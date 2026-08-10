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Vastu Tips: तिराहे पर बना घर खरीद रहे हैं, तो जाने लें वास्तु अनुसार ऐसा घर शुभ है या अशुभ

House Vastu Tips: तिराहे पर घर है या ऐसा घर खरीदने की तैयारी में तो आपको इससे जुड़े वास्तु नियमों को जरूर जान लेना चाहिए. आइए जानें तिराहे पर बने घर के लिए क्या वास्तु नियम और उपाय बताए गए हैं.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Aug 10, 2026, 07:21 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 07:21 PM IST
Vastu Tips: तिराहे पर बना घर खरीद रहे हैं, तो जाने लें वास्तु अनुसार ऐसा घर शुभ है या अशुभ
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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