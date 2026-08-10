Vastu Tips: तिराहे पर बना घर खरीद रहे हैं, तो जाने लें वास्तु अनुसार ऐसा घर शुभ है या अशुभ

Three-way Intersection House Vastu Tips: अगर आप भी ऐसा कोई घर खरीदने को लेकर कन्फ्यूज हैं कि तिराहे पर बने घर को घरीदें या नहीं या फिर आप भी तिराहे पर बने घर में रह रहे हैं तो आपको इससे जुड़े वास्तु नियमों के बारे में जरूर जान लेना चाहिए. वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसे घर जो तिराहे पर बना हो तो इसे कई मायनों में शुभ तो कई बार अशुभ माना जाता है. आइए इस लेख में विस्तार से जानें कि तिराहे पर किस दिशा में बने घर अशुभ और कौन से घर शुभ होते हैं. साथ ही ये भी जानेंगे कि तिराहे पर बने घर से जुड़े वास्तु उपाय कौन से हैं.