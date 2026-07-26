रात को सोने से पहले शीशा देखना पड़ सकता है भारी, जानिए वास्तु के नियम

हम सभी के घरों में आईना या शीशा जरूर होता है. तैयार होने से लेकर बाल संवारने तक, इसका इस्तेमाल हम रोज ही करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि शीशे का इस्तेमाल अगर सही तरीके से न किया जाए, तो ये घर में परेशानी भी खड़ी कर सकता है.
वास्तु शास्त्र में आईने को लेकर कुछ खास नियम बताए गए हैं. इनमें सबसे जरूरी नियम यह है कि रात को सोते समय कभी भी चेहरे के सामने शीशा नहीं होना चाहिए. अगर आपकी भी ऐसी आदत है, तो इसे आज ही बदल लें.
वास्तु के हिसाब से रात को सोते समय हमारे शरीर से एक तरह की ऊर्जा बाहर निकलती है. जब बेडरूम का शीशा बिस्तर के ठीक सामने होता है, तो वह इस ऊर्जा को टकराकर वापस शरीर की तरफ भेज देता है.
इस वजह से इंसान को रात में चैन की नींद नहीं आती. सुबह उठने के बाद भी शरीर में थकावट और भारीपन बना रहता है। कई बार रात में डरावने सपने आने का कारण भी कमरे में गलत जगह लगा शीशा ही होता है.
पति पत्नी के कमरे में लगा शीशा उनके रिश्ते पर भी बुरा असर डालता है. अगर बेड के सामने आईना लगा हो, तो आपस में बिना बात के गलतफहमियां बढ़ने लगती हैं. छोटी छोटी बातों पर बेवजह तनाव और बहस होने लगती है.
वास्तु जानकारों का मानना है कि इससे घर की शांति धीरे धीरे खत्म होने लगती है. इसलिए सोते समय इस बात का ध्यान रखें कि पलंग से शीशा बिल्कुल नजर न आए.
गलत दिशा में रखा आईना या रात के समय उसका खुला रहना पैसों से जुड़ी दिक्कतें भी लाता है. वास्तु के नियमों के मुताबिक, शीशा आसपास की ऊर्जा को तेजी से खींचता है.
रात के वक्त जब घर के लोग सो रहे होते हैं, तब शीशे की वजह से घर की सकारात्मक ऊर्जा बाहर जाने लगती है. इससे घर में बरकत रुक जाती है, बेमतलब के खर्चे बढ़ने लगते हैं और पैसों की तंगी झेलनी पड़ सकती है.
अगर आपके बेडरूम में ड्रेसिंग टेबल या बड़ा शीशा ऐसी जगह लगा है जिसे हटाना मुश्किल है, तो घबराने की बात नहीं है. आप रात को सोने से पहले उस शीशे पर कोई कपड़ा या पर्दा डाल दें.
ऐसा करने से उसका रिफ्लेक्शन रुक जाता है. आप चाहें तो अपने बेड की दिशा भी थोड़ी बदल सकते हैं, ताकि सोते समय शीशे पर आपकी नजर न पड़े. इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपनी नींद और घर का माहौल दोनों बेहतर बना सकते हैं.
(Disclaimer)- इस लेख में दी गई जानकारी और सुझाव वास्तु शास्त्र की सामान्य मान्यताओं और लोक परंपराओं पर आधारित हैं. इसका उद्देश्य केवल सूचना देना है, किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा देना या वैज्ञानिक दावा करना नहीं है. किसी भी नियम या उपाय को अपनाने से पहले अपनी सुविधानुसार वास्तु विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.