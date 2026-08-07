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Vastu Tips: लिली का फूल बदल देगा घर का माहौल, खुशहाली और शांति चाहिए तो जान लें इससे जुड़े जरूरी वास्तु नियम!

Lily Flower Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार, लिली के फूल को घर की किस दिशा में लगाना चाहिए और इस फूल के लिए कौन सा स्थान सही है? आइए इस लेख में लिली के फूल के वास्तु नियम को विस्तार से जानें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Aug 07, 2026, 03:09 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 03:13 PM IST
Vastu Tips: लिली का फूल बदल देगा घर का माहौल, खुशहाली और शांति चाहिए तो जान लें इससे जुड़े जरूरी वास्तु नियम!
Image Credit: freepik

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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लिली का फूल बदल देगा घर का माहौल, खुशहाली और शांति चाहिए तो जान लें इसके वास्तु नियम
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