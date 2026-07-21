/क्या आपके घर में भी रखे हैं सूखे फूल या मुरझाए पौधे? ठप हो सकती है तरक्की, तुरंत करें बाहर

हम सब अपने घर को सुंदर और चमकदार बनाने के लिए तरह तरह के शो पीस और पौधे लाते हैं. ड्राइंग रूम का कोना चमकाना हो या सेंटर टेबल, फूलों का गुलदस्ता हर जगह खूब सजता है.
लेकिन कई बार यही फूल सूख जाते हैं या पौधे मुरझा जाते हैं. लोग आलस में या सजावट के मोह में इन्हें बाहर फेंकने के बजाय घर में ही रखा रहने देते हैं.
वास्तु शास्त्र की मानें तो यह छोटी सी लापरवाही आपके हंसते खेलते घर की सुख शांति पर भारी पड़ सकती है.
वास्तु के नियमों के हिसाब से ताजे फूल और हरे भरे पौधे घर में सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं. लेकिन जैसे ही ये सूख जाते हैं, इनसे निकलने वाली वाइब्स एकदम बदल जाती हैं.
सूखे हुए बुके या मुरझाए पौधे सीधे तौर पर डेड एनर्जी का प्रतीक बन जाते हैं. अगर ये आपके ड्राइंग रूम या बेडरूम में पड़े रहेंगे, तो पूरे घर में उदासी और नकारात्मकता पैर पसारने लगती है.
घर में रखे सूखे फूल सीधे आपकी जेब और कमाई पर असर डालते हैं. मान सम्मान और पैसों की आवक में ये रुकावट का काम करते हैं. वास्तु शास्त्र कहता है कि मुरझाए हुए पौधे घर की बरकत को पूरी तरह सोख लेते हैं.
आपके बने बनाये काम ऐन मौके पर बिगड़ने लगते हैं. हाथ में पैसा टिकता नहीं है और फालतू के खर्चे अचानक सामने आने लगते हैं, जिससे आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है.
सूखे फूलों का बुरा असर केवल पैसों तक सीमित नहीं रहता. इसका सीधा प्रभाव घर के लोगों के मूड और रिश्तों पर भी दिखता है. ऐसे पौधों से पैदा होने वाली नकारात्मकता के कारण परिवार के सदस्यों के बीच बेवजह चिड़चिड़ापन बढ़ने लगता है.
घर में छोटी छोटी बातों पर क्लेश होने लगता है और शांति गायब हो जाती है. इसके अलावा, लोगों को मानसिक तनाव और सिरदर्द जैसी दिक्कतें भी झेलनी पड़ सकती हैं.
अगर आप अपने घर में खुशहाली और पैसों की बरकत बनाए रखना चाहते हैं, तो आज ही घर का कोना कोना चेक करें. कहीं भी सूखे फूल या मुरझाया हुआ पौधा दिखे, तो उसे तुरंत बाहर फेंक दें.
गमलों में लगे पौधों को रोज पानी दें ताकि वे हरे भरे रहें. ताजे फूलों का गुलदस्ता रखें और जैसे ही वे मुरझाने लगें, उन्हें बदलकर नए फूल लगाएं. बस इस एक छोटी सी आदत से आपके घर की पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी.
डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी वास्तु शास्त्र, धार्मिक मान्यताओं और आम लोक परंपराओं पर आधारित है. हमारा मकसद किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है. पाठक इसे केवल एक सामान्य जानकारी और वास्तु सुझाव के रूप में ही लें.