मॉडर्न लुक देने के लिए मेन गेट या मुख्य दरवाजे के ठीक सामने बड़ा सा शीशा लगा देते हैं, ताकि अंदर आते ही वह दिखे. वास्तु के हिसाब से यह बहुत बड़ी भूल है. घर के मुख्य द्वार से ही लक्ष्मी जी और सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है.
जब आप दरवाजे के ठीक सामने शीशा लगा देते हैं, तो अंदर आने वाली सकारात्मक ऊर्जा शीशे से टकराकर तुरंत वापस बाहर चली जाती है. इससे घर में कभी भी बरकत नहीं हो पाती है.
क्या आपके घर में भी ऐसा शीशा है जिसमें हल्का सा क्रैक आ गया है या जो बहुत धुंधला हो चुका है. अगर हां, तो उसे आज ही घर से बाहर फेंक दें. वास्तु शास्त्र के अनुसार टूटा हुआ या धुंधला शीशा घर में भयंकर नकारात्मकता फैलाता है.
यह आपके काम में अड़चनें पैदा करता है और बनते हुए काम भी बिगड़ने लगते हैं. इसके अलावा, शीशे का आकार हमेशा चौकोर या आयताकार होना चाहिए, कभी भी गोल या अजीब डिजाइन वाला शीशा घर में न लगाएं.
(Disclaimer- यह सामग्री धार्मिक ग्रंथों, व्रत कथाओं, पौराणिक प्रसंगों एवं प्रचलित मान्यताओं पर आधारित है. विभिन्न ग्रंथों, क्षेत्रों, परंपराओं और विद्वानों के मतानुसार कथाओं एवं उनके विवरण में अंतर संभव है. इसका उद्देश्य धार्मिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक जानकारी प्रदान करना है.)
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