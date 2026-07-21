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क्या आपके घर में भी रखे हैं सूखे फूल या मुरझाए पौधे? ठप हो सकती है तरक्की, तुरंत करें बाहर

वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में रखे सूखे फूल और मुरझाए पौधे नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं, जिससे घर की बरकत रुक जाती है और भारी आर्थिक नुकसान के साथ मानसिक तनाव झेलना पड़ता है.

Written Byharsh singh
Published: Jul 21, 2026, 03:32 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 03:32 PM IST
क्या आपके घर में भी रखे हैं सूखे फूल या मुरझाए पौधे? ठप हो सकती है तरक्की, तुरंत करें बाहर

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harsh singh

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में एक अनुभवी और धारदार शैली के पत्रकार हैं. उन्होंने मार्च 2024 में जी न्यूज जॉइन किया था. वर्तमान में हर्ष धर्म और ज्योतिष से जुड़ी खबरों की खास कवरेज कर रहे हैं. वे देश-दुनिया के धार्मिक आयोजनों, अध्यात्म और ज्योतिषीय गणनाओं से जुड़े जरूरी अपडेट्स दर्शकों तक पूरी सटीकता के साथ पहुंचाते हैं. हर्ष को उनकी फैक्ट-आधारित और भरोसेमंद लेखन शैली के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से उनकी खबरों पर रिकॉर्ड पेज-व्यूज आते हैं.

मास कम्युनिकेशन में पोस्ट-ग्रेजुएशन करने वाले हर्ष अपनी पूरी ऊर्जा और समझ के साथ धर्म-कर्म और ऐस्ट्रो की दुनिया के खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचा रहे हैं.

अगर आप हर्ष सिंह से संपर्क करना चाहते हैं या उनसे जुड़ा कोई सुझाव साझा करना चाहते हैं, तो उन्हें इस ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं: Harsh.singh@India.com

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