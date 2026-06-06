/Vastu Tips: आप भी यहां-वहां रख देते हैं? धन की बर्बादी होने से पहले जान लें घर की किन जगहों पर न रखें चाबियां

Vastu Tips For Keys: वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के किसी भी सामान को उसकी सही जगह पर ही रखें. गलत जगह पर रखे किसी भी वस्तु की ऊर्जा नकारात्मक हो सकती है. जिससे आर्थिक नुकसान हो सकता है और सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल सकता है. काम में रुकावट आ सकती है. घर में क्लेश हो सकता है. चाबियां भी घर के बहुत जरूरी सामान है. चाबियों को कहां रखें और कहां न रखें इस बात का ध्यान न रखा जाए तो यह घर परिवार के लिए अशुभ फलदायी हो सकता है. घर में सकारात्मकता बनी रहे और लक्ष्मी घर में स्थिर रहे तो इसके लिए चाबी से जुड़े कुछ वास्तु टिप्स के बारे में जरूर जान लें. आइए विस्तार से चाबी से जुड़े वास्तु नियम जानें.
पश्चिम दिशा में रखें चाबी
वास्तु के अनुसार घर में चाबियों को हमेशा पश्चिम दिशा में रखें. चाबी स्टैंड या चाबी के बॉक्स में चाबी को सलीके से रखें जिससे पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी. घर के सदस्यों के बीच हमेशा अच्छा माहौल बना रहता है.
रसोई घर में चाबी न रखें
रसोई घर में भूलकर भी चाबी न रखें. घर की आर्थिक स्थिति खराब होती है और अग्नि तत्व के प्रभाव में आकर चाबी धन-धान्य का नाश करवा सकती है.
पूजा घर में चाबी न रखें
पूजा घर में चाबी कतई न रखें. पूजा स्थान एक अति शुभ और पवित्र जगह है. जब चाबी जैसी धातु वाली चीजें घर के मंदिर में रखने लगते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जा में बदल जाती है. जिससे घर में बाधाएं बढ़ जाती है.
बेडरूम में चाबी न रखें
बेडरूम में चाबी न रखें क्योंकि ऐसा करने से घर में वास्तु दोष लगता है. जिससे मानसिक तनाव और नींद न आने की परेशानी शुरू हो जाती है.
हर शनिवार को चाबी स्टैंड को साफ करें.
चाबी पर एक छोटा सा पीला रिबन बांधें तो सारे काम सिद्ध होंगे.
सप्ताह में एक बार चाबी स्टैंड के नीचे अगर तुलसी का पत्ता रखें तो घर में धन स्थिर होगा.
पुरानी, जंग लगी या टूटी हुई चाबियों को तुरंत बदलें, नहीं तो आर्थिक हानि हो सकती है.
अगर चाबी स्टैंड लकड़ी का हो तो यह अति शुभ माना जाता है.
चाबियों को बिखरी हुई स्थिति में न रखें. घर में कलह बढ़ सकता है.
(Disclaimer. प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)
चाबी स्टैंड पर स्वास्तिक या ‘ॐ’ जैसे चिह्न बनाएं. घर में सकारात्मकता आएगी.