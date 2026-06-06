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Vastu Tips: आप भी यहां-वहां रख देते हैं? धन की बर्बादी होने से पहले जान लें घर की किन जगहों पर न रखें चाबियां

right place For keys in house Vastu Tips: वास्तु अनुसार घर की किन जगहों पर चाबियां नहीं रखनी चाहिए और इसके लिए सही जगह क्या है. घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे इसके लिए आइए इस लेख में हम विस्तार से जानें कि चाबी के लिए सही जगह और दिशा क्या है.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jun 06, 2026, 02:24 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 02:24 PM IST
Vastu Tips: आप भी यहां-वहां रख देते हैं? धन की बर्बादी होने से पहले जान लें घर की किन जगहों पर न रखें चाबियां
Image Credit: Keys direction Vastu Tips

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