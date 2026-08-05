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Vastu Tips: शुक्र को मजबूत करते हैं ये 5 चमत्कारी पौधे, घर में लगाते ही बढ़ने लगती है समृद्धि और धन की आवक!

Shukra ko Majboot karne wale podhe: ऐसे 5 पौधे जिन्हें वास्तु अनुसार अगर घर में लगाएं तो कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति मजबूत हो सकती है. जिसके प्रभाव से घर में सुख और धन में वृद्धि होती है.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Aug 05, 2026, 01:50 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 01:50 PM IST
Vastu Tips: शुक्र को मजबूत करते हैं ये 5 चमत्कारी पौधे, घर में लगाते ही बढ़ने लगती है समृद्धि और धन की आवक!
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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