/Vastu Tips: रसोई घर के सिंक के नीचे भूलकर भी न रखें ये 5 सामान, नहीं तो बढ़ जाएगी नकारात्मकता और कोई नहीं रोक पाएगा धन हानि!

Things Not to Keep Under Kitchen Sink: रसोई घर एक ऐसी जगह है जहां से घर के सदस्यों को शक्ति मिलती है. मां अन्नपूर्णा का इसी जगह पर वास होता है. ऐसे में जरूरी है कि किचन से वास्तु नियमों का ध्यान रखें ताकि किसी भी तरह के वास्तु दोष से घर को बचाया जा सके. इसी तरह से किचन सिंक से जुड़े वास्तु टिप्स का ध्यान रखना चाहिए. वास्तु के अनुसार, सिंक का सीधा संबंध जल तत्व से है. जल की दिशा और स्वच्छता का घर के लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ता है. ऐसे में सिंग के नीचे गलत सामान रखें तो घर की शांति और बरकत भंग हो सकती है और वास्तु दोष लग सकता है.
कई बार किचन जब छोटा होता है तो लोग किचन सिंक के नीचे कई तरह के सामान रख देते हैं. ऐसे सामान भी रख देते हैं जो जिनको कतई नहीं रखना चाहिए. वास्तु नियमों के अनुसार आइए विस्तार से जानें किचन सिंक के नीचे कौन से सामान भूलकर भी नहीं रखना चाहिए ताकि धन हानि और नकारात्मक ऊर्जा से घर को बचाया जा सके.
किचन सिंक के नीचे डस्टबिन कभी न रखें, नहीं तो वास्तु दोष पैदा हो सकता है. जल की जगह पर गंदगी रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा फैल सकता है. ऐसा करने से बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है. इससे फालतू के खर्च और आर्थिक तंगी भी बढ़ सकती है. किचन से थोड़ी दूरी पर कूड़ा रखने की व्यवस्था करें.
झाड़ू को हमेशा घर में ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां पर किसी की भी नजर न पड़े. वहीं, सिंक के नीचे तो कई झाड़ू नहीं रखना चाहिए. ऐसा करने से घर में हमेशा कलह और तनाव की स्थिति बनी रहती है. वास्तु अनुसार झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक कहा गया है और सिंक जैसी जल वाली जगह पर झाड़ू न रखें.
अलावा साफ-सफाई का एसिड या केमिकल जैसे समाना भी सिंक के नीचे न रखें. ऐसा करने से घर की सकारात्मकता ऊर्जा का नाश हो सकता है. सिंक के पास पानी का पाइप होने के कारण इसे रखना खतरनाक भी हो सकता है. वास्तु के साथ ही स्वास्थ्य के लिए भी यह अच्छा नहीं है.
कभी भी किचन सिंक के नीचे इलेक्ट्रिक उपकरण न रखें. वास्तु अनुसार किचन सिंक जल तत्व वाली जगह है और बिजली का सामान अग्नि तत्व है. ऐसे में सिंक के नीचे बिजली के सामान को सिंक के नीचे न रखें नहीं तो घर की ऊर्जा असंतुलित हो सकती है. घर के लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है.
रसोई में टूटे हुए बर्तन को कभी भी किचन सिंक के नीचे न रखें और न तो इसे किचन में किसी भी जगह पर रखें. ऐसे टूटे बर्तनों को घर से बाहर करना ही सही होगा. टूटे बर्तनों को घर में रखने से घर में हर ओर नकारात्मक ऊर्जा फैलने लगती है. दुर्भाग्य का घर में प्रवेश हो सकता है.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक वास्तु एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)