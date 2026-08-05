/Vastu Tips: शुक्र को मजबूत करते हैं ये 5 चमत्कारी पौधे, घर में लगाते ही बढ़ने लगती है समृद्धि और धन की आवक!

How To Strengthen Venus: ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार शुक्र ग्रह सुंदरता, धन, सुख, प्रेम, धन और कला का कारक है. शुक्र जब शुभ और सकारात्मक रूप से सक्रिय होता है तो जीवन में सुख-सुविधाओं की कोई कमी नहीं रहती है और आर्थिक स्थिति अच्छी होती है. वैवाहिक जीवन में प्रेम और समझ बढ़ने लगती है. वैसे तो शुक्र को मजबूत करने के कई उपाय हैं लेकिन अगर वास्तु उपायों की बात करें तो घर में 5 चमत्कारी पौधे लगाकर शुक्र ग्रह को मजबूत किया जा सकता है और मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं. आइए जानें ये 5 पौधे कौन से हैं.
वास्तु शास्त्र के अनुसार शुक्र ग्रह को कुंडली में मजबूत करने के लिए घर में अनार का पौधा लगाएं. घर की दक्षिण-पूर्व दिशा में अनार के पौधे को लगाने से भौतिक सुख में वृद्धि होती है. बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं और प्रॉपर्टी की खरीद-बिकरी सही दामों में होने लगते हैं. धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं.
वास्तु शास्त्र के अनुसार कपूर की महक से घर की सभी नकारात्मकता का नाश होता है और हर ओर सकारात्मकता का संचार होता है. जिस घर में कपूर का पौधा होता है वहां पर शुक्र ग्रह की स्थिति मजबूत रहती है और घर के लोगों के भौतिक सुख-सुविधाओं और धन में लगातार वृद्धि होती है. इसे घर के उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) या उत्तर दिशा में लगाएं.
वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में गुलाब के पौधे को हमेशा दक्षिण-पूर्व दिशा में लगाएं तो शुक्र ग्रह के शुभ प्रभाव घर पर पड़ सकते हैं. इससे शुक्र ग्रह मजबूत होता है. वहीं शुक्रवार के दिन घर में खिलने वाले गुलाब के ताजे फूल मां लक्ष्मी को चढ़ाएं तो जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहती है. ऐसे घर में लक्ष्मी स्थिर रूप से वास करती हैं. ध्यान रहे गुलाब का पौधा मुख्य द्वार पर भूलकर भी न लगाएं.
वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा जिस घर में होता है वहां पर शुक्र ग्रह की स्थिति मजबूत होती है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी का वास होता है. ऐसे में जिस घर में तुलसी का पौधा लगाया जाता है वहां धन की आवक बढ़ती है. वास्तु अनुसार तुलसी पौधा घर की दक्षिण-पूर्व दिशा में लगाएं. जीवन में सौंदर्य, धन और ऐश्वर्य के कारक शुक्र ग्रह का शुभ रूप प्रभाव घर में से सक्रिय रहता है.
वास्तु शास्त्र के अनुसार जिस घर में गुड़हल का पौधा होता है वहां पर नवग्रह शांत रहते हैं और शुक्र की ऊर्जा एक्टिव रहती है. धन संबंधी समस्याएं खत्म होती है और परिवार का माहौल सकारात्मक बना रहता है. आर्थिक तंगी दूर होने लगती है. वास्तु अनुसार, गुड़हल का पौधा घर की पूर्व या उत्तर दिशा में लगाएं तो सुख-शांति बनी रहेगी.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक वास्तु एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)