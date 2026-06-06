/Vastu Tips: आप भी यहां-वहां रख देते हैं? धन की बर्बादी होने से पहले जान लें घर की किन जगहों पर न रखें चाबियां

Vastu Tips For Keys: वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के किसी भी सामान को उसकी सही जगह पर ही रखें. गलत जगह पर रखे किसी भी वस्तु की ऊर्जा नकारात्मक हो सकती है. जिससे आर्थिक नुकसान हो सकता है और सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल सकता है. काम में रुकावट आ सकती है. घर में क्लेश हो सकता है. चाबियां भी घर के बहुत जरूरी सामान है. चाबियों को कहां रखें और कहां न रखें इस बात का ध्यान न रखा जाए तो यह घर परिवार के लिए अशुभ फलदायी हो सकता है. घर में सकारात्मकता बनी रहे और लक्ष्मी घर में स्थिर रहे तो इसके लिए चाबी से जुड़े कुछ वास्तु टिप्स के बारे में जरूर जान लें. आइए विस्तार से चाबी से जुड़े वास्तु नियम जानें.