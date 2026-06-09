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Vastu Tips: पौधा लगाते समय इन नियम दिशा और नक्षत्र का रखें ध्यान, वास्तु दोष होंगे दूर और कट जाएंगे पाप!

Vastu Tips Planting Nakshatras Directions: पौधे लगाते समय अगर कुछ विशेष नियम, दिशा और नक्षत्र का ध्यान रखें तो अनेक संकट दूर हो सकते हैं. आइए इस लेख में विस्तार से जानें कि सही नियम से पौधे लगाने से क्या-क्या फायदा होता है.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jun 09, 2026, 08:56 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 08:58 AM IST
Vastu Tips: पौधा लगाते समय इन नियम दिशा और नक्षत्र का रखें ध्यान, वास्तु दोष होंगे दूर और कट जाएंगे पाप!
Image Credit: Vastu Tips Planting Trees

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