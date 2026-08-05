/Vastu Tips: शुक्र को मजबूत करते हैं ये 5 चमत्कारी पौधे, घर में लगाते ही बढ़ने लगती है समृद्धि और धन की आवक!

How To Strengthen Venus: ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार शुक्र ग्रह सुंदरता, धन, सुख, प्रेम, धन और कला का कारक है. शुक्र जब शुभ और सकारात्मक रूप से सक्रिय होता है तो जीवन में सुख-सुविधाओं की कोई कमी नहीं रहती है और आर्थिक स्थिति अच्छी होती है. वैवाहिक जीवन में प्रेम और समझ बढ़ने लगती है. वैसे तो शुक्र को मजबूत करने के कई उपाय हैं लेकिन अगर वास्तु उपायों की बात करें तो घर में 5 चमत्कारी पौधे लगाकर शुक्र ग्रह को मजबूत किया जा सकता है और मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं. आइए जानें ये 5 पौधे कौन से हैं.