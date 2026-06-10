/कूड़े में फेंक दें ये 5 चीजें जिनका राहु से है कनेक्शन, नहीं तो अशुभ प्रभाव से घर हो जाएगा बर्बाद!

घर में रखे सामानों का किसी न किसी ग्रह से संबंध होता है. इसी तरह पापी ग्रह राहु से भी घर के कुछ सामानों को जोड़ा जाता है. अचानक परेशानियों का आना, भ्रम में रहना, मानसिक तनाव बढ़ना, घर में आर्थिक तंगी आना ये सब खराब राहु के लक्षण हैं. वहीं अगर वास्तु की बात करें तो राहु से जुड़ी 5 चीजें घर में रखने से घर में वास्तु दोष लगता है और नकारात्मक उर्जा का पूरे घर में फैलाव होता है साथ ही राहु के बुरे प्रभाव से भी घर के लोग परेशान होने लगते हैं. ऐसे में आइए इस लेख में जानें कि घर में मौजूद कौन सी ऐसे 5 सामान हैं जिसका राहु से कनेक्शन है और उन्हें जल्द से जल्द घर से निकाल देना चाहिए.