/Vastu Tips: सिरहाने दवाइयों की पोटली रखते हैं तो हो जाएं सावधान, क्या है इसे रखने की सही जगह? जानें वास्तु नियम

दवाइयों को अपने बिस्तर के पास, तकिए के नीचे या सिरहाने पर बिल्कुल नहीं रखना चाहिए. वास्तु शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार ऐसा कना अशुभ फलदायी होता है. ध्यान दें दवाइयों का रोगों से गहरा संबंध है और जब इसे सोते समय खुद के बहुत पास रखा जाता है तो वहां की ऊर्जा नकारात्मक हो जाती है. व्यक्ति के मन में रोगों को लेकर एक सूक्ष्म भय और चिंता लगातार बनी ही रहती है जिससे वह रोगों से दूर नहीं हो पाता है और उसका मन भी अशांत रहता है. अनावश्यक चिंता, बेचौनी और अस्वस्थ शरीर से व्यक्ति घिरा ही रहता है. ऐसे दवाइयों को सोने की जगह से दूर और उचित स्थान पर रखना ही अच्छा होता है.