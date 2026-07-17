Vastu Tips: ये 5 तस्वीरें राहु के अशुभ प्रभाव को देती हैं बढ़ावा, घर में भूलकर भी न लगाएं!

ध्यान दें कि घर के सामानों का संबंध किसी न किसी ग्रह से होता है. राहु को एक छाया और पापी ग्रह के रूप में जाना जाता है. अचानक परेशानियों और मानसिक तनाव का बढ़ना, किसी भी मुद्दे को लेकर भ्रम पैदा होना और आर्थिक तंगी बढ़ना, ये सब अगर आपके घर में बहुत आम बात है तो आपको एक बार चेक करना चाहिए कि घर की किसी दीवार पर ऐसी तस्वीर तो नहीं लगी है जो राहु के बुरे प्रभाव को सक्रिय कर रही है. आइए ऐसी 5 तस्वीरों के बारे में जानें जो घर में राहु के बुरे प्रभाव को बढ़ावा देती है.