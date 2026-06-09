/Vastu Tips: पौधा लगाते समय इन नियम दिशा और नक्षत्र का रखें ध्यान, वास्तु दोष होंगे दूर और कट जाएंगे पाप!

Environmental Protection and Spirituality: सनातन धर्म में पौधों और पेड़ों को देवताओं के रूप में पूजा जाता है. शास्त्रों की मानें तो एक पौधा लगाने से बड़े-बड़े यज्ञ, मंदिर निर्माण और देवताओं की पूजा से भी ज्यादा पुण्य प्राप्त होता है. क्योंकि एक पौधा अनेक जीवों को जीवित रहने का कारण बनता है.
आइए इस इस कड़ी में विस्तार से जानें कि ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के अनुसार, पौधा लगाने के क्या नियम है, किस नक्षत्र और दिशा में पौधे लगाएं, किन पौधों को लगाने से वास्तु दोष दूर होता है और कई-कई परेशानियों का अंत होता है.
पौधा लगाते समय नक्षत्र का रखें ध्यान
नया पौधारोपण करने के लिए कुछ नक्षत्र को अति शुभ माना जाता है. ये नक्षत्र है हस्त, उत्तरा, स्वाति, रोहिणी और मूल नक्षत्र. इन भाग्यशाली नक्षत्रों में लगाए गए पौधे कभी सूखते नहीं और बिना किसी रुकावतों के फलते-फूलते हैं.
पौधा लगाते समय दिशा का ध्यान रखें
घर के नैऋत्य यानी दक्षिण-पश्चिम या आग्नेय कोण यानी दक्षिण-पूर्व दिशआ में कभी भी बगीचा न बनाएं. बगीचे के लिए सबसे सही जगह घर का बाया भाग है. अगर घर के बाईं ओर ओर पेड़-पौधे लगाना अति शुभ फलदायी और सुख देने वाला सिद्ध होता है.
इस तरह वास्तु दोष रहेगा दूर
घर के पूर्व में बड़े पेड़ न लगाएं क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है. अगर इस जगह पेड़ लगा हो तो इसके बुरे प्रभाव को कम करने के लिए घर की उत्तर दिशा में तुलसी, आंवला, अमलतास या हरसिंगार जैसे पेड़-पौधे लगाना शुभ होगा. ऐसा करने से सभी तरह के वास्तु दोष दूर होते हैं.
सुख शांति के लिए कौन से पौधे लगाएं
जिस घर की तय सीमा के भीतर निर्गुंडी का पौधा लगा हो तो ऐसे घर में लड़ाई नहीं होती है और सुख बढ़ता है. घर की सीमा में अंगूर का पेड़ लगाएं, कटहल और पाकड़ का पेड़ लगाएं तो घर की शांति बनी रहेगी.
संतान सुख के लिए कौन सा पौधा लगाएं
संतान सुख के लिए पलाश का पेड़ लगाना सबसे कारगर उपाय माना जाता है. इस पेड़ को घर की सीमा के भीतर लगाने से उत्तम और आज्ञाकारी संतान की प्राप्ति होती है.
भूमि विवाद से मुक्ति के लिए कौन सा पौधा लगाएं
प्रॉपर्टी को लेकर परेशानी चल रही है तो सही जगह देखकर आंवले का पौधा लगाएं. सभी अचल संपत्ति जैसे भूमि आदि की दिक्कतें दूर होती हैं.
पापों के नाश के लिए कौन सा पौधा लगाएं
व्यक्ति सही जगह देखकर खुले मैदान या सार्वजनिक जगह पर कम से कम दो बरगद का पेड़ लगा दें तो उसके बड़े से बड़े पाप कट सकते हैं.
(Disclaimer. प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)