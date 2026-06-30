घर के सामने सड़क, पेड़ या खंभा? वास्तु के अनुसार ये 5 द्वार दोष रोक सकते हैं तरक्की

जब घर के ठीक सामने सड़क, खंभा आदि कोई ऐसी संरचना हो जिसे वास्तु शास्त्र में अशुभ माना गया हो तो उससे बचाव के उपाय कर लेने चाहिए. वरना घर में पैर रखते ही नकारात्मकता घेर लेती है. घर के लोगों की तरक्की रुक जाती है, आर्थिक तंगी समेत कई मुसीबतें घेर लेती हैं.
जाहिर है सड़क, पेड़ या खंभे को हटाना तो संभव नहीं है, ऐसे में या तो घर लेते समय इन बातों का ध्यान रखें, वरना तुरंत वास्तु में बताए गए प्रभावी उपाय कर लें. ताकि नकारात्मक असर से बच सकें.
1- सड़क: घर के सामने सीधी सड़क या रास्ता होना वास्तु में बेहद अशुभ माना गया है. इससे घर में बरकत नहीं रहती है. पैसा पानी की तरह बह जाता है, घर के लोगों की तरक्की नहीं होती है, वे हमेशा तनाव में रहते हैं.
बचाव का उपाय - घर के मुख्य द्वार पर तोरण लगाएं. त्योहारों आदि खास मौकों पर आम के पत्तों का ताजा तोरण लगाएं. साथ ही मुख्य द्वार के दोनों ओर पौधे रखें.
2- पेड़: घर के सामने बड़ा पेड़ हो, तो ऐसे घर में कभी शांति नहीं रहती है. लोग अक्सर बीमार रहते हैं. तरक्की नहीं होती है. यदि पेड़ की ऊंचाई घर से ज्यादा हो तो समस्या और ज्यादा होती है.
बचाव का उपाय - घर के मुख्य द्वार के सामने तुलसी का पौधा रखें.
3- खंभा : यदि घर के सामने बिजली का खंभा हो तो घर में झगड़े होते हैं. काम में बाधाएं आती हैं. इनकम में कमी या रुकावट आती है.
बचाव के उपाय - घर के अंदर क्रिस्टल पिरामिड लगाएं और खंभे पर लाल कपड़ा बांध दें.
4- टी-जंक्शन : यदि घर के सामने T आकार का चौराहा हो, यानी कि आपके घर के सामने ही रोड खत्म हो तो इसे भी वास्तु में अच्छा नहीं माना गया है. इससे घर के लोग सही निर्णय नहीं ले पाते हैं. जीवन में अस्थिरता बनी रहती है. बार-बार पैसा अटकता है.
बचाव के उपाय - घर में श्री यंत्र या स्वास्तिक लगाएं और रोज उसके सामने दीपक जलाएं.
5- नाली : यदि घर के सामने नाली हो या गंदा पानी जमा होता हो या गड्ढा हो तो ऐसे घर में नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा रहती है. घर के लोग बीमार रहते हैं, तनाव-चिड़चिड़ापन रहता है. धन हानि होती है.
बचाव के उपाय - नाली को ढकवा दें. घर में गंगाजल का छिड़काव करते रहें. कलश में हल्दी डालकर रखें. रोजाना सुबह-शाम कपूर जलाकर पूरे घर में दिखाएं.
(Disclaimer- यह लेख वास्तु शास्त्र में प्रचलित मान्यताओं और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित है. इसका उद्देश्य केवल सामान्य जानकारी देना है. इसकी वैज्ञानिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है. किसी भी निर्णय से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.)