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Hindi Newsऐस्ट्रोVastu Tips: घर में चूहों का बढ़ना किन बड़े संकटों का दे रहा संकेत, कौन से उपाय कर वास्तु दोष करें दूर? जानें

Vastu Tips: घर में चूहों का बढ़ना किन बड़े संकटों का दे रहा संकेत, कौन से उपाय कर वास्तु दोष करें दूर? जानें

Rats in Home Vastu Tips: घर में चूहों का बढ़ जाना कोई आम बात नहीं है बल्कि इसका ग्रहों और घर के वास्तु से गहरा संबंध है. साथ ही घर में चूहों का बढ़ जाना ग्रहों के प्रभाव को भी नकारात्मक कर सकता है. ऐसे में इससे जुड़े उपायों के बारे में जानना भी जरूरी है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Jun 05, 2026, 12:14 PM IST
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Vastu Tips: घर में चूहों का बढ़ना किन बड़े संकटों का दे रहा संकेत, कौन से उपाय कर वास्तु दोष करें दूर? जानें

वैसे तो चूहा गणेश जी का वाहन है जब वास्तु की बात आती है तो चूहे को लेकर राय बदल जाती है. इस चूहों का घर में आना और फिर इनकी संख्या बढ़ना घर को लेकर बड़े गहरे संकेत देते हैं. वास्तु के अनुसार घर में चूहों का अचानक बढ़ जाना सामान्य बात नहीं है बल्कि इसके घर पर गहरा प्रभाव भी पड़ता है. साथ ही ग्रहों से भी इसका गहरा संकेत होता है. आइए इस बारे में विस्तार से जानें के अचानक घर में बड़े चूहों का वास्तु और ग्रहों से कैसा संबंध है और इससे क्या संकेत मिलते हैं.

घर में चूहों का होना किस ग्रह को करता है खराब

घर में अचानक से चूहों की संख्या बढ़ने लगे तो इसे अशुभ माना जाता है. ज्योतिष अनुसार चूहों का संबंध राहु और शनि से है. जैसे-जैसे चुहे घर में बढ़ने लगते हैं वैसे-वैसे घर के लोगों के जीवन पर राहु और शनि के अशुभ प्रभाव भी पड़ने लगता है. मेहनत का फल नहीं मिलता है और मन में भ्रेम पैदा होता है. 

वास्तु दोष का उपाय

घर में चूहों के होने से वास्तु दोष पैदा होता है जिससे नकारात्मकता बढ़ती है. वास्तु दोष पैदा हो जाता है जिसे मिटाने के लिए तुरंत उपाय करना चाहिए. ऐसे घर में हर दिन साफ-सफाई के बाद गंगाजल का छिड़काव करें. इस एक उपाय से घर का वास्तु दोष मिटने लगेगा.

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चूहों का घर में बढ़ जाना क्या देते हैं संकेत?

  • घर में चूहों का बढ़ जाना दुश्मनों के सक्रिय होने का संकेत देता है.

  • अचानक चूहों का घर में बढ़ जाना धन हानि और गरीबी बढ़ने का संकेत देता है. 

  • अचानक चूहों का घर में बढ़ जाना रोग और कलह का संकेत देता है.

  • घर में चूहे परेशान करने लगे हैं, सामान गिराना, कपड़े और सामान काटने लगे हैं तो यह घर के किसी सदस्य के बीमार होने का संकेत देता है. 

  • घर में काले चूहे बढ़ जाए तो घर के लोगों का आपस में ही वाद विवाद बड़ जाता है. कोट केस तक शुरू हो जाता है.

चूहों के बढ़ने से घर पर आने वाले संकट

अगर घर में अचानक चूहों की संख्या बढ़ती है तो इसका मतलब है कि जल्द ही घर पर वित्तीय संकट छाने वाला है. कर्ज का बोझ बढ़ जाएगा. इन संकटों से बाहर निकलने का भी मौका भी जल्दी नहीं मिलता है.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Vastu Tips: फ्रिज के ऊपर रख देते हैं दवाइयां और कबाड़... बढ़ेगी धन हानि और क्लेश, नोट कर लें पावरफुल वास्तु नियम!

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About the Author
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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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