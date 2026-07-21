Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /ऐस्ट्रो
  • /क्या आप भी खुला छोड़ देते हैं बाथरूम का दरवाजा? ठहर जाएगी घर की बरकत, लग सकता है राहु दोष

क्या आप भी खुला छोड़ देते हैं बाथरूम का दरवाजा? ठहर जाएगी घर की बरकत, लग सकता है राहु दोष

वास्तु शास्त्र के अनुसार बाथरूम का दरवाजा खुला छोड़ने से घर में नकारात्मक ऊर्जा और राहु दोष बढ़ता है, जिससे मानसिक तनाव के साथ साथ पैसों की भारी तंगी का सामना करना पड़ता है.

Written Byharsh singh
Published: Jul 21, 2026, 01:48 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 01:48 PM IST
क्या आप भी खुला छोड़ देते हैं बाथरूम का दरवाजा? ठहर जाएगी घर की बरकत, लग सकता है राहु दोष

About the Author

harsh singh

harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में एक अनुभवी और धारदार शैली के पत्रकार हैं. उन्होंने मार्च 2024 में जी न्यूज जॉइन किया था. वर्तमान में हर्ष धर्म और ज्योतिष से जुड़ी खबरों की खास कवरेज कर रहे हैं. वे देश-दुनिया के धार्मिक आयोजनों, अध्यात्म और ज्योतिषीय गणनाओं से जुड़े जरूरी अपडेट्स दर्शकों तक पूरी सटीकता के साथ पहुंचाते हैं. हर्ष को उनकी फैक्ट-आधारित और भरोसेमंद लेखन शैली के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से उनकी खबरों पर रिकॉर्ड पेज-व्यूज आते हैं.

मास कम्युनिकेशन में पोस्ट-ग्रेजुएशन करने वाले हर्ष अपनी पूरी ऊर्जा और समझ के साथ धर्म-कर्म और ऐस्ट्रो की दुनिया के खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचा रहे हैं.

अगर आप हर्ष सिंह से संपर्क करना चाहते हैं या उनसे जुड़ा कोई सुझाव साझा करना चाहते हैं, तो उन्हें इस ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं: Harsh.singh@India.com

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
PNB Recruitment 2026: लोकल बैंक ऑफिसर के पदों पर 530+ भर्तियां, 9 अगस्त लास्ट डेट
PNB recruitment31 min ago
2
Delhi news34 min ago
3
Pune Revenge Murder39 min ago
4
UPI43 min ago
5
entertainment46 min ago