/क्या आपके घर को भी लग गई है किसी की बुरी नजर? इन 2 आसान वास्तु उपायों से दूर करें नेगेटिव एनर्जी

अक्सर हम देखते हैं कि सब कुछ ठीक चलते चलते अचानक घर का माहौल बदलने लगता है. घर में बिना वजह झगड़े होने लगते हैं, काम में रुकावटें आती हैं और लोग बीमार पड़ने लगते हैं.
वास्तु शास्त्र में माना जाता है कि ऐसा घर को किसी की बुरी नजर या नकारात्मक ऊर्जा लगने की वजह से हो सकता है. जब घर पर नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव बढ़ता है तो सिरदर्द, अनिद्रा, चिड़चिड़ापन और लगातार थकान महसूस होने लगती है.
इसका सीधा असर इंसान की सेहत, मानसिक शांति और बिजनेस पर भी पड़ता है. हालांकि वास्तु में कुछ बहुत ही आसान और घरेलू उपाय बताए गए हैं, जिनसे आप घर की बुरी नजर को दूर कर सकते हैं.
अगर घर में बार बार तनाव और क्लेश की स्थिति बनती है तो शाम के वक्त एक खास उपाय अपनाएं. इसके लिए एक उपला (कंडा) जलाएं. उस पर कपूर, दो लौंग, पीली सरसों और तेजपत्ता रख दें.
जब इसमें से धुआं निकलने लगे तो इसे पूरे घर में हर कोने में घुमाएं. इस धुएं से घर की हवा शुद्ध होती है और छिपी हुई नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है.
कुछ दिन लगातार ऐसा करने से परिवार के सदस्यों के बीच का मनमुटाव दूर होता है. घर में शांति और खुशहाली का माहौल वापस आने लगता है.
घर का भारीपन दूर करने के लिए रोजाना कपूर जलाना बेहद शुभ और असरदार माना जाता है. शाम के समय कपूर जलाने से नेगेटिव थॉट्स और उदासी दूर होती है.
इसके अलावा जब भी घर में पोछा लगाएं तो पानी में थोड़ा सा खड़ा नमक या फिटकरी मिला लें. नमक और फिटकरी वातावरण से नकारात्मक तरंगों को सोख लेते हैं.
इस उपाय से घर का माहौल एकदम हल्का और पॉजिटिव हो जाता है. इन छोटे छोटे देसी नुस्खों को आजमाकर आप अपने घर की सकारात्मकता को हमेशा बरकरार रख सकते हैं.
(Disclaimer): यह लेख वास्तु शास्त्र की मान्यताओं, ज्योतिषीय संदर्भों और पारंपरिक लोक अनुश्रुतियों पर आधारित है. इसका उद्देश्य पाठकों को सामान्य वास्तु सुझाव देना है. इन उपायों को अपनाने से पहले अपने विवेक का प्रयोग करें.