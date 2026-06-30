/Vastu Tips: रसोई घर के सिंक के नीचे भूलकर भी न रखें ये 5 सामान, नहीं तो बढ़ जाएगी नकारात्मकता और कोई नहीं रोक पाएगा धन हानि!

Things Not to Keep Under Kitchen Sink: रसोई घर एक ऐसी जगह है जहां से घर के सदस्यों को शक्ति मिलती है. मां अन्नपूर्णा का इसी जगह पर वास होता है. ऐसे में जरूरी है कि किचन से वास्तु नियमों का ध्यान रखें ताकि किसी भी तरह के वास्तु दोष से घर को बचाया जा सके. इसी तरह से किचन सिंक से जुड़े वास्तु टिप्स का ध्यान रखना चाहिए. वास्तु के अनुसार, सिंक का सीधा संबंध जल तत्व से है. जल की दिशा और स्वच्छता का घर के लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ता है. ऐसे में सिंग के नीचे गलत सामान रखें तो घर की शांति और बरकत भंग हो सकती है और वास्तु दोष लग सकता है.