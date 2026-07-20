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Vastu Tips: सिरहाने दवाइयों की पोटली रखते हैं तो हो जाएं सावधान, क्या है इसे रखने की सही जगह? जानें वास्तु नियम

Medicines Vastu Tips: बेडरूम में सिरहाने दवाइयों को रखकर सोने की आदत अगर आपको भी है तो इस बात पर गौर करना चाहिए कि ऐसा करना शुभ होता है या अशुभ. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 20, 2026, 08:39 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 08:39 AM IST
Vastu Tips: सिरहाने दवाइयों की पोटली रखते हैं तो हो जाएं सावधान, क्या है इसे रखने की सही जगह? जानें वास्तु नियम
Image Credit: Pexels.com

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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