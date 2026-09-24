सोते समय न करें ये 3 गलतियां, नींद में रुकावट और नेगेटिव वाइब्स का बन सकती हैं कारण

दिनभर की थकान के बाद हर कोई रात में चैन की नींद सोना चाहता है. लेकिन कई बार बिस्तर पर जाने के बाद भी दिमाग शांत नहीं होता और नींद बार-बार टूटती रहती है.
वास्तु शास्त्र की मानें तो सोने से ठीक पहले हमारी नजर जिन चीजों पर पड़ती है, उनका सीधा असर हमारे मन और नींद पर होता है.
अगर सोते समय आसपास कुछ चीजें गलत तरीके से रखी हों, तो इससे घर में नेगेटिव वाइब्स बढ़ती है. आइए जानते हैं कि रात में सोने से पहले किन 3 चीजों को देखने से बचना चाहिए.
बहुत से लोगों की आदत होती है कि वे रात का खाना खाने के बाद झूठे बर्तन सिंक में ही छोड़ देते हैं. वास्तु के मुताबिक रातभर पड़े गंदे बर्तन घर में उदासी और परेशानी लाते हैं.
इनका जुड़ाव राहु और केतु के बुरे असर से माना गया है. सोने से पहले फैला हुआ और गंदा किचन देखने से मन भारी-भारी सा रहता है. इससे घर की कमाई और बरकत पर बुरा असर पड़ता है. इसलिए रात को बर्तन साफ करके ही सोना सही रहता है.
वास्तु में शीशे यानी आईने को ऊर्जा का बड़ा केंद्र माना गया है. रात को सोने से ठीक पहले शीशे में देखने से दिमाग शांत होने के बजाय और ज्यादा चलने लगता है.
खास तौर पर अगर आपके बिस्तर के ठीक सामने शीशा लगा है, तो यह आपकी नींद खराब कर सकता है. रात में शीशा देखने से मन में घबराहट या डरावने ख्याल आ सकते हैं.
अगर आपके कमरे में बेड के सामने शीशा है, तो सोने से पहले उस पर कोई कपड़ा डाल दें.
कई लोगों को आदत होती है कि वे रात को सोते समय सिरहाने पानी रखकर सोते हैं. वास्तु शास्त्र में पानी को बहता हुआ और चंचल माना गया है.
सोने से ठीक पहले पानी देखना या सिर के पास रखना मन की शांति बिगाड़ सकता है. इससे दिमाग भटकता रहता है और गहरी नींद नहीं आती है.
अगर आपको रात में पानी पीने की जरूरत लगती है, तो बोतल या गिलास को बिस्तर से थोड़ा दूर किसी नीची टेबल पर रख लें.
सोने से पहले कमरे को पूरी तरह साफ और सही तरीके से जमा लेना चाहिए. जब कमरा साफ-सुथरा होता है, तो मन को तुरंत आराम मिलता है.
फालतू सामान, बिखरे हुए कपड़े और गंदगी दिमाग में तनाव पैदा करते हैं. सोने से थोड़ी देर पहले अपने आसपास की चीजें समेट लें.
साफ और शांत कमरे में सोने से मन का डर और भारीपन दूर रहता है, जिससे सुबह उठने पर शरीर में नई फुर्ती और ताजगी महसूस होती है.
वास्तु से जुड़ी ये सभी बातें पुरानी मान्यताओं और अनुभवों पर आधारित हैं. इन्हें मानना या न मानना पूरी तरह आपकी अपनी पसंद पर निर्भर करता है.
वैसे भी, साफ-सुथरा और सजा हुआ कमरा हर इंसान को दिमागी सुकून देता है. अगर इन छोटे-छोटे बदलावों को करने से आपको अच्छी नींद आती है और मन शांत रहता है, तो इन्हें आजमाने में कोई बुराई नहीं है.
ज्यादा और सटीक जानकारी के लिए आप किसी वास्तु विशेषज्ञ से सलाह ले सकते हैं.
(Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी वास्तु शास्त्र, लोक मान्यताओं और सामान्य जानकारी पर आधारित है. इसका उद्देश्य केवल आपको जागरूक करना और जानकारी प्रदान करना है. किसी भी नियम, उपाय या सलाह को अपने जीवन में अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के वास्तु विशेषज्ञ या पेशेवर से परामर्श अवश्य लें.
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