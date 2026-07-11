घर की सुख समृद्धि चूस रही हैं ये 5 'बेजान' चीजें! आज ही निकालें बाहर वरना राहु शनि कर देंगे कंगाल

हमारे हिंदू धर्म और वास्तु शास्त्र में घर के भीतर सकारात्मक ऊर्जा यानी पॉजिटिविटी का होना बहुत जरूरी माना गया है. कई बार हम अनजाने में अपने ही घर के कोनों में कुछ ऐसी चीजें जमा करके रख देते हैं, जो बिल्कुल बेजान होती हैं.
वास्तु विज्ञान के मुताबिक यह कबाड़ या पुरानी चीजें घर में चुपचाप नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने लगती हैं. इसकी वजह से परिवार के सदस्यों की तरक्की रुक जाती है और मेहनत की कमाई पानी की तरह बहने लगती है.
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये चीजें राहु, केतु और शनि जैसे ग्रहों के बुरे असर को एक्टिव कर देती हैं, जिससे हंसता खेलता परिवार भी पाई पाई के लिए मोहताज हो सकता है.
घर में सबसे आम दिखने वाली और सबसे ज्यादा नजरअंदाज की जाने वाली चीज है बंद पड़ी घड़ियां. कई बार हमारे घरों में दीवार पर या दराज के अंदर ऐसी घड़ियां पड़ी रहती हैं, जो खराब हो चुकी होती हैं या जिनके सेल खत्म हो जाते हैं.
वास्तु शास्त्र में समय को आगे बढ़ने और प्रगति का प्रतीक माना गया है. अगर आपके घर में कोई भी घड़ी बंद पड़ी है, तो वह आपके जीवन की प्रगति को भी रोक देती है.
बंद घड़ी घर में राहु और शनि के दोष को बढ़ाती है, जिससे परिवार के मुखिया के काम धंधे में रुकावटें आने लगती हैं और धन का आगमन पूरी तरह रुक जाता है.
बहुत से लोगों की आदत होती है कि वे लोहे की पुरानी चीजें, टूटे फूटे औजार या इस्तेमाल में न आने वाले लोहे के सामान को घर की छत या किसी कोने में जमा करके रख देते हैं.
ज्योतिष शास्त्र में लोहे का सीधा संबंध शनि देव से माना गया है. जब लोहे पर जंग लगने लगता है, तो वह बहुत ही खतरनाक नेगेटिव एनर्जी पैदा करता है. घर में रखा ऐसा जंग लगा लोहा शनि देव को नाराज करता है और राहु के बुरे प्रभाव को तेज कर देता है.
इसके कारण घर के सदस्यों को गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है और अस्पताल के खर्चों में सारा पैसा डूब जाता है.
वास्तु शास्त्र के अनुसार हमारे पैरों में शनि का वास माना जाता है, इसलिए जूतों और चप्पलों का हमारे भाग्य से गहरा संबंध होता है. अक्सर लोग पुराने, फटे या टूटे हुए जूते चप्पलों को फेंकने के बजाय घर के किसी कोने में या बेड के नीचे छिपाकर रख देते हैं.
ऐसा करना कंगाली को सीधे न्योता देने जैसा है. फटे और धूल जमे हुए जूते चप्पल घर में दरिद्रता को खींचते हैं. इससे राहु और केतु दोनों ग्रह बुरी तरह कुपित होते हैं, जिसके चलते इंसान कर्ज के दलदल में फंसता चला जाता है और चाहकर भी धन की बचत नहीं कर पाता.
रसोई घर में या डाइनिंग टेबल पर रखे हल्के से भी चटके या टूटे हुए कांच के बर्तन तुरंत हटा देने चाहिए. इसके साथ ही घर में कभी भी टूटा हुआ या धुंधला आईना नहीं रखना चाहिए. वास्तु विज्ञान में टूटे हुए कांच को राहु का सबसे बड़ा कारक माना गया है.
टूटा हुआ कांच न केवल घर के सदस्यों के बीच आपसी विवाद और मानसिक तनाव को बढ़ाता है, बल्कि यह धन लक्ष्मी को भी घर में आने से रोकता है. ऐसे बर्तनों में खाना खाने या टूटे शीशे में चेहरा देखने से व्यक्ति का भाग्य रूठ जाता है और आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है.