/क्या आप भी किचन में रखते हैं दवाइयां? खाली हो सकती है तिजोरी, बीमारियों का बना रहेगा डेरा

आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में छोटी मोटी बीमारियों के लिए घर में दवाइयां रखना बहुत आम बात हो गई है. लेकिन अक्सर लोग सहूलियत के चक्कर में दवाइयों को किचन की अलमारी या डाइनिंग टेबल पर ही रख देते हैं.
उन्हें लगता है कि खाना खाते या पानी पीते वक्त दवा याद रहेगी. वास्तु शास्त्र की मानें तो आपकी यह छोटी सी सहूलियत बहुत भारी पड़ सकती है. किचन में दवाइयां रखने की भूल आपके घर की सुख शांति और तिजोरी दोनों पर सीधा हमला करती है.
वास्तु के अनुसार रसोई घर सेहत और पोषण का मुख्य केंद्र होता है. यहां अग्निदेव और मां अन्नपूर्णा का वास माना जाता है. जब आप किचन में दवाइयां रखते हैं, तो वहां की सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित होने लगती है.
दवाइयां बीमारी और शारीरिक कष्ट का प्रतीक होती हैं. रसोई में इन्हें रखने से घर के माहौल में नेगेटिविटी फैलती है और परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य बार बार खराब होने लगता है.
किचन या डाइनिंग टेबल पर रखी दवाइयां आपकी जेब पर भी बुरा असर डालती हैं. वास्तु के हिसाब से इस जगह दवाइयां रखने से घर का मेडिकल खर्च अचानक बहुत बढ़ जाता है.
आपके पास पैसा आता तो है, लेकिन अस्पतालों और गोलियों के चक्कर में पानी की तरह बह जाता है. मेहनत की कमाई दवाइयों के बिल भरने में ही खत्म होने लगती है और घर में आर्थिक तंगी का माहौल बनने लगता है.
बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि दवाइयां खाने के बाद भी बीमारियां पीछा नहीं छोड़तीं. वास्तु शास्त्र कहता है कि किचन में रखी दवा का असर भी कम हो जाता है.
गलत जगह रखी गोलियां इंसान को लंबे समय तक बीमार बनाए रख सकती हैं. इससे व्यक्ति मानसिक तनाव का शिकार हो जाता है और घर के बाकी लोगों में भी बेवजह चिड़चिड़ापन और उदासी बढ़ने लगती है.
इस वास्तु दोष से बचने के लिए तुरंत अपनी आदत को बदल लें. रसोई घर और डाइनिंग टेबल से सभी दवाइयों को फौरन हटा दें. वास्तु के मुताबिक दवाइयों को रखने के लिए घर का उत्तर या उत्तर पूर्व कोना सबसे बेस्ट माना जाता है.
आप इन्हें किसी बंद डिब्बे या दराज में छिपाकर रखें, ताकि ये हर वक्त सामने खुली न दिखें. इस छोटे से बदलाव से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी.
डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी वास्तु शास्त्र, धार्मिक मान्यताओं और सामान्य लोक परंपराओं पर आधारित है. हमारा मकसद किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है. स्वास्थ्य संबंधी किसी भी समस्या के लिए हमेशा डॉक्टर की सलाह लें.