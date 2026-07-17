Vastu Tips: ये 5 तस्वीरें राहु के अशुभ प्रभाव को देती हैं बढ़ावा, घर में भूलकर भी न लगाएं!

Vastu Tips 2026: वास्तु शास्त्र में कई ऐसे नियम बताए गए हैं जिसके पालन करने से घर की तरक्की तेजी से होती है. घर की हर दिशा और कोने को लेकर कुछ तय नियम बताए गए हैं. इसी तरह घर की किस दीवार पर कौन सी तस्वीर लगाएं और कौन सी तस्वीर न लगाएं इसका ध्यान रखना भी बहुत जरूरी होता है. एक गलत तस्वीर तो घर के वास्तु को खराब कर ही सकता है, इसके साथ ही घर में राहु के बुरे प्रभाव को भी बढ़ा सकता है.
ध्यान दें कि घर के सामानों का संबंध किसी न किसी ग्रह से होता है. राहु को एक छाया और पापी ग्रह के रूप में जाना जाता है. अचानक परेशानियों और मानसिक तनाव का बढ़ना, किसी भी मुद्दे को लेकर भ्रम पैदा होना और आर्थिक तंगी बढ़ना, ये सब अगर आपके घर में बहुत आम बात है तो आपको एक बार चेक करना चाहिए कि घर की किसी दीवार पर ऐसी तस्वीर तो नहीं लगी है जो राहु के बुरे प्रभाव को सक्रिय कर रही है. आइए ऐसी 5 तस्वीरों के बारे में जानें जो घर में राहु के बुरे प्रभाव को बढ़ावा देती है.
घर में शेर, चीता, बाघ या किसी और हिंसक जानवर की तस्वीरों को लगाने से बचना चाहिए. ऐसे जानवर तो शिकारी हैं और गुस्सैल प्रवृत्ति वाले हैं, उनकी तस्वीरें घर में लगाने से राहु का प्रभाव सक्रिय हो जाता हैं और वास्तु दोष भी लगता है.
वास्तु शास्त्र के अनुसार कभी भी घर के भीतर महाभारत के युद्ध को दिखाती तस्वीर नहीं लगानी चाहिए. जलते हुए घर की तस्वीर या बाढ़-तुफान को दर्शाती तस्वीरों को घर में भूलकर भी न लगाएं. ऐसे तस्वीर राहु के बुरे प्रभाव को सक्रिय करती है. दांपत्य जीवन में बुरा प्रभाव पड़ सकता है. इस तरह की तस्वीरें परिवारिक और मानसिक सुख को दूर करता है.
रोते हुए व्यक्ति या उदासी दर्शाती हुई पेंटिंग्स को घर में भूलकर भी न लगीएं. अंधेरा या रहस्यमयी दृश्य को दिखाने वाली पेंटिंग घर की शांति को भंग कर सकती है. रेगिस्तान या धुएं से भरे रहस्यमयी दृश्यों वाले तस्वीर को भूलकर भी घर में लगाएं. ऐसी तस्वीर राहु को सक्रिय करता है और घर के सदस्यों में भ्रम पैदा करता है.
ऐसी तस्वीरे जो मृत्यु को दर्शाती हों, जैसे खोपड़ी, कंकाल या इसी तरह की नकारात्मकता तस्वीरे तो जीवन के अंत को दिखाती हैं, इन्हें घर की किसी भी दीवार पर न लगाएं. ऐसा करना जीवन की परेशानियों को बढ़ाएंगा. राहु का नकारात्मक प्रभाव बढ़ा सकता है और घर के लोगों की जिंदगी परेशानियों भरी हो सकती है.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक वास्तु एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)