/Vastu Tips: पौधा लगाते समय इन नियम दिशा और नक्षत्र का रखें ध्यान, वास्तु दोष होंगे दूर और कट जाएंगे पाप!

संतान सुख के लिए कौन सा पौधा लगाएं

संतान सुख के लिए पलाश का पेड़ लगाना सबसे कारगर उपाय माना जाता है. इस पेड़ को घर की सीमा के भीतर लगाने से उत्तम और आज्ञाकारी संतान की प्राप्ति होती है.



भूमि विवाद से मुक्ति के लिए कौन सा पौधा लगाएं

प्रॉपर्टी को लेकर परेशानी चल रही है तो सही जगह देखकर आंवले का पौधा लगाएं. सभी अचल संपत्ति जैसे भूमि आदि की दिक्कतें दूर होती हैं.