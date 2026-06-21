Vastu plants for balcony: घर में सुख, शांति, समृद्धि व सकारात्मकता बनी रहे, इसके लिए कुछ वास्तु उपायों को आजमाया जा सकता है. घर का वास्तु दोष दूर हो, घर की तरक्की होती रहे और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो, इसके लिए घर में पौधे लगाए जा सकते हैं. सनातन परंपरा में वास्तु टिप्स का बड़ा महत्व है. ऐसे में वास्तु अनुसार पौधों को लगाने से जल्द ही इसके शुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं.
घर की बालकनी से या प्रवेश द्वार से प्राणवायु और भाग्य का प्रवेश होता है. ऐसे में अगर बालकनी में सही दिशा और नियम से कुछ लकी पौधे लगाएं तो इसके विशेष लाभ प्राप्त हो सकते हैं. सुख के रास्ते मिल सकते हैं और तरक्की तेजी से हो सकती है.
गेंदे का पौधा रंग-बिरंगे फूलों वाला होता है. ये फूल घर का सौंदर्य बढ़ाते हैं. गंदे के पौधे घर के वातावरण को सकारात्मकता से भर देते हैं. आर्थिक समृद्धि बढ़ती है और घर में शांति बढ़ती है.
मनी प्लांट को घर में लगाने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है और दिनोदिन आर्थिक समृद्धि और सुख-शांति बढ़ती ही जाती है. घर की बालकनी में मनी प्लांट लगाएं इससे हवा शुद्ध होगा.
गुलाब का पौधा हमेशा घर में खुशहाली को बढ़ाता है. गुलाब प्यार बढ़ता है और वातावरण को खुशबूदार बनाता है. घर की सुंदरता बढ़ती है. हालांकि, ध्यान रखें कि गुलाब के पौधे को खुले जगह पर रखें न के कमरे के करीब क्योंकि गुलाब के पौधे का कांटा कमरे में नकारात्मकता बढ़ा सकता है.
तुलसी का पौधा सनातन धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है. धार्मिक मान्यता है कि इस पौधे में मां लक्ष्मी का वास होता है. वास्तु अनुसार घर में तुलसी पौधा लगाने से हर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. धन की आवक बनी रहती है और घर के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है. घर की समृद्धि बढ़ती है.
बांस के पौधे को वास्तु शास्त्र में अति शुभ माना गया है. घर में इसे अगर सही दिशा में रखें तो घर की समृद्धि और सफलता बढ़ती है. तरक्की मिलती है. इसे बालकनी में लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा मिलता है.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक वास्तु एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)