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Lucky Plants: घर के लिए लकी हैं ये 5 पौधे, बालकनी में लगाते ही खुल जाएंगे सुख के रास्ते!

Vastu plants for balcony: अगर घर में सुख और सकारात्मक ऊर्जा चाहिए तो इसके लिए कुछ विशेष पौधों को घर में लगा सकते हैं. सनातन परंपरा में वास्तु शास्त्र का बहुत महत्व और वास्तु अनुसार कुछ पेड़-पौधों को घर में रख सकते हैं.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jun 21, 2026, 09:14 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 09:14 PM IST
Lucky Plants: घर के लिए लकी हैं ये 5 पौधे, बालकनी में लगाते ही खुल जाएंगे सुख के रास्ते!
Image Credit: AI (Plant)

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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