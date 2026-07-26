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रात को सोने से पहले शीशा देखना पड़ सकता है भारी, जानिए वास्तु के नियम

रात में सोते समय बिस्तर के ठीक सामने लगा शीशा नकारात्मक ऊर्जा को रिफ्लेक्ट करता है, जिससे नींद की कमी, मानसिक तनाव, दंपत्ति में अनबन और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है.

Written Byharsh singh
Published: Jul 26, 2026, 04:15 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 04:15 PM IST
रात को सोने से पहले शीशा देखना पड़ सकता है भारी, जानिए वास्तु के नियम

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harsh singh

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में एक अनुभवी और धारदार शैली के पत्रकार हैं. उन्होंने मार्च 2024 में जी न्यूज जॉइन किया था. वर्तमान में हर्ष धर्म और ज्योतिष से जुड़ी खबरों की खास कवरेज कर रहे हैं. वे देश-दुनिया के धार्मिक आयोजनों, अध्यात्म और ज्योतिषीय गणनाओं से जुड़े जरूरी अपडेट्स दर्शकों तक पूरी सटीकता के साथ पहुंचाते हैं. हर्ष को उनकी फैक्ट-आधारित और भरोसेमंद लेखन शैली के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से उनकी खबरों पर रिकॉर्ड पेज-व्यूज आते हैं.

मास कम्युनिकेशन में पोस्ट-ग्रेजुएशन करने वाले हर्ष अपनी पूरी ऊर्जा और समझ के साथ धर्म-कर्म और ऐस्ट्रो की दुनिया के खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचा रहे हैं.

अगर आप हर्ष सिंह से संपर्क करना चाहते हैं या उनसे जुड़ा कोई सुझाव साझा करना चाहते हैं, तो उन्हें इस ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं: Harsh.singh@India.com

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