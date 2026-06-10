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कूड़े में फेंक दें ये 5 चीजें जिनका राहु से है कनेक्शन, नहीं तो अशुभ प्रभाव से घर हो जाएगा बर्बाद!

Vastu Tips: घर की ऐसी चीजें जो राहु के बुरे प्रभाव को बढ़ावा देती हों उन्हें तुरंत घर से निकाल देना चाहिए. आइए जानें कौन सी 5 चीजें हैं जिनका राहु से गहरा कनेक्शन है और जिसके अशुभ प्रभाव से घर की बर्बादी होती है.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jun 10, 2026, 08:10 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 08:13 AM IST
कूड़े में फेंक दें ये 5 चीजें जिनका राहु से है कनेक्शन, नहीं तो अशुभ प्रभाव से घर हो जाएगा बर्बाद!
Image Credit: Vastu Tips

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