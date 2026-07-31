घर से तुरंत हटा दें ये 5 चीजें, दूर होगी नेगेटिविटी और बढ़ेगी सुख समृद्धि

हमारे घर में रखी कुछ छोटी छोटी चीजें अनजाने में ही पूरे घर का माहौल बिगाड़ देती हैं. वास्तु की मानें तो घर में पड़ी हर चीज का हमारे मन और जिंदगी पर सीधा असर पड़ता है.
अगर घर में कोई बेकार या खराब सामान पड़ा है, तो वो घर की सकारात्मक ऊर्जा को सुखा देता है. इसी वजह से कई बार बिना बात के थकावट, चिड़चिड़ापन और तनाव महसूस होने लगता है.
अगर इन 5 चीजों को समय रहते घर से निकाल फेंका जाए, तो घर में फिर से हल्की और पॉजिटिव वाइब्स लौटने लगती हैं.
घर की दीवार पर टंगी घड़ी सिर्फ टाइम नहीं बताती, बल्कि यह आपके जीवन की चाल को भी दर्शाती है. अगर घर के किसी कोने में कोई बंद या टूटी घड़ी पड़ी है, तो समझ लीजिए कि वो आपकी प्रगति को रोक रही है.
वास्तुशास्त्र में बंद घड़ी को ठहरी हुई ऊर्जा माना गया है. इससे घर के लोगों के बनते काम बिगड़ने लगते हैं और हर काम में बेवजह की देरी होती है. इसलिए बंद पड़ी घड़ी को तुरंत ठीक करवाएं या फिर घर से बाहर निकाल दें.
घर में हरे भरे पौधे लगाने से मन खुश रहता है और हवा भी साफ होती है. लेकिन अगर वही पौधे सूख जाएं या उनकी पत्तियां गलने लगें, तो वे उल्टा नुकसान पहुंचाने लगते हैं.
सूखे पौधे घर की सुंदरता तो बिगाड़ते ही हैं, साथ ही घर में निराशा और नकारात्मकता भी भरते हैं. इसलिए गमलों में हमेशा हरे भरे पौधे ही रखें. जैसे ही कोई पौधा या पत्ती सूखे, उसे तुरंत काटकर साफ कर दें.
घर का मुख्य दरवाजा वह रास्ता है जहां से खुशियां और अच्छी ऊर्जा घर के अंदर आती है. कई लोग जगह बचाने के लिए दरवाजे के ठीक पीछे जूते चप्पल उतारकर ढेर लगा देते हैं.
वास्तु के हिसाब से ऐसा करना बहुत बड़ा दोष माना गया है. दरवाजे के पीछे जूते रखने से घर में आने वाली अच्छी ऊर्जा का रास्ता बंद हो जाता है. इससे घर में तनाव बढ़ता है और आर्थिक तरक्की रुकती है. जूतों को हमेशा शू रैक में ही तरतीब से रखें.
अक्सर हम बाजार से सामान लाकर रसीदें और बिल दराज या अलमारी में फेंक देते हैं, जो महीनों तक पड़े रहते हैं. अगर ये बिल आपके किसी काम के नहीं हैं, तो इन्हें संभालकर रखने की कोई जरूरत नहीं है.
वास्तु के अनुसार बेकार पड़े पुराने बिल घर में बेफिजूल के खर्चों को न्योता देते हैं. इससे आपकी बचत खत्म होने लगती है और आर्थिक तंगी बढ़ती है. इसलिए काम पूरे होते ही रद्दी कागजों को तुरंत डस्टबिन में डाल दें.
घर के किसी कोने, बालकनी या कमरे में लगा फ्यूज बल्ब सीधे तौर पर आलस और सुस्ती को बढ़ावा देता है. रोशनी हमारे दिमाग को एक्टिव और खुशमिजाज रखती है.
जब घर के किसी हिस्से में अंधेरा या खराब बल्ब रहता है, तो वहां की पॉजिटिव एनर्जी खत्म होने लगती है. इससे घर के लोगों का स्वभाव चिड़चिड़ा होने लगता है और मन उदास रहता है. इसलिए जैसे ही कोई बल्ब फ्यूज हो, उसे बिना देर किए नया लगा दें.
डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी और वास्तु सुझाव केवल सामान्य जानकारी और लोक मान्यताओं पर आधारित हैं. इन्हें अपनाने से पहले अपने स्तर पर वास्तु या ज्योतिष विशेषज्ञ से सलाह ज़रूर लें. किसी भी प्रकार के नुकसान या परिणाम के लिए हमारी वेबसाइट जिम्मेदार नहीं होगी.