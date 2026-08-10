Vastu Tips: तिराहे पर बना घर खरीद रहे हैं, तो जाने लें वास्तु अनुसार ऐसा घर शुभ है या अशुभ

Three-way Intersection House Vastu Tips: अगर आप भी ऐसा कोई घर खरीदने को लेकर कन्फ्यूज हैं कि तिराहे पर बने घर को घरीदें या नहीं या फिर आप भी तिराहे पर बने घर में रह रहे हैं तो आपको इससे जुड़े वास्तु नियमों के बारे में जरूर जान लेना चाहिए. वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसे घर जो तिराहे पर बना हो तो इसे कई मायनों में शुभ तो कई बार अशुभ माना जाता है. आइए इस लेख में विस्तार से जानें कि तिराहे पर किस दिशा में बने घर अशुभ और कौन से घर शुभ होते हैं. साथ ही ये भी जानेंगे कि तिराहे पर बने घर से जुड़े वास्तु उपाय कौन से हैं.
पूर्व दिशा में तिराहे पर बना घर शुभ माना गया है. ऐसे घर के लोगों को खूब तरक्की और मान-सम्मान मिलता है. ऐसे लोगों की सेहत अच्छी रहती है.
पश्चिम दिशा में तिराहे पर बना घर अच्छा नहीं माना गया है. ऐसे घर में वास्तु दोष बना रहता है. घर को नकारात्मक ऊर्जा घेरे रहती है.
उत्तर दिशा में तिराहे पर बना घर को शुभ माना जाता है जिसमें रहने वाले लोग खूब धन कमाते हैं. काम करने के नए मौके मिलते हैं.
दक्षिण दिशा में तिराहे पर बना घर अशुभ फलदायक माना गया है. इस घर में रहने वालों को हमेशा कोई न कोई परेशानी घेरे रहती है.
उत्तर पूर्व दिशा में तिराहे पर बना घर शुभ माना जाता है. इस घर में रहने वाले लोग हमेशा तरक्की करते हैं. ऐसे लोगों का जीवन सुख में बीतता है.
पूर्व और दक्षिण के बीच अर्थात आग्नेय कोण या दिशा में तिराहे पर बना घर अशुभ माना गया है. ऐसे घर में चोरी होने का डर बना रहता है. ऐसे गर में आग भी लग सकती है.
दक्षिण-पश्चिम अर्थात नैऋत्य दिशा में तिराहे पर बने घर के लोगों को गंभीर बीमारियां घेर सकती हैं और अकाल मृत्यु का भय बना रहता है.
दिशा उत्तर-पश्चिम अर्थात वायव्य दिशा में तिराहे पर बना घर अशुभ फलदायी होता है. ऐसे घर के रहने वालों को अक्सर आर्थिक नुकसान होता है.
घर के प्रवेश द्वार के सामने 6 इंच का एक अष्टकोण आईना लगाएं. नकारात्मक ऊर्जा आईने से टकराकर लौट जाएगी.
तिराहे पर घर है तो द्वार पर 7 छड़ी वाला विंड चाइम्स लगाएं. सकारात्मक ऊर्जा का घर में प्रवेश होगा.
मुख्य द्वार पर गणेश जी की चित्र लगाएं. ध्यान रहे गणेश जी का मुख घर के अंदर की ओर हो. समृद्धि बनी रहेगी.
मुख्य द्वार के दोनों तरफ एलोवेरा, तुलसी या अशोक के पौधे लगा दें. नकारात्मक ऊर्जा को रोकने के लिए यह एक कारगर उपाय है.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक वास्तु शास्त्र की मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)