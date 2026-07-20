/Vastu Tips: सिरहाने दवाइयों की पोटली रखते हैं तो हो जाएं सावधान, क्या है इसे रखने की सही जगह? जानें वास्तु नियम

दवाइयां हर घर की एक आवश्यकता वस्तु है जिससे जुड़े वास्तु नियमों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. विशेषकर रात के समय ली जाने वाली दवाइयां जिन्हें लोग बिस्तर के पास या सिरहाने पर रखकर सो जाते हैं. वास्तु शास्त्र में घर की वस्तुओं को उचित स्थान पर रखना बहुत जरूरी है ताकि किसी भी तरह का वास्तु दोष न लग सके. जहां तक दवाइयों की बात है तो अगर इसे गलत स्थान पर रखा गया तो इसके नकारात्मक ऊर्जा से परेशानियां बढ़ सकती हैं.
अगर आप भी दवाइयों को गलत जगह पर या सिरहाने पर रखते हैं तो आप जाने अनजाने घर और जीवन में नकारात्मकता को आमंत्रित कर रहे हैं. वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में दवाइयां कहां रखें और कहां नहीं, आइए इस बारे में विस्तार से जानें.
दवाइयों को अपने बिस्तर के पास, तकिए के नीचे या सिरहाने पर बिल्कुल नहीं रखना चाहिए. वास्तु शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार ऐसा कना अशुभ फलदायी होता है. ध्यान दें दवाइयों का रोगों से गहरा संबंध है और जब इसे सोते समय खुद के बहुत पास रखा जाता है तो वहां की ऊर्जा नकारात्मक हो जाती है. व्यक्ति के मन में रोगों को लेकर एक सूक्ष्म भय और चिंता लगातार बनी ही रहती है जिससे वह रोगों से दूर नहीं हो पाता है और उसका मन भी अशांत रहता है. अनावश्यक चिंता, बेचौनी और अस्वस्थ शरीर से व्यक्ति घिरा ही रहता है. ऐसे दवाइयों को सोने की जगह से दूर और उचित स्थान पर रखना ही अच्छा होता है.
वास्तु शास्त्र में रसोई घर को अति शुभ और महत्वपूर्ण स्थान माना गया है. ऐसे में यहां तो दवाइयां बिल्कुल न रखें. ऐसा करने से परिवार के लोगों का स्वास्थ्य हमेशा खराब रह सकता है और सुख-शांति भंग हो सकती है.
घर के पूजा स्थल से दवाइयों को दूर रखें नहीं तो घर में वास्तु दोष लग सकता है और सकारात्मक व आध्यात्मिक ऊर्जा का नाश हो सकता है. पूजा घर में दवाइयां रखने से घर में शुद्ध ऊर्जा फैलने में बाधाएं आ सकती हैं.
वास्तु मान्यताओं के अनुसार धन, गहने या अन्य कीमती चीजों को जहां रखा जाता है वहां पर वहां दवाइयां न रखें. आर्थिक तंगी बढ़ सकती है और धन स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों में बर्बाद हो सकता है.
वास्तु शास्त्र के अनुसार दवाइयों को हमेशा घर में किसी ऐसी जगह पर ही रखें तो साफ-सुथरी हो. कोई अलग दराज या छोटी अलमारी दवाई रखने के लिए तय कर लें. इससे घर का वास्तु भी खराब नहीं होगा और आसानी से दवाइयां मिल जाएगी. ध्यान रखें दवाइयों को बेडरूम के बाहर की बंद होने वाली और सुरक्षित आलमारी में ही रखें. जहां तक दवाई रखने की सही दिशा की बात करें तो इसके लिए घर में ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा को सबसे उचित माना जाता है. इस दिशा में दवाइयों को रखने से उससे जुड़ी बीमारी जल्दी ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है और घर के लोग स्वस्थ्य होते हैं.
(डिस्क्लेम- यह जानकारी पारंपरिक वास्तु एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)