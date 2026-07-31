कहीं आप भी तो जमीन पर नहीं रखते बैग? रुक सकती है तरक्की और हो सकती है धन हानि

अक्सर हम दफ्तर, कॉलेज या कहीं बाहर से लौटकर अपना बैग बिना सोचे समझे सीधे जमीन पर टिका देते हैं. हममें से ज्यादातर लोग इसे बहुत सामान्य सी बात मानते हैं.
लेकिन वास्तु शास्त्र के जानकारों की मानें तो आपकी यह एक छोटी सी आदत आपके जीवन में कई परेशानियां खड़ी कर सकती है. वास्तु के अनुसार घर या दफ्तर में इस्तेमाल होने वाली हर चीज में एक खास ऊर्जा होती है.
अगर आप भी घर आकर बैग जमीन पर रखते हैं, तो जान लें कि इससे आपको भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है.
हम अपने बैग में अक्सर काम या पढ़ाई से जुड़ी चीजें रखते हैं. जैसे लैपटॉप, किताबें, पेन, डायरी या फिर पैसे और वॉलेट. वास्तु शास्त्र में किताबों और पेन को मां सरस्वती से जोड़ा जाता है.
वहीं पैसों और जरूरी कागजातों का संबंध मां लक्ष्मी से होता है. ऐसे बैग को सीधे जमीन पर रखने से दोनों देवियों का अनादर होता है. इससे घर की बरकत धीरे धीरे खत्म होने लगती है.
वास्तु के अनुसार काम में इस्तेमाल होने वाले बैग को नीचे फर्श पर टिकाना धन के अपमान के बराबर माना जाता है. जो लोग अपनी रोजमर्रा की मेहनत से जुड़ी चीजों का आदर नहीं करते, उनके पास पैसा टिकता नहीं है.
जमीन पर बैग रखने से घर में बेवजह के खर्चे बढ़ने लगते हैं. आप जितनी भी मेहनत कर लें, आपकी जेब खाली ही रह जाती है और आर्थिक तंगी घेर लेती है.
हमारे शास्त्रों में ऊंचाई को हमेशा आगे बढ़ने और सफलता का प्रतीक माना गया है. जो लोग अपने बैग को किसी टेबल, स्टैंड या हैंगर पर सही जगह टांगते हैं, उनके जीवन में अनुशासन बना रहता है.
वहीं जो लोग बैग को नीचे जमीन पर लावारिस छोड़ देते हैं, उनकी सकारात्मक ऊर्जा नीचे की ओर गिरने लगती है. इससे नौकरी और बिजनेस में तरक्की रुक जाती है और असफलता हाथ लगती है.
फर्श पर बैग टिकाकर रखने का असर सीधे इंसान के दिमाग और स्वभाव पर पड़ता है. वास्तु विशेषज्ञों का मानना है कि विद्या और धन से जुड़ी चीजों को नीचे रखने से इंसान का आत्मविश्वास कमजोर होने लगता है.
काम के सिलसिले में सहकर्मियों और बॉस के साथ रिश्ते बिगड़ने लगते हैं. इससे मन में हमेशा एक अज्ञात डर और मानसिक तनाव बना रहता है.
घर का फर्श या जमीन सबसे ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा को खींचती है. जब भी आप अपना दफ्तर या कॉलेज का बैग सीधे जमीन पर रख देते हैं, तो वह बैग उस पूरी नेगेटिव एनर्जी को सोख लेता है.
इसके बाद जब भी आप उस बैग को दोबारा इस्तेमाल करते हैं, तो आपको बेवजह की थकान, सुस्ती और चिड़चिड़ापन महसूस होने लगता है. इसलिए बैग को हमेशा साफ और ऊंची जगह पर ही रखें.
डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी और वास्तु सुझाव केवल सामान्य मान्यताओं, परंपराओं और लोक आस्था पर आधारित हैं. इसे अपनाने से पहले अपने स्तर पर संबंधित वास्तु या ज्योतिष विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें. किसी भी प्रकार के परिणाम या नुकसान के लिए हमारी वेबसाइट जिम्मेदार नहीं होगी.