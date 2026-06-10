/कूड़े में फेंक दें ये 5 चीजें जिनका राहु से है कनेक्शन, नहीं तो अशुभ प्रभाव से घर हो जाएगा बर्बाद!

Vastu Tips 2026: वास्तु शास्त्र में ऐसी कई जानकारियां दी गई हैं जिन पर ध्यान दिया जाए तो घर की सुख, शांति और समृद्धि हमेशा बनी रह सकती है. घर में कौन सी चीज कहां रखनी है से लेकर घर में कौन सी चीज नहीं रखनी है, इसका अगर वास्तु अनुसार ध्यान रखें तो घर में हमेशा सकारात्मक उर्जा का संचार होगा.
घर में रखे सामानों का किसी न किसी ग्रह से संबंध होता है. इसी तरह पापी ग्रह राहु से भी घर के कुछ सामानों को जोड़ा जाता है. अचानक परेशानियों का आना, भ्रम में रहना, मानसिक तनाव बढ़ना, घर में आर्थिक तंगी आना ये सब खराब राहु के लक्षण हैं. वहीं अगर वास्तु की बात करें तो राहु से जुड़ी 5 चीजें घर में रखने से घर में वास्तु दोष लगता है और नकारात्मक उर्जा का पूरे घर में फैलाव होता है साथ ही राहु के बुरे प्रभाव से भी घर के लोग परेशान होने लगते हैं. ऐसे में आइए इस लेख में जानें कि घर में मौजूद कौन सी ऐसे 5 सामान हैं जिसका राहु से कनेक्शन है और उन्हें जल्द से जल्द घर से निकाल देना चाहिए.
घर की दक्षिण-पश्चिम दिशा राहु और केतु की मानी गई है. ऐसे में इस कोने को साफ तो रखना ही चाहिए, साथ ही टूटा-फूटा सामान या कबाड़ यहां इकट्ठा नहीं होना चाहिए. नहीं तो राहु तुरंत एक्टिव हो सकता है जिसके प्रभाव से घर के मुखिया को मानसिक तनाव हो सकता है. निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती है और कलह-क्लेश बढ़ सकता है. तो कोई भी टूटा सामान या कबाड़ हो उसे तुरंत घर से दूर कर दें.
राहु का सीधा कनेक्शन ऐसे सामानों से है जो खराब या बंद हो गई हैं, ऐसी मशीनें जो रुक गई है और वो बिजली के सामान जो काम नहीं करते हैं. ऐसे में घर में महीनों से बंद दीवार घड़ियां, खराब मोबाइल या पुराना चार्जर, खराब टीवी जैसी चीजें घर से दूर कर दें, नहीं तो राहु के दोष से घर के सदस्यों की तरक्की रूक सकती है और बनते हुए काम में अचानक ही बाधा आ सकती है.
घर का मुख्य द्वार पूरी तरह से साफ रहना चाहिए. इस बात का ध्यान रखें कि जूते-चप्पल के ढेर, बेकार पड़े जूते चप्पल को मुख्य द्वार पर न रखें, कचरा न रखें, गंदा पानी जमा न होने दें. नहीं तो राहु का बुरा प्रभाव एक्टिव हो जाएगा और मां लक्ष्मी का घर के भीतर प्रवेश नहीं होगा. घर में नकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी और आय के स्रोत बंद हो सकते हैं. घर की तरक्की रुक सकती है.
वास्तु शास्त्र में टूटे हुए कांच घर में अशुभ ऊर्जा और राहु-केतु के बुरे प्रभाव को बढ़ावा देते हैं. ऐसे में अगर चटके या टूटे हुए बर्तन किचन में रखे हैं, टूट आईना घर में रखा है तो उसे तुरंत कूड़े में डाल दें. नहीं तो राहु का बुरा प्रभाल परिवारवालों के बीच अविश्वास पैदा करेगा और अचानक ही बड़ी आर्थिक हानि हो सकती है. स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती है.
ऐसे घर में राहु का प्रभाव बढ़ जाता है जहां के बाथरूम में गीले कपड़े रखे जाते हैं और बाथरूम व टॉयलेट को गंदा रखा जाता है. बाथरूम को हमेशा गंदा रखना और बदबू आना, नल से पानी टपकते रहना, ये सभी राहु दोष को बढ़ावा देते हैं. टपकता हुआ पानी पैसे को बर्बाद करता है और गंदा बाथरूम घर में बीमारी लेकर आता है. ऐसे में अगर बाथरूम में गंदगी है या गंदे या गीले कपड़े हैं तो उसे तुरंत बाहर फेंकें.
(Disclaimer. प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)