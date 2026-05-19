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Hindi Newsऐस्ट्रोVastu Tips: ये 5 चीजें किसी से भी उधार में न मांगें, वरना इस्तेमाल करते ही घर में घुस जाएगी दरिद्रता!

Vastu Tips: ये 5 चीजें किसी से भी उधार में न मांगें, वरना इस्तेमाल करते ही घर में घुस जाएगी दरिद्रता!

Vastu Tips: वास्तु शास्त्र में कुछ कार्यों को करने की सख्त मनाही है. जैसे पांच ऐसी चीजें जिसे कभी भी किसी और से मांगकर इस्तेमाल में नहीं लाना चाहिए. बड़े नुकसान और नकारात्मकता से बचने के लिए आइए जानें कौन सी 5 चीजें उधार में न मांगे.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: May 19, 2026, 08:07 PM IST
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Vastu Tips Positivity: वास्तु और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको दूसरों से मांगकर इस्तेमाल में कभी नहीं लाना चाहिए. ऐसा करने से जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, आर्थिक तंगी से जूझना पड़ता है और दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है. ध्यान दें कि हर व्यक्ति की अपनी ऊर्जा होती है और उसका अपना भाग्य होता है, ऐसे में जब उसकी निजी वस्तुओं को मांगकर इस्तेमाल करते हैं तो उसके दुर्भाग्य और उनकी नकारात्मकता को भी हम अपने जीवन में लाते हैं. जिससे तमाम तरह की परेशानियां होने लगती है. आइए जानें वो पांच चीजें क्या है जिनको कभी भी किसी से मांगकर नहीं पहनना चाहिए. 

दूसरों से मांगकर न इस्तेमाल करें ये 5 चीजें
कपड़े
आजकर फैशन के चक्कर में कपड़े मांगकर पहनना बड़ी ही आम बात है. ध्यान दें कि हर व्यक्ति की अपनी ऊर्जा होती है जो उसके शरीर से उसके कपड़ों में भी आ जाती है. ऐसे में जब आप किसी से कपड़ा उधार मांगरकर पहनते हैं तो उसके कपड़े के साथ उसकी नकारात्मक ऊर्जा को भी मांग लेते हैं. जिससे आपका सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है और फिर जीवन में परेशानियां बढ़ जाती हैं. ऐसे में चाहे वो आपका दोस्त ही क्यों न हो कपड़े मांगकर बिल्कुल न पहनें.

घड़ी
घड़ी व्यक्ति के भाग्य और उसके जीवन से संबंधित वस्तु है जो अच्छे-बुरे समय को दर्शाता है. जैसे ही आप किसी और की घड़ी मांगकर पहनते हैं वैसे ही उसके बुरे समय को भी आप मांग लेते हैं. व्यक्ति की घड़ी के साथ उसका दुर्भाग्य भी आपके जीवन में प्रवेश कर जाता है.

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जूते-चप्पल
लोग मांकर जूते-चप्पल पहन लेते हैं लेकिन ये नहीं जानते कि जूते-चप्पल की अदला-बदली की यह आदत उनको बड़ी हानि करा सकता है या बड़ी मुसीबत में डाल सकता है. धार्मिक मान्यता के अनुसार शनि ग्रह पैरों के स्वामी है ऐसे नें दूसरों के जूते-चप्पल मांगकर पहनने से अनजाने में ही दूसरों के शनिदोष को आप अपने लिए मांग लेते हैं. जिससे बड़े-बड़े संकटों का सामना करना पड़ता है.

अंगूठी
दूसरों अंगूठी मांगकर न पहनें. ऐसा करने से आपको धन संबंधी परेशानियां घेर सकती हैं. अंगूठी सोना-चांदी या किसी धातु का हो, रत्न या ग्रह से संबंधित हो, फैशन की अंगूठी हो या किसी भी तरह की अंगूठी हो. ध्यान रहे कि इसे भूलकर भी दूसरों से मांगकर न पहनें.

पेन
कलम या पेन किसी दूसरे से उधार मांगना सामान्य सी बात है लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसा करना आपको परेशानी में डाल सकता है. ऐसा करने से दूसरे व्यक्ति के भाग्य में अगर बुरा लिखा है तो आपके भाग्य में आ सकता है. किसी से पेन मांगने से आपका भाग्य खराब होता है. अगर पेन उधार मांगनी ही पड़ती है तो ध्यान रखे की काम हो जाने के बाद पेन को जरूर लौटा दें.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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