/क्या आप भी खुला छोड़ देते हैं बाथरूम का दरवाजा? ठहर जाएगी घर की बरकत, लग सकता है राहु दोष

घर की सजावट और वास्तु को लेकर हम अक्सर बड़ी-बड़ी बातें सोचते हैं, लेकिन कई बार बहुत छोटी-छोटी चीजें ध्यान से उतर जाती हैं. इन्हीं में से एक बाथरूम का दरवाजा है. हममें से बहुत से लोगों की आदत होती है कि बाथरूम इस्तेमाल करते हैं और दरवाजे को वैसे हीं खुला छोड़ देते हैं.
वास्तु की मानें तो ये छोटी सी भूल हम पर भारी पड़ सकती है. इससे घर की शांति तो भंग होती ही है, जेब पर भी भारी असर होता है.
वास्तु के हिसाब से देखें तो घर में बाथरूम ऐसी जगह है जहां सबसे ज्यादा नेगेटिव वाइब्स बनती हैं. अब सोचिए, अगर आप उसका दरवाजा खुला छोड़ देंगे, तो वह गंदी हवा और नेगेटिविटी सीधा निकलकर पूरे घर में फैल जाएगी.
फिर क्या होगा? घर का माहौल भारी-भारी रहने लगेगा, और बिना बात के लोगों का मूड खराब होने लगेगा.
ज्योतिष और वास्तु में बाथरूम का सीधा कनेक्शन राहु से माना गया है. अगर बाथरूम गंदा रहेगा या उसका दरवाजा हमेशा खुला पड़ा रहेगा, तो राहु का अशुभ असर बढ़ने लगता है.
राहु का असर बढ़ा नहीं कि बेवजह का सिरदर्द शुरू हो जाता है. छोटी-छोटी बातों पर घर में क्लेश होने लगेगा, लोग चिड़चिड़े हो जाएंगे और घर के किसी न किसी सदस्य की तबीयत नासाज रहने लगेगी.
खुले दरवाजे का सबसे बड़ा झटका आपकी जेब को लगता है. माना जाता है कि इससे घर में लक्ष्मी का टिकना मुश्किल हो जाता है. आपके पास पैसे आएंगे तो सही, लेकिन पानी की तरह बह जाएंगे.
ऐसे-ऐसे बिन बुलाए खर्चे सामने आ जाएगे कि आपको समझ ही नहीं आएगा पैसा कब आया और कब चला गया. कुल मिलाकर, कमाई में बरकत पूरी तरह रुक जाती है.
अब आप ये सोच रहे होंगे कि इन सब पचड़ों से कैसे बचें, तो कोई बड़े-बड़े उपाय करने की जरूरत नहीं है. बस अपनी एक आदत बदल लीजिए. बाथरूम से बाहर निकलते ही दरवाजा तुरंत बंद कर दें.
इतना ही नहीं, वहां पानी जमा न होने दें, साथ हीं साफ-सफाई का पूरा ध्यान रखें और शीशे को भी चमका कर रखें. बस इतनी सी कोशिश से घर में पॉजिटिव माहौल बना रहेगा.
डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी वास्तु शास्त्र, धार्मिक मान्यताओं और सामान्य लोक परंपराओं पर आधारित है. हमारा मकसद किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है. पाठक इसे केवल एक सामान्य जानकारी के रूप में ही लें.